El 1x1 del Barça contra Atlético de Madrid al descanso

El Barça se marcha al descanso con diez jugadores y por detrás en el marcador (0-1) tras el gol de Julián Álvarez. Un auténtico jarro de agua fría para los azulgranas, especialmente después de la expulsión de Cubarsí en el minuto 43, que condicionó por completo el tramo final de la primera mitad

Este es el 1x1 del Barça al descanso:

5 Joan Garcia, Portero Impotente Poco pudo hacer ante el auténtico golazo de Julián Álvarez a balón parado justo antes del descanso. Era una acción de enorme calidad, prácticamente imposible de detener

6 Joao Cancelo, Defensa Completo A menudo se le define como un jugador de cara o cruz, pero en esta primera parte se mostró equilibrado, aportando tanto en defensa como en ataque

5 Pau Cubarsí, Defensa Expulsado Vio la tarjeta roja directa tras derribar a Giuliano Simeone, que encaraba en solitario a Joan García. Para colmo, en esa misma acción Julián Álvarez transformó el 1-0.

6 Gerard Martín, Defensa Sólido Se entendió a la perfección formando tándem con Cubarsí. Muy atento para frenar al siempre exigente Julián Álvarez y con personalidad para atreverse con un disparo desde fuera del área.

6 Jules Koundé, Defensa Seguro Nunca es sencillo defender a Lookman, que generó varias incursiones por banda. Sin destacar en exceso, le supo contener y aportó seguridad en todo momento

7 Pedri, Centrocampista Elegante Fue creciendo con el paso de los minutos, asentándose en el partido y aportando equilibrio al equipo con su estilo fino y elegante. Con balón, dio pausa y criterio en la circulación

6 Eric Garcia, Defensa Correcto Sufrió más de lo habitual en el centro del campo que en tareas defensivas, aunque logró recuperar un par de balones. Cumplió sin más en un partido correcto, sin excesivo protagonismo.

6 Dani Olmo, Centrocampista Condicionado Le faltó algo más de incisividad y ritmo en la circulación, condicionado en parte por la presión constante de la defensa colchonera.

7 Marcus Rashford, Delantero Eléctrico El británico, especialmente enérgico y entregado en ataque, rindió a la perfección generando peligro en ataque. Le anularon un gol por fuera de juego. Si rinde a este nivel, Deco no tendrá otra opción que no sea pagar 30 millones por él.

5 Robert Lewandowski, Delantero Intermitente Tuvo poca participación con el balón en la primera mitad. Su pérdida de balón originó la expulsión de Cubarsí y, para colmo, tocó el balón en la falta de Julián.