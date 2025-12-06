Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El 1x1 del Barça ante el Betis al descanso

El equipo de Flick se va al descanso con el partido sentenciado gracias a una brutal primera parte de Ferran Torres

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça se va al descanso venciendo al Betis por un gol a cuatro en el Estadio de la Cartuja con un partido espectacular de Ferran Torres, que ha anotado un hat trick y Roony Bardghji, que está completamente desatado en la banda.

Este es el 1x1 de la primera mitad:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Fiable

No tuvo mucho trabajo en la primera parte. El Betis apenas llegó dos veces a su portería y nada pudo hacer con un chut imparable de Antony. Sigue transmitiendo sensación de seguridad.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Sacrificado

No tuvo oportunidad de subir mucho a atacar pues tenía la labor de defender a un siempre difícil Antony. Recibió un fuerte golpe en el muslo del que se dolió durante minutos.

Gerard Martín, Defensa7

Gerard Martín, Defensa

Sólido

Está mostrando una sensación de seguridad propia de un jugdor que lleva toda una vida siendo central. Muy rápido al corte y eficaz en la salida de balón.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Fiable

Ayudó a Gerard Martín para hacerle la vida más fácil y sigue siendo capital en el Barça de Flick. Es difícil buscarle defectos a un defensor de su calidad. Siempre rinde.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Resolutivo

Estuvo lento en la línea del fuera de juego y no avanzó su posición para inhabilitar a Anthony. Arregló su error asistiendo a Ferran Torres en el gol del empate con una gran asistencia.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Estable

El recién renovado juega fácil y aporta equilibrio al equipo. Recibió un fuerte golpe en la cara que no afectó a su recién rota nariz. Le veremos mucho en esta posición durante la temporada.

Pedri, Centrocampista8

Pedri, Centrocampista

Dominante

El Betis se encargó de poner todos sus esfuerzos en tapar al centrocampista más en forma del mundo, pero es imposible frenarlo. Está imparable tanto en ataque como en defensa.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Voluntarioso

Jugó, para sorpresa de todos, como mediocentro ofensivo y fue protagonista. Interpretó brutalmente el juego. No tuvo problema alguno en bajar a defender y se dejó el alma en ello.

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Influyente

Puso una marcha más en la presión, que es justo lo que le pide Hansi Flick y estuvo acertado en los centros, generando mucha sensación de peligro.

Ferran Torres, Delantero10

Ferran Torres, Delantero

Demoledor

Anotó un hat trick en espectacular en menos de media hora. No le hace falta intervenir mucho para marcar. Está imparable.

Roony Bardghji, Delantero9

Roony Bardghji, Delantero

Brutal

Silenció a todos los que no creían en él anotando un espectacular gol con la diestra en el minuto 31. Antes de eso ya había dado una brutal asistencia con la pierna diestra a Ferran para anotar el segundo gol del partido.

