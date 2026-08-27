El 1x1 del Barça ante el Athletic al descanso

El Barça jugó un primer tiempo en el que mostró un muy buen nivel, aunque le faltó algo de precisión en las acciones finales para irse con mayor ventaja en el marcador al descanso. El once de Hansi Flick, con tres cambios respecto al día del Elche, se presentó sobrio e intenso sobre el césped.

Raphinha jugó un partidazo como nueve, mientras que Fermín, Gordon y Pedri pusieron fútbol para aburrir, como Lamine Yamal. También en defensa estuvo seguro el equipo. Muy buen primer tiempo que tuvo el premio en el gol de Raphinha tras una extraordinaria asistencia de Pedri. Antes había rematado al palo de cabeza.

Bernal también se la puso a Lamine, que se quedó solo ante Unai Simón, que rechazó a córner cuando tenía a su lado a Gordon. Una jugada similar a la del inglés y Fermín en Elche que no acabó igual.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Athletic Club al descanso:

7 Joan Garcia, Portero Sereno Es un hombre tranquilo y no duda nunca. El Athletic apretó poco y, cuando lo hizo y fue necesario, ahí estuvo Joan Garcia para poner paz, como en alguna salida salvadora. El rival no inquietó demasiado.

7 Eric Garcia, Defensa Multiplicado Con Nico Williams por su banda, asumió mucho trabajo en defensa, pero es que también tuvo tiempo para sumarse puntualmente en ataque e intentarlo con un remate de cabeza y dejar solos en ataque a varios de sus compañeros. Jugadorazo.

7 Pau Cubarsí, Defensa Jefazo Es quien manda en la línea de atrás. Por posición y, ya también, por jerarquía. La edad es solo un número para un futbolista que cerró espacios, dio continuidad y rompió líneas con esos pases suyos tan cortantes.

7 Gerard Martín, Defensa Rectificador Es un tío calmado, pero sobre el césped no se cansa de dar instrucciones y corregir posiciones. Ha ganado peso y se nota. Se le ve con confianza y corta por alto y por bajo, aunque cometió un error grosero que costó la amarilla a Espart.

7 Xavi Espart, Defensa Mimado Por que se lo está ganando. Es pronto para asegurarlo al cien por cien, pero da la sensación de que si no baja el nivel, el lateral zurdo puede ser suyo (con permiso de Cancelo). Ante el Athletic volvió a demostrar que el juego del Barça no tiene secretos para él. Inteligente y concentrado, vio la amarilla evitando un mano a mano de Iñaki Williams.

7 Marc Bernal, Centrocampista Liberado Le costó tener continuidad porque no le llegaban demasiados balones. El Athletic le enjauló, pero no dejó de pedirla nunca y trabajó muchísimo a nivel defensivo para liberarse. En el último cuarto de hora se desató el vendaval futbolístico.

7 Pedri, Centrocampista Delicatessen Algo parecido a lo de Bernal le ocurrió al de Tegueste, cuyo fútbol brilla cuanto más contacto tiene con el balón. También entendió Terzic que por ahí estaba el peligro blaugrana, pero es que Pedri necesita muy poco para brillar y dejó detalles de genio. Asistencia 'gourmet' a Raphinha. También le anularon un gol por un supuesto fuera de juego previo de Lamine. ¡Qué maravilla de jugador!

7 Fermín López, Centrocampista Extensivo Estuvo en todas partes y en todo momento, dando continuidad en el centro del campo, desmarcándose con peligro, ayudando en la presión, por arriba, por abajo, por dentro... Es un portento físico y, además, va sobrado de calidad.

7 Lamine Yamal, Delantero Buscado No dejó de intentarlo, de abrirse y disparar al palo largo, de buscar compañeros en la frontal, de ponerlas en el área. Mereció el gol o la asistencia y, cuando más participaba, más peligro generaba el Barça. Por eso todos le buscan. Tuvo un mano a mano con Unai Simón que mereció acabar en gol. Paradón.

8 Raphinha, Delantero Acolchado Cada vez se le ve más cómodo como delantero centro porque ha entendido la movilidad que requiere la posición. Remató de cabeza al palo, habilitó a Lamine varias veces, se entendió con Fermín y con Gordon. Una maravilla.