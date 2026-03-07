Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra el Athletic al descanso

Bernal y Joan Garcia, de lo poco salvable de un Barça espeso y que acusó el desgaste físico en la primera mitad en San Mamés

El 1x1 del FC Barcelona frente al Athletic Club en el descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al Athletic Club en el descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al Athletic Club en el descanso / Sport

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Con el Madrid ganando sobre la bocina y colocándose a un solo punto afrontaba el Barça su duelo en San Mamés ante el Athletic Club. Un partido tras una batalla de muchísimo desgaste en el Spotify Camp Nou ante el Atlético. El equipo de Flick murió en la orilla, pero dio una gran imagen y se insufló de moral para afrontar lo que está por venir. Y lo que está por venir el próximo martes en Newcastle es la ida de los octavos de final de la Champions.

Hansi hacía descansar de inicio a Pedri, Fermín y Raphinha y daba la oportunidad a futbolistas como Rashford o Marc Casadó. Poco estamos viendo últimamente el de Sant Pere de Vilamajor.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Entonado

No le tiraron a puerta, pero sí que fue clave en un balón largo a Selton que salvó con valentía. Va con todo a los divididos y estuvo muy seguro en sus acciones.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Gladiador

Esta vez en el lateral diestro, Eric defendió con uñas y dientes, marca de la casa su entrega. Poquito en ataque, se emparejó con Robert Navarro.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Fino

Poco que achacar a la primera parte del central de Estanyol. Bien en salida (lo que le dejaron, puesto que le taparon descaradamente) y al corte. Expeditivo. Buen momento.

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Atrevido

Intentó (y en ocasiones consiguió) filtrar balones interesantes. El Athletic le flotó y tapó más a Cubarsí. Primera parte correcta pese a un error en salida que pudo costar caro y salvó Joan.

Joao Cancelo, Defensa5

Joao Cancelo, Defensa

Imprevisible

Una primera mitad bastante agridulce. Una de cal y una de arena. Tuvo una buena acción en la que se plantó ante Unai, pero el resto de jugadas no estuvo entonado. Perdió balones.

Marc Casadó, Centrocampista5

Marc Casadó, Centrocampista

Esforzado

Le puso el empeño de siempre, se esforzó y trabajo, pero entró poco en contacto con el balón. No es fácil cuando vienes de inactividad.

Marc Bernal, Centrocampista7

Marc Bernal, Centrocampista

Clarividente

El mejor del Barça en los primeros 45 minutos. Está con ritmo, con confianza, juega bien con ese corpachón que tiene. Dio sentido al juego.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Impedido

No estuvo especialmente fino el egarense, que perdió algunos balones y no estuvo cómodo sobre el césped. Luchó e intentó asociarse.

Lamine Yamal, Delantero5

Lamine Yamal, Delantero

Marcado

Primera mitad bastante alejada del nivel de los últimos partidos. Imaginamos que acusando el desgaste físico. Perdió muchos balones.

Marcus Rashford, Delantero5

Marcus Rashford, Delantero

Ofuscado

Muy floja la primera parte del británico, que no se marchó ni una vez de su par, perdió bastantes balones y no se le vio a gusto.

Ferran Torres, Delantero5

Ferran Torres, Delantero

Espeso

No atraviesa un buen momento goleador tras unos primeros meses a nivel muy alto. Un clásico en los '9'. No conectó mucho con el juego. Ya volverá a afinar cara a puerta y recuperar la confianza. Tuvo un taconazo precioso al filo del descanso.

