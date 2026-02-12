El 1x1 del Barça contra el Atlético de Madrid al descanso

Un Barça totalmente desconocido está cayendo por 4-0 en el Metropilitano. Sin excusas. Ningún futbolista azulgrana está a la altura y se escapa la Copa del Rey.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso de la semifinal ida de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid:

3 Joan Garcia, Portero Perjudicado Arrancó el partido con una parada salvadora a Simeone, pero no pudo controlar un pase de Eric por el irregular estado del césped y encajó uno de los goles más dolorosos de su carrera. Poco pudo hacer en el segundo de Griezmann, con todo el equipo descolocado. Y lo mismo sirve para el tercero. Y para el cuarto...

3 Jules Koundé, Defensa Alborotado Marcar al rapidísimo Lookman era una prueba de fuego para un futbolista que no logra ser el de la pasada campaña. Impreciso con el balón, el segundo rojiblanco le pilló fuera de su posición y el balón de Griezmann le acabó pasando por debajo de sus piernas. Lo arregló a medias cuando salvó en la línea de gol un disparo de Julián que podía ir fuera.

4 Pau Cubarsí, Defensa Frustrado Así se quedó el canterano cuando tuvo que sacar el balón del 1-0 ya dentro de su portería. Un inicio muy complicado para todos los defensas del Barça, avasallados por la presión rojiblanca. 45 minutos de absoluto sufrimiento.

4 Eric Garcia, Defensa Desafortunado De un pase suyo que Joan Garcia no controló nació el primero del Atlético, pero ninguna culpa tuvo el de Martorell. Una acción de auténtica mala suerte, pues el gol en propia lleva su nombre. En el tercero, no pudo llegar donde debía estar Balde y en ataque, empalmó demasiado fuerte un chut.

2 Alejandro Balde, Defensa Desnortado Corrió como 'pollo sin cabeza' y dejó huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros colchoneros, en especial un Simeone que le llevó por el camino de la amargura. Lleva tiempo que no está a su nivel, pero en esta primera mitad mostró sensaciones muy preocupantes.

3 Marc Casadó, Centrocampista Sacrificado El desajuste colectivo en las contras locales le hizo ir de cabeza. En el primero, no llegó a tiempo a tapar el lateral. Y se vio luego forzado a una amarilla porque se escapaba Llorente. Los atléticos reclamaron roja, pero no lo era. Un primer tiempo complicadísimo para el vallesano que ni lo llegó a acabar. Sustituido por Lewandowski.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Desconectado Aunque jugó en una posición que conoce bien, la de Pedri, pareció estar el neerlandés fuera de lugar, sin conseguir conectar con sus compañeros y llevar la batuta del juego. Con el paso de los minutos se fue entonando, pero le costó mucho.

4 Fermín López, Centrocampista Desconcertado Su habitual garra y buenas decisiones no se vieron acompañadas con el acierto. Aun así, estuvo muy cerca de batir a Musso, pero el argentino le adivinó la intención.

4 Lamine Yamal, Delantero Atenazado El férreo y expeditivo marcaje individual de Matteo Ruggeri le dejó con muy pocas opciones de marcar las diferencias, a pesar de que el de Rocafonda lo intentó de todas las maneras.

5 Ferran Torres, Delantero Intencionado Suya fue la mejor ocasión del Barça en la primera mitad, un balón que se estrelló en el travesaño

4 Dani Olmo, Centrocampista Desubicado Enganchado a la banda izquierda pareció perdido y solo cuando centró algo su posición, empezó a generar algo de peligro.