Suscripción

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Atlético

El conjunto de Flick superó al Atlético con una exhibición y sigue líder con honores

SPORT.es

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Barça superó al Atlético (3-1) en una gran actuación coral del conjunto azulgrana que sigue líder.

Estas son las notas del 1x1 de SPORT:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Puntual

En la primera ocasión clara del Atlético se vio superado por un golpeo delicado (pura clase) de Baena en el uno contra uno. En la segunda, estuvo providencial saliendo de la portería. Siempre atento en los balones al espacio, pareció un defensa más.

Jules Koundé, Defensa7

Jules Koundé, Defensa

Mejorado

Más contundente que de costumbre en defensa, en ataque fue una ayuda constante para Lamine. Muy conectado al partido, estuvo especialmente preciso en el juego combinativo. Gran mejora del francés.

Pau Cubarsí, Defensa5

Pau Cubarsí, Defensa

Variable

Jugar en el perfil natural multiplica su potencial como facilitador. Fue una solución constante en la salida de balón, pero tuvo algunos lunares defensivos. Salió en la foto del gol de Baena rompiendo el fuera de juego y una pérdida suya provocó un susto. En la recta final falló en un corte que a punto estuvo de costar un disgusto pero no acertó Almada.

Gerard Martín, Defensa7

Gerard Martín, Defensa

Consistente

De nuevo como central, estuvo puntual en el corte y muy ordenado tirando el fuera de juego. Vio una amarilla en la emergencia. Sensación de que, si sigue así, puede consolidarse como pareja de Cubarsí.

Alejandro Balde, Defensa7

Alejandro Balde, Defensa

Trascendental

Ayudó al equipo con sus clásicas aventuras ofensivas. La presencia de Raphinha, que pisa mucho el juego interior, facilita su influencia en la banda. Trabajo inmenso de desgaste recorriendo todo el flanco izquierdo. Suya fue la asistencia de gol a Ferran.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Comprometido

Con Pedri al lado, se centró más en el trabajo de intendencia y estuvo muy atento al corte. En ataque trató de facilitar el juego de posesión jugando al primer toque sin complicarse.

Pedri, Centrocampista8

Pedri, Centrocampista

Estructural

Su presencia en el campo tiene un valor incalculable para el equipo.La gran referencia del mediocampo, aportó pausa y clarividencia del conjunto azulgrana. Jugador completamente estructural, terminó siendo sustituido en la recta final.

Dani Olmo, Centrocampista8

Dani Olmo, Centrocampista

Equilibrista

Encontró soluciones a pesar de jugar en la zona con más tráfico del campo. Un incordio para el Atlético en la zona de tres cuartos, acabó teniendo premio con un gol marca de la casa. Giró espectacular dentro del área y balón cruzado. Una acción en la que se hizo daño en el hombro y terminó sustituido. Veremos cuál es la gravedad de la lesión.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Diferencial

Tan agresivo y vertical como de costumbre, fue de menos a más y terminó causando estragos al Atlético. Tuvo el gol en varios de susclásicos disparos con efecto, peró se quedó sin ver portería.

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Puñal

El mejor delantero del Barça: una pesadilla al espacio y el autor del gol azulgrana con un gran gesto para superar a Oblak en el uno contra uno. Tuvo el segundo en sus botas pero le salió el balón desviado por muy poco. Con él en el campo, el equipo da un salto abismal.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Frustrado

Estuvo muy activo, pero falló un penalti enviando el balón muy alto y vio com Oblak le sacaba un balón espectacular tras un gran cabezazo.

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Oportuno

Entró en la recta final y marcó el último gol del equipo tras aprovechar una gran asistencia de Balde.

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Punzante

Entró y no tardó en hacer hacer daño al Atlético desde la banda izquierdo. Rondó el gol y fue oxígeno para el Barça en los últimos minutos.

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Sacrificado

Agresivo los minutos que estuvo en el campo, dio energía al equipo cuando más la necesitaba.

Dro Fernández, Centrocampista6

Dro Fernández, Centrocampista

Imaginativo

No le pesó la exigencia del partido y dio soluciones al equipo entre líneas. Actuación muy prometedora dando pausa y contol al equipo.

Andreas Christensen, Defensa6

Andreas Christensen, Defensa

Testimonial

Entró en los últimos instantes y tuvo una presencia testimonial.

