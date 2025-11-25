El 1x1 del Barça ante el Chelsea al descanso

Duelo de máxima exigencia y de vital importancia para el FC Barcelona. El cuadro de Hansi Flick visitaba un estadio mítico de Europa, un campo donde guarda un recuerdo imborrable, el mítico 'Iniestazo' de 2009, Otros sinsabores, sí. En cualquier caso, el equipo azulgrana visita Stamford Bridge en uno de los desplazamientos más complicados de esta Fase Liga de la Champions Legaue.

Con dos victorias, un empate y una derrota, vencer en Londres significa para el cuadro barcelonista dar un paso muy importante de cara a acabar en el TOP-8 que acarrearía lo más importante, saltarse la ronda previa y acceder directamente a los octavos de final.

DOS CAMBIOS RESPECTO AL ATHLETIC

Para intentar asaltar el feudo del club inglés, Hansi hacía dos cambios respecto al encuentro del sábado del estreno del Spotify Camp Nou. Uno, esperado. El de Gerard Martín para dar entrada a Ronald Araujo. Y un Frenkie de Jong que regresaba para sentar a Dani Olmo. Lo que implicaba que Eric Garcia, que estuvo a gran nivel de pivote ante el Athletic, se mantuviera en esa demarcación. Frenkie haciendo de Pedri, vaya.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

5 Joan Garcia, Portero Atrevido Bien hacendo de líbero en jugadas al espacio con la línea adelantada. Nada pudo hacer en el gol.

3 Jules Koundé, Defensa Alcaído Seguimos viéndolo a un nivel muy por debajo del año pasado. Espeso, poco intenso en defenso. Y encima en el gol encajado se hizo un lío dantesco con Ferran.

3 Ronald Araujo, Defensa Sobreexcitado Se equivocó por completo en la primera amarilla, innecesaria arrollando al árbitro. Y luego cometió una entrada clara de amarilla. Nada que objetar la expulsión. Hasta ese momento había estado correcto al corte.

5 Pau Cubarsí, Defensa Exigido Se las vio con Pedro Neto, Estevao y compañía y estuvo a un nivel bastante aceptable. En algunos momentos algo espeso con balón, aunque también es verdad que lo marcaban mucho siempre que recibía consciente de su peligro.

6 Alejandro Balde, Defensa Clarividente De lo mejor de la primera mitad azulgrana. Dio amplitud, se ofreció e hizo daño por dentro. Una solución casi en cada salida de balón y correcto atrás.

5 Eric Garcia, Defensa Intenso Estuvo mucho más exigido que el otro día. Nada que objetar en cuanto a brega e intensidad, más problemas para dar fluidez al juego. Muy presionado.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Perdido Hizo de Pedri, pero anduvo lejos del canario en la primera mitad. Perdido, desubicado y entrando poco en contacto con el balón. Hay que pedirle bastante más.

5 Fermín López, Centrocampista Bregador Se le vio poquísimo, sobre todo si comparamos con su partidazo del otro día ante el Athletic. Aislado. Buena dosis de entrega, eso sí.

5 Lamine Yamal, Delantero Eléctrico Empezó muy fino y eléctrico, con varias jugadas peligrosas y asisitendo a Ferran en una ocasión clarísima. Se fue diluyendo y Cucurella le ganó el duelo.

3 Ferran Torres, Delantero Gafado El mano a mano clarísimo que falló al poco de empezar lo lastró mucho. No estuvo acertado en sus acciones, perdió balones y encima salió en la foto del gol encajado. Está cuajando un gran arranque de curso pero en Stamford Bridge no tuvo el día.