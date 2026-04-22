El Barça se marcha al descanso con ventaja tras el solitario gol de Lamine Yamal, que tuvo que retirarse por molestias musculares tras ejecutar un penalti, en una primera parte accidentada marcada también por la lesión de Cancelo y la atención a un aficionado en la grada antes del descanso.

Este es el 1x1 del Barça ante el Celta al descanso:

7 Joan Garcia, Portero Fiable Firmó una intervención espectacular ante Pablo Durán en los primeros compases del encuentro y sigue demostrando que es un portero capaz de sostener al equipo y sumar puntos decisivos.

6 Joao Cancelo, Defensa Equilibrado Se retiró del terreno de juego lesioando por unas molestias musculares. Mientras pudo, estuvo acertado en sus incorporaciones ofensivas y mostró una clara mejoría en defensa, su asignatura pendiente, viéndose más equilibrado y menos impulsivo.

5 Pau Cubarsí, Defensa Ajustado En el inicio del partido dejó algunas dudas en la gestión de la línea del fuera de juego, con el Celta llegando con demasiada facilidad, pero fue corrigiéndose y mejoró con el paso de los minutos.

5 Gerard Martín, Defensa Dubitativo Al igual que Cubarsí, mostró dudas e inseguridad en el inicio, con el RIVAL llegando con excesiva facilidad, pero mediante la ayuda y las coberturas de sus compañeros, el Barça se asentó con el paso de los minutos y mejoró su rendimiento.

6 Jules Koundé, Defensa Aplicado Sólido en fase ofensiva, recuperó un par de balones de mérito para incorporarse con rapidez al ataque, mientras que en defensa se limitó a vigilar su marca en una posición muy adelantada.

6 Eric Garcia, Defensa Táctico Aunque nunca ha ocultado que se siente más cómodo como central, siempre aporta equilibrio al equipo, especialmente al incrustarse como tercer central en fase defensiva.

6 Pedri, Centrocampista Influyente Su calidad e inteligencia táctica son innegables; aunque no firmó su mejor partido, aportó orden, jerarquía y fluidez para activar al equipo en campo rival.

6 Gavi, Centrocampista Destemplado Le costó adaptarse a la posición de falso extremo izquierdo, ya que no recibe de cara en la base de la jugada y tiene que hacerlo de espaldas. A diferencia de su rol ante el Atlético de Madrid (donde jugó como extremo), hoy se le notó incómodo en esta posición.

6 Dani Olmo, Centrocampista Desconectado Le costó entrar en contacto con el balón y no estuvo ni decisivo ni determinante con él; le faltó continuidad en el juego y mayor claridad en los metros finales.

7 Lamine Yamal, Delantero Carismático Anotó de penalti y se marchó lesionado. Más allá de su acierto, decisivo en los partidos, su desparpajo y liderazgo confirman que atraviesa el mejor momento de su carrera; anima al público y ejerce como capitán sin brazalete.

6 Ferran Torres, Delantero Combativo No atraviesa su mejor momento de forma ni está especialmente acertado, pero su espíritu competitivo y su capacidad de sacrificio son incuestionables.

6 Alejandro Balde, Defensa Limitado Cumplió en los minutos de los que dispuso, aunque no pudo desbordar por banda como le gusta durante la primera mitad.