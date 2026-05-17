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FC Barcelona

El 1x1 del Barça ante el Betis en el descanso

El equipo blaugrana jugó con intensidad y se mereció marcharse con ventaja en el marcador

Jordi Gil

Jordi Gil

El Barça no se tomó con relajación su partido ante el Betis de la penúltima jornada de Liga. Los jugadores barcelonistas se emplearon a fondo más allá de que el resultado solo se movió en una ocasión.

Raphinha ejerció las funciones de Lamine Yamal, marcando un buen gol de falta, en un partido en el que Lewandowski busca el gol para despedirse de la mejor manera posible del Spotify Camp Nou.

Joan Garcia, Portero6

Joan Garcia, Portero

Atento

El de Sallent estuvo muy concentrado. El Betis no le llegó demasiado, pero estuvo bien colocado para cortar los avances del rival.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Ofensivo

Volvió al lateral derecho, donde fue profundo y también tuvo que vigilar de cerca a Abde, viendo incluso la amarilla por una entrada sobre el internacional marroquí. Koundé recuperó sensaciones en la posición en la que ha destacado en las últimas temporadas.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Seguro

En el eje de la defensa es una garantía de salida de balón y de buena colocación. Eric estuvo cómodo y no pasó excesivos apuros en funciones defensivas.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Solvente

Supo avanzarse a tiempo para dejar en fuera de juego a Antony en el gol anulado a Abde. Siguió con su línea de sobriedad en el flanco zurdo de la demarcación de central.

Joao Cancelo, Defensa7

Joao Cancelo, Defensa

Regateador

El partido poco exigente le permitió regatear y mostrar su versión ofensiva. Incluso acarició el gol en una buena arrancada. El portugués pudo lucirse en funciones ofensivas.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Móvil

Ejerció de pivote, aunque también se descolgó arriba en alguna ocasión. Ayudó a que el Barça tuviera la pelota ante un rival al que también le gusta disfrutar de la posesión.

Gavi, Centrocampista7

Gavi, Centrocampista

Ofensivo

Se situó de media punta y demostró su versión más habilidosa. Gavi es un futbolista muy compoleto que puede rendir bien en cualquier posición.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Inteligente

Fue la brújula del Barça. Escondió el balón cuando era necesario, lo mostró para dar una buena salida y estuvo en todo momento en su posición para dar sentido al juego

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Desgastado

Se vació por completo en la posición en la banda izquierda. Basculó en diferentes posiciones del campo, ayudó en defensa y fue un ejemplo, como siempre, de compromiso.

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Incontrolable

Debía jugar de extremo derecho, pero se movió por todas partes. Hizo mucho daño. Valles evitó que marcara en un mano a mano, pero le engañó en un lanzamiento de falta para estrenar el marcador.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Capitán

Los compañeros le cedieron el brazalete y le buscaron, aunque el Betis no estaba para la misma fiesta. Sus centrales estuvieron muy encima de él.

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