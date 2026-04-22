El Barça vence al Celta de Vigo tras el solitario gol de Lamine Yamal, que tuvo que retirarse por molestias musculares tras ejecutar un penalti. Un partido gris del equipo de Flick, que venció pero no brilló en exceso.

Este es el 1x1 del Barça ante el Celta:

7 Joan Garcia, Portero Seguro Realizó una parada brillante ante Pablo Durán en los minutos iniciales del partido y continúa demostrando que es un guardameta capaz de mantener al equipo en pie y aportar puntos clave. No tuvo demasiadas intervenciones.

6 Joao Cancelo, Defensa Estable Tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares. Mientras estuvo en el campo, se mostró preciso en sus incorporaciones al ataque y evidenció una notable mejoría en defensa, su punto débil, viéndose más equilibrado y menos precipitado.

7 Pau Cubarsí, Defensa Corregido En los primeros compases del encuentro generó ciertas dudas en la gestión de la línea del fuera de juego, con el Celta llegando con demasiada facilidad, pero fue ajustándose y mejoró con el paso de los minutos y firmó un buen partido.

6 Gerard Martín, Defensa Dubitativo Al igual que Cubarsí, mostró ciertas dudas e inseguridad en los primeros minutos, con el rival llegando con demasiada facilidad, pero gracias al apoyo y las coberturas de sus compañeros, el Barça fue ganando solidez con el paso del tiempo y mejoró su rendimiento.

7 Jules Koundé, Defensa Aplicado Firme en fase ofensiva, recuperó un par de balones de mérito para sumarse con rapidez al ataque, mientras que en defensa se dedicó a controlar su marca en una posición muy adelantada. Encuentro bastante completo del jugador francés.

7 Eric Garcia, Defensa Táctico Aporta un orden excepcional en la base del centro del campo y, aunque nunca ha ocultado que se siente más cómodo como central, siempre da equilibrio al equipo, especialmente cuando se incrusta como tercer central en fase defensiva.

7 Pedri, Centrocampista Cerebro Su calidad y su inteligencia táctica son incuestionables. Aportó orden, jerarquía y fluidez para activar al equipo en campo rival, y filtró un pase milimétrico al pie de Ferran Torres que acabó en gol, aunque finalmente fue anulado por fuera de juego.

6 Gavi, Centrocampista Desadaptado Le resultó difícil adaptarse al rol de falso extremo izquierdo, ya que no recibe de cara en el inicio de la jugada y tiene que hacerlo de espaldas. A diferencia de su papel ante el Atlético de Madrid (donde actuó como extremo), hoy se le percibió incómodo en esta posición.

6 Dani Olmo, Centrocampista Anulado Le costó entrar en contacto con el balón y no estuvo ni decisivo ni determinante con él; le faltó continuidad en el juego y mayor claridad en los metros finales. El Celta, consciente de su enorme calidad, tenía muy bien cubierta su zona y logró neutralizarlo.

7 Lamine Yamal, Delantero Único Transformó el penalti y tuvo que retirarse por lesión. Más allá de su eficacia, decisiva en los partidos, su desparpajo y liderazgo evidencian que atraviesa el mejor momento de su carrera. Conecta con la afición y actúa como un auténtico capitán incluso sin llevar el brazalete.

7 Ferran Torres, Delantero Incansable Su espíritu competitivo y su capacidad de sacrificio son indiscutibles. Marcó un gol que fue anulado por fuera de juego por milímetros y realizó buenos desmarques para facilitar el juego a sus compañeros.

6 Alejandro Balde, Defensa Limitado Cumplió aunque no pudo desbordar por banda como le gusta durante la primera mitad.

6 Roony Bardghji, Delantero Incisivo Entró por Lamine Yamal tras su lesión y, en su primera intervención, puso un gran centro que evidenció que necesita muy poco para generar peligro. Siempre aporta y rinde a buen nivel, es un generador nato. Todo apunta a que tendrá más minutos a partir de ahora.

6 Fermín López, Centrocampista Cómodo Su desparpajo y su capacidad de desequilibrio generan un caos perfectamente controlado. Rindió a gran nivel por banda y se sintió cómodo desde su primer contacto con el balón. Entró por Gavi, que se marchó sin demasiado protagonismo, y dejó actuaciones muy precisas.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Complementario Con él, Pedri se siente más cómodo a su lado. Entró con la intención de sentenciar el encuentro.