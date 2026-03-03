Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

El 1x1 del Barça ante el Atlético de Madrid al descanso

El Barça jugó un partido muy notable, con una intensa presión y ambición para intentar remontar el partido.

El 1x1 del FC Barcelona al descanso

El 1x1 del FC Barcelona al descanso / Sport

Jordi Gil

El FC Barcelona ha disputado el primer tiempo de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid con una ventaja de dos goles con las dianas de Bernal y Raphinha, de penalti. El Barça ha sido muy superior frente a un rival muy replegado en su área.

Los jugadores de atrás, como Cubarsí, han sido fundamentales para que la presión fuera efectiva, así como las llegadas desde atrás de Bernal.

El Barça tuvo mucha intención, con la dificultad que supone superar a un bloque tan bajo y tan duro como es el rojiblanco.

Joan Garcia, Portero6

Joan Garcia, Portero

Organizador

Se dedicó de forma principal a organizar el juego desde atrás y solo tuvo que intervenir en un tiro flojo de Griezmann. Vio el partido casi como un espectador más.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Roto

Tan solo pudo aguantar diez minutos sobre el terreno de juego. Estaba presionando bien, controlando a Lookman, pero su musculatura no resistió al esfuerzo y tuvo que ser sustituido por Balde.

Pau Cubarsí, Defensa8

Pau Cubarsí, Defensa

Recuperador

Estuvo muy bien en la presión en campo contrario, recuperando muchos balones y empujando desde atrás. Fue el primer delantero del Barça cuando en realidad era el últim hombre.

Gerard Martín, Defensa7

Gerard Martín, Defensa

Firme

Asentado en el eje de la zaga, Gerard estuvo muy atento a las vigilancias defensivas para evitar que el Atlético tuviera ocasiones para contragolpear con sus transiciones.

Joao Cancelo, Defensa7

Joao Cancelo, Defensa

Polivalente

Jugó por todas partes del campo. Empezó de lateral izquierdo, tuvo que cambiar de banda por la lesión de Koundé y se movió por el centro del campo. Tuvo criterio con el balón en los pies.

Marc Bernal, Centrocampista8

Marc Bernal, Centrocampista

Llegador

Fue un pivote atípico. Actuó por delante de la defensa, aunque con mucha movilidad ejerciendo también de interior. Llevó desde atrás para inaugurar el marcador a centro de Bernal.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Controlador

El tinerfeño asegura la posesión de la pelota y el ritmo del partido. El Barça es otro cuando está el tinerfeño en el campo, pese a que acabe de salir de una lesión. Fue víctima del penalti del segundo tanto.

Fermín López, Centrocampista6

Fermín López, Centrocampista

Enfurecido

Arrancó el partido con un lanzamiento que tocó en la parte superior del travesaño. Animó al equipo con su presión y con sus ganas de empujar a todos hacia adelante.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Asistente

Su motivación era máxima y regaló el gol a Bernal. Regateó, pero sin volverse loco. Con criterio y buscando a los compañeros libres para poder asistir.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Rematador

En dos ocasiones acarició el gol con remates mordidos que se fueron rozando el poste. Se movió con mucho dinamismo en el inteiro del área buscando huecos.

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Acelerado

Estuvo un tanto precipitado y el hambre le pudo en muchas ocasiones, pero su carácter fue necesario para encerrar al cuadro madrileño. Tuvo la personalidad para anotar el penalti del segundo gol.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Frío

Entró sin esperarlo y le costó entrar en el partido, aunque poco a poco fue creciendo con el partido.

