El 1x1 del Barça contra el Copenhague en el descanso

Hansi Flick no sorprendió en su alineación y ante las bajas de Pedri y De Jong el centro del campo estuvo compuesto por Eric, Olmo y Fermín. El Copenhague está sorprendiendo en el Spotify Camp Nou.

Estas son las notas de los jugadores del Barça tras este partido correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions.

6 Joan Garcia, Portero Ascendente El portero de Sallent poco pudo hacer en el 0-1 de Dadason. Salvó una ocasión clara del Copenhage con una salida muy efectiva.

5 Jules Koundé, Defensa Desdibujado Un error suyo fue el preludio del gol del conjunto danés. Intentó doblar a Lamine pero con poco acierto. Tiene que aportar más en todas las fases del juego.

6 Pau Cubarsí, Defensa Correcto No pudo evitar el primer gol pero ello no le afectó. Sacó el balón con criterio aunque sin grandes alardes o pases diferenciales.

6 Gerard Martín, Defensa Cumplidor El central zurdo no tuvo demasiado trabajo defensivo aunque en las pocas incursiones visitantes se le vio un poco inseguro.

5 Alejandro Balde, Defensa Extremo Teórico lateral izquierdo, en la práctica Balde acabó ejerciendo de extremo aprovechando el movimiento de Raphinha hacia dentro. Fue de más a menos y acabó generando poco peligro.

6 Eric Garcia, Defensa Ofensivo Aunque Flick se empeñe Eric no es un mediocentro. Lo puede ser por emergencia pero como plan A sufre ya que su naturaleza evidente es la de pensar y ejercer de central. Pese a ello, su espíritu competitivo siempre es un valor positivo para el equipo juegue donde juegue. Su chut al larguero fue de lo mejor de la primera parte.

5 Dani Olmo, Centrocampista Acelerado Disfrazarse de Pedri es muy complicado y Olmo se sintió incómodo teniendo que jugar en la base de la jugada con Eric. Su habitual verticalidad unos metros más atrás no es tan efectiva.

5 Fermín López, Centrocampista Gris Siempre puede aparecer para desequilibrar en una acción individual pero no se está encontrando cómodo ante la defensa numerosa de los daneses. Su insistencia siempre es prometedora pero de momento no logra ser eficaz.

7 Lamine Yamal, Delantero Pasador El jugador más inspirado. Sin poder finalizar sus acciones en muchas ocasiones claras, cada pase es magia pura. Sus compañeros tienen que aprovechar mejor sus acciones creativas. Tuvo una ocasión muy clara que desvió el portero visitante.

5 Robert Lewandowski, Delantero Fallón Falló un mano a mano de los que no suele perdonar. Estuvo poco activo e incómodo ante la acumulación de efectivos del conjunto danés.