El 1x1 del Barça ante el Betis al descanso

El Barça se va al descanso venciendo al Betis por un gol a cuatro en el Estadio de la Cartuja con un partido espectacular de Ferran Torres, que ha anotado un hat trick y Roony Bardghji, que está completamente desatado en la banda.

Este es el 1x1 de la primera mitad:

7 Joan Garcia, Portero Fiable No tuvo mucho trabajo en la primera parte. El Betis apenas llegó dos veces a su portería y nada pudo hacer con un chut imparable de Antony. Sigue transmitiendo sensación de seguridad.

6 Alejandro Balde, Defensa Sacrificado No tuvo oportunidad de subir mucho a atacar pues tenía la labor de defender a un siempre difícil Antony. Recibió un fuerte golpe en el muslo del que se dolió durante minutos.

7 Gerard Martín, Defensa Sólido Está mostrando una sensación de seguridad propia de un jugdor que lleva toda una vida siendo central. Muy rápido al corte y eficaz en la salida de balón.

7 Pau Cubarsí, Defensa Fiable Ayudó a Gerard Martín para hacerle la vida más fácil y sigue siendo capital en el Barça de Flick. Es difícil buscarle defectos a un defensor de su calidad. Siempre rinde.

6 Jules Koundé, Defensa Resolutivo Estuvo lento en la línea del fuera de juego y no avanzó su posición para inhabilitar a Anthony. Arregló su error asistiendo a Ferran Torres en el gol del empate con una gran asistencia.

7 Eric Garcia, Defensa Estable El recién renovado juega fácil y aporta equilibrio al equipo. Recibió un fuerte golpe en la cara que no afectó a su recién rota nariz. Le veremos mucho en esta posición durante la temporada.

8 Pedri, Centrocampista Dominante El Betis se encargó de poner todos sus esfuerzos en tapar al centrocampista más en forma del mundo, pero es imposible frenarlo. Está imparable tanto en ataque como en defensa.

8 Lamine Yamal, Delantero Voluntarioso Jugó, para sorpresa de todos, como mediocentro ofensivo y fue protagonista. Interpretó brutalmente el juego. No tuvo problema alguno en bajar a defender y se dejó el alma en ello.

7 Marcus Rashford, Delantero Influyente Puso una marcha más en la presión, que es justo lo que le pide Hansi Flick y estuvo acertado en los centros, generando mucha sensación de peligro.

10 Ferran Torres, Delantero Demoledor Anotó un hat trick en espectacular en menos de media hora. No le hace falta intervenir mucho para marcar. Está imparable.