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FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Celta al descanso

El Barça se marcha al descanso gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti antes del descanso (1-0)

El 1x1 del FC Barcelona frente al RC Celta al descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al RC Celta al descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al RC Celta al descanso / Sport

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça se marcha al descanso con ventaja tras el solitario gol de Lamine Yamal, que tuvo que retirarse por molestias musculares tras ejecutar un penalti, en una primera parte accidentada marcada también por la lesión de Cancelo y la atención a un aficionado en la grada antes del descanso.

Este es el 1x1 del Barça ante el Celta al descanso:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Fiable

Firmó una intervención espectacular ante Pablo Durán en los primeros compases del encuentro y sigue demostrando que es un portero capaz de sostener al equipo y sumar puntos decisivos.

Joao Cancelo, Defensa6

Joao Cancelo, Defensa

Equilibrado

Se retiró del terreno de juego lesioando por unas molestias musculares. Mientras pudo, estuvo acertado en sus incorporaciones ofensivas y mostró una clara mejoría en defensa, su asignatura pendiente, viéndose más equilibrado y menos impulsivo.

Pau Cubarsí, Defensa5

Pau Cubarsí, Defensa

Ajustado

En el inicio del partido dejó algunas dudas en la gestión de la línea del fuera de juego, con el Celta llegando con demasiada facilidad, pero fue corrigiéndose y mejoró con el paso de los minutos.

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Dubitativo

Al igual que Cubarsí, mostró dudas e inseguridad en el inicio, con el RIVAL llegando con excesiva facilidad, pero mediante la ayuda y las coberturas de sus compañeros, el Barça se asentó con el paso de los minutos y mejoró su rendimiento.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Aplicado

Sólido en fase ofensiva, recuperó un par de balones de mérito para incorporarse con rapidez al ataque, mientras que en defensa se limitó a vigilar su marca en una posición muy adelantada.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Táctico

Aunque nunca ha ocultado que se siente más cómodo como central, siempre aporta equilibrio al equipo, especialmente al incrustarse como tercer central en fase defensiva.

Pedri, Centrocampista6

Pedri, Centrocampista

Influyente

Su calidad e inteligencia táctica son innegables; aunque no firmó su mejor partido, aportó orden, jerarquía y fluidez para activar al equipo en campo rival.

Gavi, Centrocampista6

Gavi, Centrocampista

Destemplado

Le costó adaptarse a la posición de falso extremo izquierdo, ya que no recibe de cara en la base de la jugada y tiene que hacerlo de espaldas. A diferencia de su rol ante el Atlético de Madrid (donde jugó como extremo), hoy se le notó incómodo en esta posición.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Desconectado

Le costó entrar en contacto con el balón y no estuvo ni decisivo ni determinante con él; le faltó continuidad en el juego y mayor claridad en los metros finales.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Carismático

Anotó de penalti y se marchó lesionado. Más allá de su acierto, decisivo en los partidos, su desparpajo y liderazgo confirman que atraviesa el mejor momento de su carrera; anima al público y ejerce como capitán sin brazalete.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Combativo

No atraviesa su mejor momento de forma ni está especialmente acertado, pero su espíritu competitivo y su capacidad de sacrificio son incuestionables.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Limitado

Cumplió en los minutos de los que dispuso, aunque no pudo desbordar por banda como le gusta durante la primera mitad.

Roony Bardghji, DelanteroS/N

Roony Bardghji, Delantero

Incisivo

Entró por Lamine Yamal tras su lesión y, en su primera intervención, puso un gran centro; siempre aporta y rinde, es un generador nato.

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