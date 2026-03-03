El 1x1 del Barça ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona no ha podido levantar el 4-0 del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pese a su valentía y darlo todo hasta el último momento. El equipo peleó, lo dio todo, pero no fue suficiente pra conseguir la remontada.

Los jugadores de atrás, como Cubarsí, han sido fundamentales para que la presión fuera efectiva, así como las llegadas desde atrás de Bernal.

El Barça tuvo mucha intención, con la dificultad que supone superar a un bloque tan bajo y tan duro como es el rojiblanco. Las lesiones dejaron al equipo mermado, pero el corazón fue latiendo hasta que se acabó la gasolina en la recta final.

7 Joan Garcia, Portero Valiente Jugó en el límite del área para recuperar balones ni que ello conllevara mucho riesgo y sacar la pelota jugada cada vez que era necesario.

6 Jules Koundé, Defensa Roto Tan solo pudo aguantar diez minutos sobre el terreno de juego. Estaba presionando bien, controlando a Lookman, pero su musculatura no resistió al esfuerzo y tuvo que ser sustituido por Balde.

9 Pau Cubarsí, Defensa Escudo Jugó con el corazón y con la cabeza. Recuperó balones en campo contrario y fue un titán desde atrás. Clave pare embotellar al Atlético de Madrid.

7 Gerard Martín, Defensa Esforzado Asentado en el eje de la zaga, Gerard estuvo muy atento a las vigilancias defensivas y se esforzó para ayudar a que Giuilano Simeone no pudiera hacer el daño de partido de ida.

7 Joao Cancelo, Defensa Revoltoso Jugó por todas partes del campo. Empezó de lateral izquierdo, tuvo que cambiar de banda por la lesión de Koundé y se movió por el centro del campo. Puso un balón de oro para que Bernal anotara el tercer tanto.

9 Marc Bernal, Centrocampista Imperial Fue un pivote atípico. Actuó por delante de la defensa, aunque con mucha movilidad ejerciendo también de interior. Marcó el primer gol del partido y también estuvo oportuno para lograr el tercero.

7 Pedri, Centrocampista Resistente El tinerfeño asegura la posesión de la pelota y el ritmo del partido. El Barça es otro cuando está el tinerfeño en el campo. Flick quería darle aire y cambiarle por Casadó, pero Pedri, en una muestra de coraje, quiso continuar en el campo.

6 Fermín López, Centrocampista Enrabietado Arrancó el partido con un lanzamiento que tocó en la parte superior del travesaño. Su alma contagia al resto de compañeros, aunque no estuvo del todo fino a partir de entonces.

8 Lamine Yamal, Delantero Solidario Su motivación era máxima y jugó con sus regates habituales, pero también buscando de manera constante a sus compañeros. Su desequilibrio fue fundamental y dio la cara en un gran partido.

6 Ferran Torres, Delantero Fajador Tuvo dos remates mordidos en el primer tiempo y lo dio todo mientras estuvo sobre el terreno de juego. Le toscó el trabajo más ingrato.

6 Raphinha, Delantero Insistente Estuvo un tanto precipitado y el hambre le pudo en muchas ocasiones, pero es un futbolista que siempre debe estar en el campo en situaciones límites. Anotó con serenidad el penalti.

6 Alejandro Balde, Defensa Hundido Entró sin esperarlo, le costó entrar en el partid y acabó rompiéndose entre llantos en el segundo tiempo.

6 Marcus Rashford, Delantero Centrador Salió para abrir el campo por la izquierda y puso algunos centros peligrosos en el área de Musso.

6 Dani Olmo, Centrocampista Tapado Le costó jugar entre el entramado de piernas que se encontró por delante.