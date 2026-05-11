El 1x1 del Barça campeón de LaLiga EA Sports 2025-26

El FC Barcelona se ha proclamado brillante campeón de LaLiga por segunda temporada consecuitiva. Hansi Flick ha utilizado un total de 28 fubolistas en el torneo que más premia la regularidad y estas son las valoraciones a los jugadores y al técnico campeón:

9 Joan Garcia, Portero Providencial El Barça necesitaba tener un porterazo de su nivel y el de Sallent tardó bien poco en confirmarlo. Un felino de paradas salvadoras. Su mejor virtud es anticiparse al pensamiento del rival. El Zamora es suyo.

5 Wojciech Szczesny, Portero Chocante El polaco ha dado la sensación de estar de vuelta esta temporada, cuando en la anterior sí fue importante. Quizás aceptó demasiado su rol de secundario. Encajó en todos los partidos de LaLiga que fue titular.

6 Jules Koundé, Defensa Despistado Nada que ver con el de la campaña anterior. Ha pasado de merecerse una justísima renovación a perder la titularidad en algunos partidos, como el decisivo clásico. La lesión tampoco le ha ayudado. El reto pendiente es recuperar el nivel.

6 Xavi Espart, Defensa Prometedor Dos apariciones ligueras de un canterano que dará mucho que hablar por su capacidad defensiva y su criterio en las subidas. Apunta a ser el lateral derecho del futuro en el Barça si continúa con esta progresión.

7 Ronald Araujo, Defensa Resiliente El capitán se ha levantado tras pasarlo mal y el premio ha sido levantar el trofeo. Tuvo que parar por salud mental. En LaLiga siempre estuvo al la altura, alternó el eje con el lateral y marcó tres goles importantes.

9 Eric Garcia, Defensa Imprescindible Uno de los grandes nombres propios de esta Liga, fundamental para Hansi Flick. El de Martorell tiene la habilidad de jugar bien donde le pongan y ha añadido este año a su calidad un plus de carácter y personalidad.

8 Pau Cubarsí, Defensa Jerárquico Un líder silencioso con 19 años, que ha ido de más a menos tras un inicio titubeante hasta volver a ser el ‘kaiser’ de la defensa azulgrana. Contundencia atrás y muchísimo criterio en la salida del balón.

5 Andreas Christensen, Defensa Aplazado Demasiado poco de Christensen por las lesiones. Deja la sensación de que podía haber sido importante para Hansi Flick, que le valora. Jugador elegante, pero de cristal. Quizás siga y tenga una nueva oportunidad.

8 Gerard Martín, Defensa Confirmado A Gerard Martín ya hay que tomárselo muy en serio tras un campeonato en el que ha rendido más y mejor como central zurdo que en el lateral. Un jugador que siempre tiene la mejor actitud. Defiende y pasa bien.

5 Alejandro Balde, Defensa Desconocido Alejandro Balde es mucho más de lo que ha mostrado en esta Liga, quizás condicionado por la lesión en el antes y el después. Tiene velocidad y clase para recuperar su estatus. A veces ha dado la sensación de estar perdido.

7 Joao Cancelo, Defensa Transformado Una sorpresa su regreso al Barça en el mercado invernal y su rendimiento en el lateral zurdo cuando se le esperaba por el derecho. El luso sigue atacando mejor de lo que defiende, pero ahí también ha progresado.

6 Jofre Torrents, Defensa Futurible De no haberse lesionado, seguro que habría tenido más minutos, pues es un lateral zurdo con buenos conceptos técnicos y defensivos. Lo primero es que se recupere bien y seguro que tendrá más oportunidades.

6 Marc Casadó, Centrocampista Desemparado El de Sant Pere de Vilamajor ha jugado mucho menos de lo esperado y su futuro está en el aire. Cuando ha estado sobre el césped, ha tenido actuaciones más que dignas, pero Flick se ha decantado por otras opciones.

8 Marc Bernal, Centrocampista Arrollador Volvió de la lesión y fue utilizado a cuentagotas por Flick hasta que se ‘destapó’ a base de transiciones, llegadas y goles. Un esguince de tobillo rompió ese mágico momento, pero el futuro del pivote es suyo.

7 Gavi, Centrocampista Inconfundible Por mucho que le hayan vuelto a martirizar las lesiones, Gavi sigue siendo el mismo de siempre. Un luchador inagotable y con unas ganas inmensas que encandilan a Flick. Mejor en el pivote que perdido por la banda.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Interrumpido Frenkie tiene tantos admiradores como detractores y da igual lo que haga sobre el césped que ni unos ni otros cambiarán. Tratando de ser neutral, temporada algo más floja que la pasada. Menos determinante.

9 Pedri, Centrocampista Esencial Es el director de orquesta de este Barça y ni siquiera dos inoportunas lesiones le han restado protagonismo. Una versión más intensa y sacrificada, que eso sí, le ha costado mantener en los últimos partidos.

6 Dro Fernández, Centrocampista Inesperado Su marcha al París Saint-Germain cayó como una bomba de relojería, sobre todo para un Hansi Flick que se sintió traicionado. Ni dio tiempo a ver, al menos en el Barça, su técnica depurada y visión de juego.

6 Tommy Marqués, Centrocampista Incorporado Tuvo la oportunidad de debutar y jugar seis minutos ante el Mallorca, así que esta Liga también es suya. Centrocampista completo que ha convencido a Flick para formar parte del día a día de un grupo campeón.

8 Dani Olmo, Centrocampista Resarcido El egarense tiene tanto fútbol que siempre parece poco lo que ofrece. Y este punto de vista puede llegar a ser injusto, sobre todo porque ha sido indiscutible para Flick en los últimos partidos ligueros y ha respondido.

8 Fermín López, Centrocampista Estimulante Cuando Fermín está sobre el césped siempre pasan cosas. Tiene llegada y gol, pero sobre todo un espíritu que estimula y se contagia. Por eso es tan importante. Esté mejor o peor, es primordial en este equipo.

10 Lamine Yamal, Delantero Alucinante La Liga de Lamine Yamal. Un líder adolescente que se echa al equipo a sus espaldas y no siente la presión. Los que decían que no tenía gol ya han callado la boca. Va directo al Balón de Oro. Lástima de la lesión.

6 Roony Bardghji, Delantero Restringido Ser el suplente de Lamine ha limitado sus minutos. El sueco ha dado muestras de su dribling y atrevimiento, aunque se ha quedado corto en los últimos partidos. A recordar su partido en La Cartuja, con gol y asistencia.

8 Ferran Torres, Delantero Incomprendido Dieciséis dianas en 31 partidos son un muy buen promedio para quien ha logrado arrebatarle el ‘9 a Lewandowski en muchas ocasiones este campeonato. Goles clave en El Sadar y el clásico del Spotify Camp Nou.

7 Robert Lewandowski, Delantero Inconformista Los viejos rockeros nunca mueren y Lewy ha emergido en ‘chispazos’ como el hat-trick de Balaídos o el vital gol de El Sadar, pero se ha quedado lejos de su mejor versión y acaba la Liga con el futuro en el aire.

7 Raphinha, Delantero Frustrado Pasar de marcar 18 goles y dar nueve asistencias la Liga pasada a las 11 dianas y tres pases de gol de la actual se explica por las lesiones que han pesado como una losa. Y pese a todo, un hat-trick y dos dobletes.

7 Marcus Rashford, Delantero Imprevisible Capaz de lo mejor y lo peor, el inglés puede dejar con la boca abierta con un golazo de falta en el último clásico o una asistencia mágica en Pamplona, al mismo tiempo que desespera en otras acciones. Su futuro está abierto.

6 Toni Fernández, Delantero Sorprendente Flick le dio la titularidad en Montilivi como ‘9’, una posición que no es la suya natural, pero le cambió al descanso y no ha vuelto a jugar. La competencia es brutal, pero de la Zona Franca no ha perdido la esperanza.