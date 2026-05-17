El 1x1 del Barça ante el Betis en el descanso

El Barça no se tomó con relajación su partido ante el Betis de la penúltima jornada de Liga. Los jugadores barcelonistas se emplearon a fondo más allá de que el resultado solo se movió en una ocasión.

Raphinha ejerció las funciones de Lamine Yamal, marcando un buen gol de falta, en un partido en el que Lewandowski busca el gol para despedirse de la mejor manera posible del Spotify Camp Nou.

6 Joan Garcia, Portero Atento El de Sallent estuvo muy concentrado. El Betis no le llegó demasiado, pero estuvo bien colocado para cortar los avances del rival.

6 Jules Koundé, Defensa Ofensivo Volvió al lateral derecho, donde fue profundo y también tuvo que vigilar de cerca a Abde, viendo incluso la amarilla por una entrada sobre el internacional marroquí. Koundé recuperó sensaciones en la posición en la que ha destacado en las últimas temporadas.

6 Eric Garcia, Defensa Seguro En el eje de la defensa es una garantía de salida de balón y de buena colocación. Eric estuvo cómodo y no pasó excesivos apuros en funciones defensivas.

6 Gerard Martín, Defensa Solvente Supo avanzarse a tiempo para dejar en fuera de juego a Antony en el gol anulado a Abde. Siguió con su línea de sobriedad en el flanco zurdo de la demarcación de central.

7 Joao Cancelo, Defensa Regateador El partido poco exigente le permitió regatear y mostrar su versión ofensiva. Incluso acarició el gol en una buena arrancada. El portugués pudo lucirse en funciones ofensivas.

6 Marc Bernal, Centrocampista Móvil Ejerció de pivote, aunque también se descolgó arriba en alguna ocasión. Ayudó a que el Barça tuviera la pelota ante un rival al que también le gusta disfrutar de la posesión.

7 Gavi, Centrocampista Ofensivo Se situó de media punta y demostró su versión más habilidosa. Gavi es un futbolista muy compoleto que puede rendir bien en cualquier posición.

7 Pedri, Centrocampista Inteligente Fue la brújula del Barça. Escondió el balón cuando era necesario, lo mostró para dar una buena salida y estuvo en todo momento en su posición para dar sentido al juego

7 Fermín López, Centrocampista Desgastado Se vació por completo en la posición en la banda izquierda. Basculó en diferentes posiciones del campo, ayudó en defensa y fue un ejemplo, como siempre, de compromiso.

8 Raphinha, Delantero Incontrolable Debía jugar de extremo derecho, pero se movió por todas partes. Hizo mucho daño. Valles evitó que marcara en un mano a mano, pero le engañó en un lanzamiento de falta para estrenar el marcador.