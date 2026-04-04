El 1x1 del Barça contra el Atlético de Madrid

El FC Barcelona acabó el primer 'round' contra el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano con una victoria por 1-2 frente al Atlético de Madrid en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Los colchoneros se adelantaron en el marcador con un tanto de Giuliano, pero rápidamente fue contrarrestado por una diana de Rashford antes del descanso. Sobre la bocina, Lewandowski anotó el 1-2 definitivo para sumar un triunfo con sabor a título, que deja al Real Madrid a siete puntos, tras la derrota de los blancos en Mallorca.

A continuación, el 1x1 del Barça contra el Atlético:

6 Joan Garcia, Portero Ágil Muy atento para atajar el disparo centrado de Griezmann después de deshacerse de Cubarsí y Araujo. También para salir de su área y cortar los balones largos que buscó el Atlético a la espalda de la defensa blaugrana. Poco pudo hacer en el gol de Giuliano y apenas tuvo trabajo tras el descanso.

5 Ronald Araujo, Defensa Tocado El uruguayo parece haberse afianzado como lateral diestro: lo hizo contra el Rayo Vallecano y sustituó a Eric Garcia en el minuto 22 frente al Newcastle para situarse en dicha posición. No estuvo especialmente cómodo y sufrió ante Baena. Se retiró en el 40' tocándose la parte posterior del muslo izquierdo y dio entrada a Marc Bernal.

6 Pau Cubarsí, Defensa Preciso Excelente en la salida de balón y en el repliegue. Quedó señalado en una acción individual de Griezmann, pero lideró la defensa y sostuvo al equipo una vez más con las excursiones de Araujo y Cancelo.

6 Gerard Martín, Defensa Solvente Los problemas en defensa llegaron por el carril diestro, tuvo poco trabajo, pero basculó bien desde su zona en el eje de la zaga. Sigue mejorando a pasos agigantados en la salida de balón. El árbitro le anuló la roja que le mostró en primera instancia por un pisotón involuntario a Almada en un despeje.

7 Joao Cancelo, Defensa Ofensivo Como acostumbra a pasar cuando el luso juega, más acertado en ataque que en defensa, aunque coincidió en el carril con Rashford en varias ocasiones. Deberá aprender a entenderse con el inglés. De sus botas, con una gran acción, nació el segundo y definitivo tanto, obra de Lewandowksi.

7 Eric Garcia, Defensa Multiusos Regresó al once titular y lo hizo como mediocentro, aprovechando la suplencia de Marc Bernal. Acertadísimo con el balón en los pies, regresó al lateral diestro con el cambio de Araujo. Finalizó, nuevamente, como mediocentro con la sustitución del de Berga.

7 Pedri, Centrocampista Timón Fue el director de orquesta y el partido se jugó al ritmo que él quiso: ordenó a sus equipos y desordenó a los rivales. Voluntarioso en campo propio y efectivo en ataque. Acabó como capitán con la sustitución de Araujo.

6 Fermín López, Centrocampista Terremoto Condujo un dos contra uno y no vio a Rashford en una ocasión clarísima para inaugurar el marcador. Las mejores ocasiones del primer tiempo llegaron desde sus botas, pero no le sonrió la fortuna. Fue sustido por Ferran en el descanso.

7 Lamine Yamal, Delantero Juguetón Ridiculizó a Nico con un caño y dejó solo a Fermín con un pase de exterior desde lejísimos. Superioridad mayúscula e insultante la del de Rocafonda. Hace buenos al resto de sus compañeros. Finalizó una combinación preciosa con una vaselina que se estrelló en la madera. Provocó la roja de Nico.

6 Dani Olmo, Centrocampista Reubicado La gran novedad del once inicial: Flick le situó como falso '9', por delante de Ferran Torres y Robert Lewandowski. Le costó participar y se movió al extremo izquierdo. Acabó asistiendo a Rashford en el tanto del empate con una precisa pared. Regresó a la mediapunta con la sustitución de Fermín.

7 Marcus Rashford, Delantero Toro El elegido por el técnico alemán para sustituir al lesionado Raphinha en el extremo izquierdo del ataque. Incombustible por banda, aunque también jugó como máxima referencia ofensiva. Batió a Musso para aguar la fiesta colchonera antes del descanso. Dejó su puesto en el tramo final a Lewandowski.

6 Marc Bernal, Centrocampista Breve Saltó al terreno de juego cuando faltaban cinco minutos para acabar el primer tiempo sustituyendo a Araujo y se situó como mediocentro. Tuvo el 1-2 en sus botas al filo del descanso. Se quedó tendido en el césped en el terreno de juego y fue sustituido en el 60'.

4 Ferran Torres, Delantero Ofuscado Entró tras el descanso por Fermín y se situó como máxima referencia ofensiva. Tuvo tres grandísimas ocasiones para deshacer el empate, pero sigue negado de cara a puerta: ya son 14 partidos seguidos sin marcar entre Barça y selección.

6 Jules Koundé, Defensa Recuperado Saltó al verde en el 60' para sustituir al tocado Bernal y reapareció tras un mes en la enfermería. Se mostró activo en el lateral diestro, tanto en ataque como en defensa.

6 Gavi, Centrocampista Guerrero Se ubicó en el doble pivote con Pedri y en pocos minutos demostro por qué es tan necesario en el Barça. Será importante en el tramo final y decisivo de la temporada.