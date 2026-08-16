El 1x1 del Barça contra el Basilea al descanso

El inicio de curso oficial se acerca y las pruebas típicas de la pretemporada tienen sus días contados. El entrenador del Barça presentó en el Saint Jakobs Park un once con futbolistas de mucho nivel entre los que destaca la presencia de los fichajes Anthony Gordon y Karim Adeyemi. De los campeones del mundo con España resalta la presencia del portetro Joan y el polivalente Eric.

Así hemos visto a los jugadores del Barça contra el Basilea en los primeros 45 minutos de este amistoso.

JOAN GARCIA (6) Activo El portero de Sallent jugó sus primeros minutos de la pretemporada. Su única intervención fue espectacular en un uno contra uno que fue invalidado por fuera de juego. Cuando el Basilea se ha acercado al área blaugrana, Joan ha aparecido mostrando su indiscutible calidad. No pudo hacer demasiado en el gol del equipo suizo.

ERIC GARCÍA (6) Ofensivo: El de Martorell se estrenó en la pretemporada ejerciendo de lateral derecho. Eric está conectando bien con Adeyemi. El internacional español parece asentado como '2' titular. Koundé tendrá que trabajar mucho para ganarle la partida.

ANDREAS CHRISTENSEN (5) Blando: El danés volvió a ser titular en el eje de la zaga. El ex del Chelsea ha rozado el gol con un remate de cabeza muy peligroso. No ha mostrado acierto en el gol del empate del Basilea.

GERARD MARTÍN (6) Fijo: El central zurdo es el único jugador que siempre es titular en la pretemporada. Con poco trabajo defenivo, está iniciando el juego con criterio.Ha sufrido en el tramo final del primer período.

ALEJANDRO BALDE (6) Eléctrico: El lateral zurdo se está entendiendo bien con Gordon. El de la Verneda no estaba sufriendo atrás en la primera media hora y se está incorporando con peligro por su carril. En defensa ha acabado sufriendo en alguna acción puntual.

XAVI ESPART (8) Creciente: El de Vilassar volvió a sus orígenes jugando de interior. Espart tiene un gran pie derecho pero sabe jugar en ambos perfiles sin ningún problema. Nadie esperaba que jugara de interior izquierdo pero ha sabido leer el juego a lo Pedri. Aunque ha arrancado con alguna duda con el paso de los minutos ha mejorado su actuación dando mucho sentido al juego. Sus pases profundos están siendo un lujo. Uno de los más finos del equipo de Flick.

MARC BERNAL(7) Liberado: El centrocampista de Berga está ejerciendo con criterio como '6' puro. La presencia a su lado de Espart le permite descolgarse y llegar con peligro arriba. Uno de los mejores del primer tiempo.

FERMÍN LÓPEZ (6) Trabajador: El andaluz está ejerciendo de '10' con constantes permutas con el falso nueve Raphinha. Siempre aporta electricidad e intensidad aunque hoy no ha generado excesivo peligro.

KARIM ADEYEMI (8) Estelar: El alemán ha dejado detalles interesantes. Veloz y muy acertado en los regates, su inicio de partido ha sido prometedor. Con el paso de los minutos ha bajado de nivel. Su primer gol con el Barça llegó tras una acción meritoria en la que mostró su gran potencial. Va a más.

RAPHINHA (7) Insistente: El brasileño está jugando de referencia ofensiva. Sus compañeros no han aprovechado las constantes acciones de desmarque al espacio. Se le ve menos cómodo como falso nueve aunque siempre aporta. El gol de Adeyemi llegó tras una gran maniobra suya. Pudo marcar un gol tras una gran combinación con Espart.

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ANTHONY GORDON (7) Desequilibrante: El extremo inglés ha iniciado el partido muy enchufado. Su velocidad y cambio de ritmo han lucido con insistencia y solo le ha faltado el gol para culminar un debut brillante. Trabaja mucho sin balón y a la hora de combinar es muy fiable. En los últimos instantes ha perdido fuelle y presencia.