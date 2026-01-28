El 1x1 del Barça contra el Copenhague en el descanso

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC Barcelona

Los de Hansi Flick pierden ante el conjunto danés a causa de un gol de Dadason sorprendente

Jaume Marcet

Hansi Flick no sorprendió en su alineación y ante las bajas de Pedri y De Jong el centro del campo estuvo compuesto por Eric, Olmo y Fermín. El Copenhague está sorprendiendo en el Spotify Camp Nou.

Estas son las notas de los jugadores del Barça tras este partido correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions.

Joan Garcia, Portero6

Joan Garcia, Portero

Ascendente

El portero de Sallent poco pudo hacer en el 0-1 de Dadason. Salvó una ocasión clara del Copenhage con una salida muy efectiva.

Jules Koundé, Defensa5

Jules Koundé, Defensa

Desdibujado

Un error suyo fue el preludio del gol del conjunto danés. Intentó doblar a Lamine pero con poco acierto. Tiene que aportar más en todas las fases del juego.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Correcto

No pudo evitar el primer gol pero ello no le afectó. Sacó el balón con criterio aunque sin grandes alardes o pases diferenciales.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Cumplidor

El central zurdo no tuvo demasiado trabajo defensivo aunque en las pocas incursiones visitantes se le vio un poco inseguro.

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Extremo

Teórico lateral izquierdo, en la práctica Balde acabó ejerciendo de extremo aprovechando el movimiento de Raphinha hacia dentro. Fue de más a menos y acabó generando poco peligro.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Ofensivo

Aunque Flick se empeñe Eric no es un mediocentro. Lo puede ser por emergencia pero como plan A sufre ya que su naturaleza evidente es la de pensar y ejercer de central. Pese a ello, su espíritu competitivo siempre es un valor positivo para el equipo juegue donde juegue. Su chut al larguero fue de lo mejor de la primera parte.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Acelerado

Disfrazarse de Pedri es muy complicado y Olmo se sintió incómodo teniendo que jugar en la base de la jugada con Eric. Su habitual verticalidad unos metros más atrás no es tan efectiva.

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Gris

Siempre puede aparecer para desequilibrar en una acción individual pero no se está encontrando cómodo ante la defensa numerosa de los daneses. Su insistencia siempre es prometedora pero de momento no logra ser eficaz.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Pasador

El jugador más inspirado. Sin poder finalizar sus acciones en muchas ocasiones claras, cada pase es magia pura. Sus compañeros tienen que aprovechar mejor sus acciones creativas. Tuvo una ocasión muy clara que desvió el portero visitante.

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Fallón

Falló un mano a mano de los que no suele perdonar. Estuvo poco activo e incómodo ante la acumulación de efectivos del conjunto danés.

Raphinha, Delantero5

Raphinha, Delantero

Insípido

Siempre lo intenta pero no está en el momemento de mayor inspiración de la temporada. Ante una defensa cerrada echa de menos poder contar con espacios para jugar de manera más vertical.

