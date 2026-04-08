El 1x1 del Barça contra Atlético de Madrid

El Barça acabó el partido con diez jugadores y una desventaja de 0-2 en el marcador tras los goles de Julián Álvarez, antes del descanso, y Sorloth en la segunda mitad, aprovechando un centro al área. La expulsión de Cubarsí en el minuto 43, en un contragolpe, supuso un auténtico jarro de agua fría y condicionó el desarrollo del encuentro. El resultado complica seriamente la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Metropolitano.

Este es el 1x1 del Barça:

5 Joan Garcia, Portero Impotente Poco pudo hacer para evitar el espectacular gol de falta de Julián Álvarez justo antes del descanso, una ejecución de altísimo nivel. En el tanto de Sorloth llegó a rozar el balón, aunque no fue suficiente para evitar que acabara en el fondo de la portería

5 Joao Cancelo, Defensa Irregular Aunque completó una buena primera mitad, en la segunda se vio superado por el alto ritmo del Atlético de Madrid y tuvo que multiplicarse en tareas defensivas.

4 Pau Cubarsí, Defensa Expulsado Vio la tarjeta roja directa tras derribar a Giuliano Simeone, que encaraba en solitario a Joan García. Para colmo, en esa misma acción Julián Álvarez transformó el 1-0 y ahi empezó la caída libre del Barça.

6 Gerard Martín, Defensa Cumplidor Mostró personalidad para atreverse con un disparo desde fuera del área. Tras el descanso el equipo perdió solidez, dejó dudas en defensa y acabó encajando dos goles, transmitiendo cierta sensación de fragilidad por momentos

5 Jules Koundé, Defensa Discreto Nunca es sencillo defender a Lookman, muy activo con varias incursiones por banda. Aunque logró contenerle en algunos momentos, le faltó acierto en defensa y mayor profundidad en sus incorporaciones ofensivas.

5 Pedri, Centrocampista Superado Con balón, dio pausa y criterio en la circulación. No firmó ni mucho menos un mal encuentro, aunque el centro del campo del Atlético, muy dominante y con mucho recorrido, terminó por imponer su físico y abarcar más terreno

5 Eric Garcia, Defensa Correcto Sufrió más de lo habitual en el centro del campo que en tareas defensivas, aunque logró recuperar un par de balones. Da la sensación que está mucho más cómodo en defensa que en el centro del campo.

5 Dani Olmo, Centrocampista Condicionado Le faltó algo más de incisividad y ritmo en la circulación, condicionado en parte por la presión constante de la defensa colchonera.

6 Marcus Rashford, Delantero Eléctrico El británico, especialmente enérgico y entregado en ataque, rindió a la perfección generando peligro en ataque. Le anularon un gol por fuera de juego. En la segunda parte se desinfló un poco.

4 Robert Lewandowski, Delantero Intermitente Tuvo poca participación con el balón. Su pérdida de balón originó la expulsión de Cubarsí y, para colmo, tocó ligeramente el balón en el gol de Julián. Claramente no fue su noche.

6 Lamine Yamal, Delantero Descarado Más descarado que nunca, se mostró activo y atrevido, generando ocasiones de mucho mérito. Sin embargo, le faltó acierto en el último pase y en la finalización, un detalle que terminó siendo determinante. Terminó el partido desesperado.

5 Ronald Araujo, Defensa Voluntarioso Entró tras la expulsión de Cubarsí para agitar el partido desde el trabajo defensivo y acabó actuando como delantero centro. Intentó aportar energía, pero apenas tuvo margen para cambiar el rumbo del encuentro

5 Gavi, Centrocampista Intenso Asumió un rol similar al de Araújo, pero en el centro del campo, aportando garra y frescura. Sin embargo, ante un Atlético tan exigente no es sencillo imponerse, y su empuje no terminó de ser suficiente

5 Fermín López, Centrocampista Enérgico Suele revolucionar el partido aportando energía y dinamismo, aunque en esta ocasión se vio contenido por un centro del campo del Atlético muy voluntarioso y comprometido

5 Alejandro Balde, Defensa Testimonial Regresó tras lesión al terreno de juego y poco pudo hacer.