El 1x1 del Barça contra el Benfica al descanso

El Barça logró en Lisboa un resultado positivo pero tiene que acabarlo de confirmar para clasificarse para los cuartos de final de la Champions. El fallecimiento del doctor Carles Miñarro ha dejado muy tocada a la plantilla blaugrana que se ha propuesto ganar este en cuentro para dedicárselo a él y a su familia.

El Barça ganó en la fase liga 4-5 y en la ida 0-1 pero el partido decisivo de los tres enfrentamientos Barça-Benfica es el de hoy. En la primera mitad, el Barça está bordando el fútbol. Este equipo huele a campeón.

El holandés se ha impuesto, parece que de manera definitiva, a Casadó y quiere corresponder a la confianza de Flick. No luce como otros pero se está pomiendo el mono de trabajo. Ha aceptado un rol secundario en el que logra cumplir lo que le pide Flick.

10

Lamine Yamal, Delantero

Genio

No hay palabras para definir la jugada genial del canterano con un recorte a lo Messi previo al 1-0 de Raphinha. Al de Rocafonda no saben como pararlo. Su talento no tiene parangón en el mundo. Es un lujo para el Barça disponer de un prodigio de tamaño potencial. El 2-1 es un gol de crack total. El mejor jugador del planeta con muchísima diferencia respecto a los demás. Su calidad es insultante.