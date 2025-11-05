El 1x1 del Barça ante el Brujas

Sorprendía Hansi Flick a propios y extraños y repetía el mismo once ante el Brujas que el que puso en liza el pasado domingo contra el Elche en Montjuïc. Cubarsí, teóricamente ya listo para jugar, miraba el encuentro de inicio desde el banquillo y salían de nuevo Eric-Araujo en el eje de la zaga en el duelo de la cuarta jornada de la Champions League.

El tridente Lamine-Rashford-Ferran volvía a salir de inicio en la localidad belga en un encuentro que los azulgranas debían ganar sí o sí para no perder el tren de la parte alta de la tabla de la máxima competición continental.

Se guardaba como revulsivos el técnico germano a Bardghji, Lewandowski, Dani Olmo y compañía. Los tres entraron en la segunda mitad después de unos primeros 60 minutos muy muy flojos del club barcelonista en líneas generales. Pero tampoco cambiaron el guion y el Barça no pasó de un 3-3. Y gracias.

Este es el 1x1 de SPORT:

2 Wojciech Szczesny, Portero Estátua Fueron dos mano a mano, pero la sensación es que podría haber hecho bastante más en los dos primeros goles. Con el equipo tan arriba el portero debe jugar bastante más adelantado. Se comió un tercero en la segunda mitad y casi lía una gorda al final para poner la guinda.

3 Jules Koundé, Defensa Empanado Trazó mal la línea del fuera de juego y eso desembocó en el 1-0. Luego tampoco mejoró mucho sus prestaciones. Lo único destacable, un tiro al palo. Siguió muy espeso en el segundo tiempo. Lejos de su versión del año pasado.

4 Ronald Araujo, Defensa Exigido Como la línea defensiva, sufrió muchísimo en los primeros 20 minutos. Y luego en la segunda mitad regresaron los problemas para tirar la línea y defender los ataques con muchos efectivos y metros del rival. Intentó liderar la zaga y espolear a sus compañeros.

4 Eric Garcia, Defensa Desbordado Como Araujo, no tuvo mucho que hacer en los dos primeros goles. Se vio muy exigido en los primeros 20-25 minutos de juego. Luego estuvo bien en salida y tuvo un disparo al palo, pero es imposible aprobar con tres goles encajados y sensaciones tan malas del equipo atrás.

3 Alejandro Balde, Defensa Insuficiente En el segundo tanto no pudo frenar la transición rápida del Brujas tras el córner a favor del Barça. Sufrió por su banda, en ataque por fases no estuvo mal, pero en el tercero del Brujas reaccionó tarde. Flojo.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Superado Como Casadó, se vieron superados numéricamente en los primeros 20 minutos en la sala de máquinas. Muchos problemas para frenar las acometidas belgas. Mejoraron algo por tramos, pero malas sensaciones generales.

4 Marc Casadó, Centrocampista Discreto Sufrió mucho en el primer tramo a nivel defensivo. Algo desdibujado. Luego ya sí que se entendió bien con Frenkie y sometieron al rival con posesión. Aacabó sustituido por Flick al poco de empezar la segunda mitad. Discreto.

6 Fermín López, Centrocampista Selectivo Partido discreto del onubense, apareciendo muy poco. Pero aun así dio dos asistencias. Apareció a cuentagotas, pero sigue siendo uno de los que más suma en este Barça opaco.

8 Lamine Yamal, Delantero Juguetón Fue el que propuso cosas distintas. El que nunca se escondió. El más diferencial del terreno de juego. Con pubalgia y sin ella, Lamine es la nota más sobresaliente de un Barça gris. Generó el primero y marcó el segundoy el tercero.

3 Marcus Rashford, Delantero Intrascendente Si en esta Champions lo hemos visto brillar y atinar de cara a puerta, su primera parte fue bastante infame. Pérdida de balones, pocas ayudas en defensa y perdido por el césped de Brujas. Más de lo mismo en la segunda. De sus peores partidos con el Barça.

5 Ferran Torres, Delantero Cazagoles Marcó un tanto. Y solo por eso es merecedor de un aprobado. Remató de forma certera un gran pase de Fermín. Por lo demás, no participó mucho en el juego pero sí tuvo una clarísima para el 2-2 al filo del descanso. Se fue diluyendo.

5 Dani Olmo, Centrocampista Espeso Entró y tampoco pudo cambiar el ritmo ni hacer mucho daño al Brujas. Trabajó y se ofreció, eso sí.

4 Robert Lewandowski, Delantero Invisible Apenas pudo provocar caos entre los centrales del cuadro belga. Cero remates y pocas intervenciones.

5 Roony Bardghji, Delantero Voluntarioso No entró mucho en juego, pero no se le puede suspender por cinco minutos en los que no se jugó nada.

5 Pau Cubarsí, Defensa Inédito Entró en el añadido.