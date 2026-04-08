FC BARCELONA
El 1x1 del Barça contra Atlético de Madrid
La eliminatoria se pone cuesta arriba para un Barça que ha caído por 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou
El Barça acabó el partido con diez jugadores y una desventaja de 0-2 en el marcador tras los goles de Julián Álvarez, antes del descanso, y Sorloth en la segunda mitad, aprovechando un centro al área. La expulsión de Cubarsí en el minuto 43, en un contragolpe, supuso un auténtico jarro de agua fría y condicionó el desarrollo del encuentro. El resultado complica seriamente la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Metropolitano.
Este es el 1x1 del Barça:
Joan Garcia, Portero
Impotente
Poco pudo hacer para evitar el espectacular gol de falta de Julián Álvarez justo antes del descanso, una ejecución de altísimo nivel. En el tanto de Sorloth llegó a rozar el balón, aunque no fue suficiente para evitar que acabara en el fondo de la portería
Joao Cancelo, Defensa
Irregular
Aunque completó una buena primera mitad, en la segunda se vio superado por el alto ritmo del Atlético de Madrid y tuvo que multiplicarse en tareas defensivas.
Pau Cubarsí, Defensa
Expulsado
Vio la tarjeta roja directa tras derribar a Giuliano Simeone, que encaraba en solitario a Joan García. Para colmo, en esa misma acción Julián Álvarez transformó el 1-0 y ahi empezó la caída libre del Barça.
Gerard Martín, Defensa
Cumplidor
Mostró personalidad para atreverse con un disparo desde fuera del área. Tras el descanso el equipo perdió solidez, dejó dudas en defensa y acabó encajando dos goles, transmitiendo cierta sensación de fragilidad por momentos
Jules Koundé, Defensa
Discreto
Nunca es sencillo defender a Lookman, muy activo con varias incursiones por banda. Aunque logró contenerle en algunos momentos, le faltó acierto en defensa y mayor profundidad en sus incorporaciones ofensivas.
Pedri, Centrocampista
Superado
Con balón, dio pausa y criterio en la circulación. No firmó ni mucho menos un mal encuentro, aunque el centro del campo del Atlético, muy dominante y con mucho recorrido, terminó por imponer su físico y abarcar más terreno
Eric Garcia, Defensa
Correcto
Sufrió más de lo habitual en el centro del campo que en tareas defensivas, aunque logró recuperar un par de balones. Da la sensación que está mucho más cómodo en defensa que en el centro del campo.
Dani Olmo, Centrocampista
Condicionado
Le faltó algo más de incisividad y ritmo en la circulación, condicionado en parte por la presión constante de la defensa colchonera.
Marcus Rashford, Delantero
Eléctrico
El británico, especialmente enérgico y entregado en ataque, rindió a la perfección generando peligro en ataque. Le anularon un gol por fuera de juego. En la segunda parte se desinfló un poco.
Robert Lewandowski, Delantero
Intermitente
Tuvo poca participación con el balón. Su pérdida de balón originó la expulsión de Cubarsí y, para colmo, tocó ligeramente el balón en el gol de Julián. Claramente no fue su noche.
Lamine Yamal, Delantero
Descarado
Más descarado que nunca, se mostró activo y atrevido, generando ocasiones de mucho mérito. Sin embargo, le faltó acierto en el último pase y en la finalización, un detalle que terminó siendo determinante. Terminó el partido desesperado.
Ronald Araujo, Defensa
Voluntarioso
Entró tras la expulsión de Cubarsí para agitar el partido desde el trabajo defensivo y acabó actuando como delantero centro. Intentó aportar energía, pero apenas tuvo margen para cambiar el rumbo del encuentro
Gavi, Centrocampista
Intenso
Asumió un rol similar al de Araújo, pero en el centro del campo, aportando garra y frescura. Sin embargo, ante un Atlético tan exigente no es sencillo imponerse, y su empuje no terminó de ser suficiente
Fermín López, Centrocampista
Enérgico
Suele revolucionar el partido aportando energía y dinamismo, aunque en esta ocasión se vio contenido por un centro del campo del Atlético muy voluntarioso y comprometido
Alejandro Balde, Defensa
Testimonial
Regresó tras lesión al terreno de juego y poco pudo hacer.
Ferran Torres, Delantero
Anecdótico
Salió para ofrecer movimiento en los compases finales del encuentro, pero la férrea defensa colchonera ya estaba más que asentada.
- Real Madrid - Bayern Múnich: resultado, resumen y goles del partido de ida de cuartos de final de la Champions
- Deco avisa al Inter: o rebaja por Bastoni o irá a por Lucumí
- Las dos ventas que planifica el Barça para verano
- Reacciones y polémica del Real Madrid - Bayern de Champions League
- Alarma para el Barça en la Champions League: 4 apercibidos de sanción
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- Marc Casadó habría decidido escuchar ofertas: puede salir del Barça
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern