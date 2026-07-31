El 1x1 del Barça contra el Birmingham City en la primera parte

El FC Barcelona empata 1-1 al descanso del partido contra el Birmingham City en el primer partido de la pretemporada con carácter de amistoso. Hansi Flick ha formado en la primera mitad con un once en el que destaca la presencia del último fichaje, Karim Adeyemi. Al extremo alemán le han acompañado en el tridente de ataque el canterano Shane Kluivert y el egipcio Hamza Abdelkarim, que está jugando en punta.

Wojciech Szczesny repite en la porteria titular bajo palos, como ya ocurrió en el entrenamiento de preparación contra el CE Europa, mientras que Andreas Christensen vuelve a portar el brazalete de capitán. Para Marc Bernal y Xavi Espart son sus primeros minutos de la pretemporada.

El Birmingham City, sin contemplaciones en las entradas y muy presionante, dejó pocos espacios a un Barça que llevó la iniciativa, pero sin generar ocasiones claras de peligro. A la media hora, un cabezazo de Priske a delantó a los locales. Empató Hamza al transformar un penalti cometido sobre él mismo.

Este es el 1x1 del Barça en la primera mitad del amistoso que disputa contra el Birmingham City:

SZCZESNY (5) Tardío: Tuvo que jugar mucho con los pies y atajó rodilla en tierra una primera ante Priske. Pero cuando el danés cebeceó libre de marca, al polaco le costó un mundo estirarse y el balón se coló irremediablemente. Se resarció antes del descanso con una muy buena mano.

XAVI ESPART (7) Convencido: Destacado primer tiempo del de Vilassar, tanto en defensa como en ataque, donde se prodigó en más de una ocasión con confianza y buenos conceptos.

CHRISTENSEN (6) Recuperable: Ejerció por segunda vez de capitán y se mostró seguro atrás. Buscó su potente disparo, pero se le fue desviado.

GERARD MARTÍN (6) Progresivo: Comenzó con algunas dudas en el eje, pero se fue asentando con el paso de los minutos. Gran pase en la acción del penalti.

JOFRE TORRENTS (6) Imaginativo: Realizó un par de internadas de mucho mérito. Poco a poco va recuperando el nivel que llegó a convencer a Flick.

MARC CASADÓ (6) Peleón: Ante un rival que pegó bastante, el canterano no se arrugó y trató de imponerse en el pivote.

MARC BERNAL (6) Arriesgado: Trató de mover el juego del equipo y buscar pases de riesgo para crear superioridades. Algunos no le salieron, pero sí el que le dio a Hamza tras una gran acción técnica que provocó un penalti,

EBRIMA TUNKARA (8) Poderoso: Minutos que no hacen más que certificar que es una joya en potencia. Muy fuerte físicamente y con calidad en los giros y las transiciones.

ADEYEMI (6) Chisposo: Empezó fuerte y con ganas de demostrar, pero todavia le falta compenetración y tono físico. Detalles de calidad.

SHANE KLUIVERT (6) Insistente: Lo probó una y otra vez por banda izquierda. Y cuando no le salió, lo volvió a intentar. Valiente.

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HAMZA ABDELKARIM (8) Carismático: Tiene solo 18 años y ya se aprecia su fuerte personalidad. Va con todos en las acciones. Provocó un penalti con su envergadura que transformó engañando por completo al portero rival.