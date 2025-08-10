El 1x1 del Barça contra el Como al descanso

El FC Barcelona cerró la primera parte del Trofeu Joan Gamper contra el Como con una contundente victoria por 4-0, gracias al doblete de Fermín López y los goles de Raphinha y Lamine Yamal. Claro dominador en todos los aspectos del partido, el equipo volvió a dejar claro que llega enchufado para el inicio de LaLiga.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona ante el Como:

Joan Garcia (6): Atento

Mantuvo su portería a cero y demostró muy buenos reflejos, sobre todo en una primerísima primera acción de los italianos que fue anulada por fuera de juego.

Eric Garcia (6): Afianzado

A pesar de que la salida de Iñigo Martínez le podría dejar un hueco en el eje de la zaga, cada partido le permite afianzarse más en el lateral diestro.

Araujo (6): Exigido

El Como marcó una línea de presión muy elevada y puso en algunos apuros al uruguayo en la salida de balón. Estuvo contundente y acertado en el corte.

Cubarsí (7): Perro viejo

Estrenó su nuevo dorsal, el '5', se ubicó en la izquierda del eje central y volvió a realizar una 'masterclass' de cómo hacer que el rival se desespere cayendo en fuera de juego.

Balde (6): Activo

Fue un puñal por la banda izquierda y ofreció muchas ayudas en ataque, liberando y combinando con Raphinha.

De Jong (6): Ordenado

Muy fino en la recuperación de la posesión, imprimió el ritmo que quiso: más acelerado o más pausado, según convenía. El neerlandés llega a tono para el inicio de la temporada oficial.

Pedri (6): Influyente

Asumió el control del partido desde la medular, tuvo una gran influencia en el juego. Totalmente imprescindible en el esquema de Hansi Flick, a pesar de no haber tenido excesiva influencia directa en ataque.

Fermín (8): Juan Palomo

Yo me lo guiso, yo me lo como. Recuperó un balón en la frontal del área y con un gran disparo abrió la lata y un cuarto de hora después, todavía en el primer tiempo, completó su doblete con un brillante lanzamiento cruzado. El onubense se reivindicó en la mediapunta estrenando su cuenta goleadora en pretemporada.

Lamine Yamal (7):

Sea un partido amistoso o sea una final de Copa, el de Rocafonda se lo toma siempre igual de en serio. Es un peligro constante por la banda derecha y fue un auténtico dolor de muelas. Lo intentó con su disparo marca de la casa, pero marcó el gol más fácil de toda su carrera.

Rashford (7): Referente

Las lesiones de Lewandowski y Dani Olmo, junto con que Ferran Torres estuvo entre algodones, le dejaron como única opción para situarse como delantero centro. Galopó por el Johan Cruyff para asistir a Raphinha en el 3-0. Tuvo el quinto en sus botas, lo hizo todo bien, pero erró incomprensiblemente en la definición.

Raphinha (7): Multiusos

Ejerció como primer hombre en la presión, bajó a campo propio para ayudar en la construcción de la jugada y, evidentemente, creó peligro en ataque con el balón en los pies. Empujó el balón al fondo de la red para anotar el tercero de la noche, su primer gol de la pretemporada y asistió a Lamine en el cuarto.