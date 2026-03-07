El 1x1 del Barça contra el Athletic al descanso

Con el Madrid ganando sobre la bocina y colocándose a un solo punto afrontaba el Barça su duelo en San Mamés ante el Athletic Club. Un partido tras una batalla de muchísimo desgaste en el Spotify Camp Nou ante el Atlético. El equipo de Flick murió en la orilla, pero dio una gran imagen y se insufló de moral para afrontar lo que está por venir. Y lo que está por venir el próximo martes en Newcastle es la ida de los octavos de final de la Champions.

Hansi hacía descansar de inicio a Pedri, Fermín y Raphinha y daba la oportunidad a futbolistas como Rashford o Marc Casadó. Poco estamos viendo últimamente el de Sant Pere de Vilamajor.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

7 Joan Garcia, Portero Entonado No le tiraron a puerta, pero sí que fue clave en un balón largo a Selton que salvó con valentía. Va con todo a los divididos y estuvo muy seguro en sus acciones.

6 Eric Garcia, Defensa Gladiador Esta vez en el lateral diestro, Eric defendió con uñas y dientes, marca de la casa su entrega. Poquito en ataque, se emparejó con Robert Navarro.

6 Pau Cubarsí, Defensa Fino Poco que achacar a la primera parte del central de Estanyol. Bien en salida (lo que le dejaron, puesto que le taparon descaradamente) y al corte. Expeditivo. Buen momento.

5 Gerard Martín, Defensa Atrevido Intentó (y en ocasiones consiguió) filtrar balones interesantes. El Athletic le flotó y tapó más a Cubarsí. Primera parte correcta pese a un error en salida que pudo costar caro y salvó Joan.

5 Joao Cancelo, Defensa Imprevisible Una primera mitad bastante agridulce. Una de cal y una de arena. Tuvo una buena acción en la que se plantó ante Unai, pero el resto de jugadas no estuvo entonado. Perdió balones.

5 Marc Casadó, Centrocampista Esforzado Le puso el empeño de siempre, se esforzó y trabajo, pero entró poco en contacto con el balón. No es fácil cuando vienes de inactividad.

7 Marc Bernal, Centrocampista Clarividente El mejor del Barça en los primeros 45 minutos. Está con ritmo, con confianza, juega bien con ese corpachón que tiene. Dio sentido al juego.

5 Dani Olmo, Centrocampista Impedido No estuvo especialmente fino el egarense, que perdió algunos balones y no estuvo cómodo sobre el césped. Luchó e intentó asociarse.

5 Lamine Yamal, Delantero Marcado Primera mitad bastante alejada del nivel de los últimos partidos. Imaginamos que acusando el desgaste físico. Perdió muchos balones.

5 Marcus Rashford, Delantero Ofuscado Muy floja la primera parte del británico, que no se marchó ni una vez de su par, perdió bastantes balones y no se le vio a gusto.