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FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra Atlético de Madrid

La eliminatoria se pone cuesta arriba para un Barça que ha caído por 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou

El 1x1 del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid

El 1x1 del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid

SPORT.es

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça acabó el partido con diez jugadores y una desventaja de 0-2 en el marcador tras los goles de Julián Álvarez, antes del descanso, y Sorloth en la segunda mitad, aprovechando un centro al área. La expulsión de Cubarsí en el minuto 43, en un contragolpe, supuso un auténtico jarro de agua fría y condicionó el desarrollo del encuentro. El resultado complica seriamente la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Metropolitano.

Este es el 1x1 del Barça:

Joan Garcia, Portero5

Joan Garcia, Portero

Impotente

Poco pudo hacer para evitar el espectacular gol de falta de Julián Álvarez justo antes del descanso, una ejecución de altísimo nivel. En el tanto de Sorloth llegó a rozar el balón, aunque no fue suficiente para evitar que acabara en el fondo de la portería

Joao Cancelo, Defensa5

Joao Cancelo, Defensa

Irregular

Aunque completó una buena primera mitad, en la segunda se vio superado por el alto ritmo del Atlético de Madrid y tuvo que multiplicarse en tareas defensivas.

Pau Cubarsí, Defensa4

Pau Cubarsí, Defensa

Expulsado

Vio la tarjeta roja directa tras derribar a Giuliano Simeone, que encaraba en solitario a Joan García. Para colmo, en esa misma acción Julián Álvarez transformó el 1-0 y ahi empezó la caída libre del Barça.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Cumplidor

Mostró personalidad para atreverse con un disparo desde fuera del área. Tras el descanso el equipo perdió solidez, dejó dudas en defensa y acabó encajando dos goles, transmitiendo cierta sensación de fragilidad por momentos

Jules Koundé, Defensa5

Jules Koundé, Defensa

Discreto

Nunca es sencillo defender a Lookman, muy activo con varias incursiones por banda. Aunque logró contenerle en algunos momentos, le faltó acierto en defensa y mayor profundidad en sus incorporaciones ofensivas.

Pedri, Centrocampista5

Pedri, Centrocampista

Superado

Con balón, dio pausa y criterio en la circulación. No firmó ni mucho menos un mal encuentro, aunque el centro del campo del Atlético, muy dominante y con mucho recorrido, terminó por imponer su físico y abarcar más terreno

Eric Garcia, Defensa5

Eric Garcia, Defensa

Correcto

Sufrió más de lo habitual en el centro del campo que en tareas defensivas, aunque logró recuperar un par de balones. Da la sensación que está mucho más cómodo en defensa que en el centro del campo.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Condicionado

Le faltó algo más de incisividad y ritmo en la circulación, condicionado en parte por la presión constante de la defensa colchonera.

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Eléctrico

El británico, especialmente enérgico y entregado en ataque, rindió a la perfección generando peligro en ataque. Le anularon un gol por fuera de juego. En la segunda parte se desinfló un poco.

Robert Lewandowski, Delantero4

Robert Lewandowski, Delantero

Intermitente

Tuvo poca participación con el balón. Su pérdida de balón originó la expulsión de Cubarsí y, para colmo, tocó ligeramente el balón en el gol de Julián. Claramente no fue su noche.

Lamine Yamal, Delantero6

Lamine Yamal, Delantero

Descarado

Más descarado que nunca, se mostró activo y atrevido, generando ocasiones de mucho mérito. Sin embargo, le faltó acierto en el último pase y en la finalización, un detalle que terminó siendo determinante. Terminó el partido desesperado.

Ronald Araujo, Defensa5

Ronald Araujo, Defensa

Voluntarioso

Entró tras la expulsión de Cubarsí para agitar el partido desde el trabajo defensivo y acabó actuando como delantero centro. Intentó aportar energía, pero apenas tuvo margen para cambiar el rumbo del encuentro

Gavi, Centrocampista5

Gavi, Centrocampista

Intenso

Asumió un rol similar al de Araújo, pero en el centro del campo, aportando garra y frescura. Sin embargo, ante un Atlético tan exigente no es sencillo imponerse, y su empuje no terminó de ser suficiente

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Enérgico

Suele revolucionar el partido aportando energía y dinamismo, aunque en esta ocasión se vio contenido por un centro del campo del Atlético muy voluntarioso y comprometido

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Testimonial

Regresó tras lesión al terreno de juego y poco pudo hacer.

Ferran Torres, Delantero5

Ferran Torres, Delantero

Anecdótico

Salió para ofrecer movimiento en los compases finales del encuentro, pero la férrea defensa colchonera ya estaba más que asentada.

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