El 1x1 del Barça ante el Atlético al descanso

El Barça empata al descanso ante el Atlético con goles de Baena y Raphinha. Unos primeros 45 minutos donde Lewandowski ha fallado un penalti.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

6 Joan Garcia, Portero Puntual En la primera ocasión clara del Atlético se vio superado por un golpeo delicado, pura clase, de Baena en el uno contra uno. En la segunda, estuvo providencial saliendo de la portería.

6 Jules Koundé, Defensa Participativo Más contundente que de costumbre atrás, estuvo muy conectado al juego ofensivo doblando a Lamine a menudo. Más fino que en los últimos partidos.

6 Pau Cubarsí, Defensa Facilitador Jugar en el perfil natural multiplica su potencial como facilitador. Atento en el trabajo defensivo, fue una solución constante en la salida de balón. Sus únicos lunares fueron que salió en la foto del gol de Baena rompiendo el fuera de juego y una pérdida que casi supuso un susto.

7 Gerard Martín, Defensa Consistente De nuevo como central, estuvo puntual en el corte y muy ordenado tirando el fuera de juego. Vio una amarilla en la emergencia. Sensación de que, si sigue así, puede consolidarse como pareja de Cubarsí.

6 Alejandro Balde, Defensa Ofensivo Ayudó al equipo con sus clásicas aventuras ofensivas. La presencia de Raphinha, que pisa mucho el juego interior, facilita mucho su influencia en la banda.

6 Eric Garcia, Defensa Comprometido Con Pedri al lado, se centró más en el trabajo de intendencia. En ataque trató de facilitar el juego de posesión jugando al primer toque sin complicarse.

7 Pedri, Centrocampista Dominante Sin llegar a su mejor versión, sigue siendo un futbolista absolutamente diferencial. La gran referencia del mediocampo del Barça, el futbolista con más clarividencia del conjunto azulgrana.

6 Dani Olmo, Centrocampista Equilibrista Encontró soluciones a pesar de jugar en la zona con más tráfico del campo. Un incordio para el Atlético en la zona de tres cuartos.

6 Lamine Yamal, Delantero Variable Tan agresivo y vertical como de costumbre, no tuvo el acierto de sus mejores días en el uno contra uno. No le hizo falta para marcar diferencias, aunque sin continuidad.

8 Raphinha, Delantero Puñal El mejor delantero del Barça: una pesadilla al espacio y el autor del gol azulgrana con un gran gesto para superar a Oblak en el uno contra uno. Con él en el campo el equipo da un salto abismal como equipo.