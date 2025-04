El 1x1 del Barça contra el Celta

Tras clasificarse para las semifinales de Champions seis años después, el FC Barcelona no quería dejar escapar la Liga y remontó un 1-3 del Celta en Montjuïc, en un partido de máxima locura.

Marcaron Ferran Torres, Dani Olmo y Raphinha, con un doblete.

A pesar de su buena presión en ataque, no se entendió bien con Raphinha por la banda derecha y perdió balones que alimentaron al Celta sobre todo en el primer tiempo

5

Pau Cubarsí, Defensa

Correcto

No se sintió tan cómodo como de costumbre, además fue objeto de falta en varias ocasiones, no señaladas. Seguro en el primer tiempo, en el segundo gol del Celta no se entendió bien con Iñigo