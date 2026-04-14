El Barça se quedó a un paso de remontar en el Metropolitano. Turpin fue el MVP del conjunto colchonero.

Este es el 1x1 del Barça ante el Atlético de Madrid:

6 Joan Garcia, Portero Ascendente Lookman le marcó en el primer remate a portería del Atlético de Madrid. Tras una primera parte sin trabajo salvó un gol claro con un paradón inmenso.

5 Jules Koundé, Defensa Irrelevante Arrancó el partido con algunas dudas y con menos agresividad de lo necesario. Lookman le generó muchos problemas. Con el paso de los minutos se fue entonando sin lograr ser un lateral diferencial.

7 Eric Garcia, Defensa Dominador Estuvo impecable con balón y como todos sus compañeros no pudo evitar el gol del conjunto colchonero. Su liderazgo es único en todas las situaciones del juego. Su crecimiento es imparable. Fue castigado de manera injusta con una roja.

6 Gerard Martín, Defensa Corrector Siempre atento y concentrado su función es la de tapar las subidas de Cancelo y a su vez entenderse con Eric en el eje de la zaga. El central zurdo siempre da todo en todo momento.

6 Joao Cancelo, Defensa Ofensivo Su capacidad para ejercer a la vez de lateral y extremo es una bendición para el equipo. Aunque lo intentó no fue tan decisivo en sus incursiones como en otras ocasiones.

6 Pedri, Centrocampista Discreto Es el único futbolista del Barça capaz de poner pausa y criterio cuando sus compañeros buscan la verticalidad y la ida y vuelta constante. Después de la lesión no ha vuelto a ofrecer su mejor versión.

7 Gavi, Centrocampista Táctico El andaluz pasó de ejercer de falso extremo a actuar como ancla en el centro del campo. Sus ayudas son oro para un equipo que necesita de su solidaridad. Tuvo una buena ocasión tras un córner. Su capacidad de ganar duelos es más que necesaria.

6 Dani Olmo, Centrocampista Asistente Siempre es un peligro aunque su calidad entre líneas debe aparecer con mayor constancia. Está alternando detalles de gran habilidad con algún error no forzado. Su asistencia a Ferran en el 0-2 es fantástica. Turpin no quiso pitarle un penalti claro tras un empujón.

8 Lamine Yamal, Delantero Mágico Su inicio de partido fue toda una declaración de intenciones. Ocasión clara a los 33 segundos, gran gol a los tres minutos y oportunidad clara que se inventó y no pudo aprtovechar Olmo. Su capacidad para driblar y superar a todos los rivales que le salen al paso es única. En el segundo tiempo estuvo mejor controlado.

7 Ferran Torres, Delantero Finalizador Sus dos goles en el derbi le valieron para ganarse la titularidad. Flick confía en su capacidad patra iniciar la presión. El gol que marca en el 0-2 es de una calidad extraordinaria. Su remate con la zurda es de delantero de primer nivel. Marcó otro gran gol anulado por fuera de juego.

6 Fermín López, Centrocampista Intenso Aunque su demarcación ideal es la de mediapunta, en la izquierda también ofrece notables soluciones ofensivas. Pudo continuar pese a la tremenda hemorragia sufrida tras un choque bestial con Musso. Su capacidad de luchar y competir no tiene límites.

5 Robert Lewandowski, Delantero Transparente El polaco entró para ganar eficacia y materializar el dominio blaugrana en goles. Su presencia aportó poco. Solo tuvo un remate de cabeza que le salió demasiado blando.

5 Marcus Rashford, Delantero Inoperante El inglés no fue titular y cuando entró no aportó nada del otro mundo. Le falta carácter para ser determinante en momentos delicados.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Recurso El neerlandés entró en una situación extrema tras quedarse el Barça con 10. Frenkie tuvo que multiplicarse como central aunque se le vio fuera de forma.

5 Ronald Araujo, Defensa Desesperado Salió para buscar el milagro pero no lo logró. Flick repitió la fórmula Alexanko sin obtener el resultado esperado y tuvo una ocasión de oro..