El 1x1 del Barça ante el Chelsea

Duelo de máxima exigencia y de vital importancia para el FC Barcelona. El cuadro de Hansi Flick visitaba un estadio mítico de Europa, un campo donde guarda un recuerdo imborrable, el mítico 'Iniestazo' de 2009, Otros sinsabores, sí. En cualquier caso, el equipo azulgrana se desplazaba a Stamford Bridge en uno de los desplazamientos más complicados de esta Fase Liga de la Champions Legaue.

Con dos victorias, un empate y una derrota, vencer en Londres significaba para el cuadro barcelonista dar un paso muy importante de cara a acabar en el TOP-8 que acarrearía lo más importante, saltarse la ronda previa y acceder directamente a los octavos de final.

DOS CAMBIOS RESPECTO AL ATHLETIC

Para intentar asaltar el feudo del club inglés, Hansi hacía dos cambios respecto al encuentro del sábado del estreno del Spotify Camp Nou. Uno, esperado. El de Gerard Martín para dar entrada a Ronald Araujo. Y un Frenkie de Jong que regresaba para sentar a Dani Olmo. Lo que implicaba que Eric Garcia, que estuvo a gran nivel de pivote ante el Athletic, se mantuviera en esa demarcación. Frenkie haciendo de Pedri, vaya.

Pero fue un descalabro tremendo. Un día para olvidar. Y una derrota que obliga ahora a no fallar más a los barcelonistas.

Este es el 1x1 de SPORT:

5 Joan Garcia, Portero Salvado Poco pudo hacer en los dos goles. Sacó un buen pie a Pedro Neto y luego estuvo a un nivel correcto. No se le puede achacar gran cosa.

3 Jules Koundé, Defensa Preocupante Seguimos viéndolo a un nivel muy por debajo del año pasado. Espeso, poco intenso en defensa. En el 1-0 se lía de forma dantesca con Ferran. Y en la segunda parte no mejoró la cosa. Preocupante

3 Ronald Araujo, Defensa Sobreexcitado Se equivocó en la primera amarilla, innecesaria (también se la podría haber ahorrado el árbitro). Y luego cometió una entrada clara de cartulina al filo del descanso. Nada que objetar la expulsión. Hasta ese momento había estado correcto al corte.

4 Pau Cubarsí, Defensa Exigido Superado, como toda la línea defensiva. Intentó poner su clarividencia habitual en salida de balón, pero le taparon bien. Por la izquierda pierde veneno con sus pases interiores.

6 Alejandro Balde, Defensa Clarividente De los pocos que se salvó. Dio amplitud, se ofreció siempre, dividió. Sufrió en defensa, sí. Pero fue de las pocas notas positivas en un Barça nefasto.

4 Eric Garcia, Defensa Gris Bregó, le puso su habitual dosis de intensidad, pero lo cierto es que no pudo gobernar el centro del campo ni dio fluidez. Es un comodín, pero es evidente que para días muy concretos y por exigencias del guion, no como argumento habitual.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Perdido Hizo de Pedri, pero anduvo lejos del canario en la primera mitad. Perdido, desubicado y entrando poco en contacto con el balón. Hay que pedirle bastante más.

5 Fermín López, Centrocampista Bregador Se le vio poquísimo, sobre todo si comparamos con su partidazo del otro día ante el Athletic. Aislado. No conectó con sus socios en el centro del campo ni pudo llegar con peligro de segunda línea.

4 Lamine Yamal, Delantero Chispeante Empezó muy fino y eléctrico, pero se diluyó con el resto del equipo demasiado rápido. Desasistido y desaparecido durante muchos minutos. No fue su día (ni el de casi nadie).

3 Ferran Torres, Delantero Gafado El mano a mano clarísimo que falló al poco de empezar lo lastró mucho. No estuvo acertado en sus acciones, perdió balones y encima salió en la foto del gol encajado. Está cuajando un gran arranque de curso pero en Stamford Bridge no tuvo el día.

4 Robert Lewandowski, Delantero Ausente Bien en los primeros minutos, dejando de cara y produciendo. Pero fue un espejismo, luego desapareció por completo. No gerneró nada para sus compañeros.

4 Marcus Rashford, Delantero Sentenciado Entró con uno menos y no pudo ejercer de agitador. Ni se le vio ni se sacrificó en defensa.

5 Raphinha, Delantero Corazón Salió e intentó impregnar a los suyos en un momento de moral por los suelos. Se necesita muchísimo su empuje.

4 Andreas Christensen, Defensa Tibio Poco que decir del danés. No tuvo culpa de nada ni transmitió gran cosa.

s.c. Dani Olmo, Centrocampista Residual Flick demostró no tenerlo demasiado en sus oraciones. Jugó los minutos finales con todo decidido.