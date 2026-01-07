El 1x1 del Barça ante el Athletic Club al descanso

El Barça persigue su primer título del curso y el Athletic Club es el primer escollo en el camino hacia la gran final del domingo. El vigente campeón de la Supercopa de España se estrena, como en 2025, ante el cuadro dirigido por el Txingurri Valverde. Y en el mismo escenario, el King Abdullah Sports City. El cuadro de Flick quiere dar continuidad al buen estreno de año del pasado fin de semana en el derbi en el RCDE Stadium.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

7 Joan Garcia, Portero Impecable Tuvo poquito trabajo, pero lo resolvió de forma nítida el de Sallent. Un tímido remate al principio y luego seguro por arriba y en salida de balón.

7 Jules Koundé, Defensa Ascendente Empezó algo espeso y con algunas pérdidas, pero el galo se fue entonando y colaborando en esa banda derecha con Roony, si bien el Barça cargó más el juego por el otro lado.

7 Pau Cubarsí, Defensa Ordenado No le inquietaron demasiado, pero el de Estanyol se entendió muy bien con Eric y entendió en todo momento lo que demandaba el partido. Sigue teniendo 18 años, no lo olvidemos.

7 Eric Garcia, Defensa Agresivo Le da un plus de intensidad a todo lo que hace. Se vacía, aprieta, se anticipa al rival. Ya juegue de lateral, de centrocampista o de central, la posición que le tocó desempeñar ante el Athletic. Imprescindible.

7 Alejandro Balde, Defensa Profundo Dio muchísima amplitud y fue un verdadero incordio en ese costado con Raphinha. El Athletic las pasó canutas con ambos y Balde tuvo de esos días en los que hace mucho daño por dentro y por fuera.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Sobrio El neerlandés cumplió, sin alardes, en una noche en la que Flick le dio la manija al retrasar a Eric al central.

8 Pedri, Centrocampista Bendecido Otra 'masterclass' del de Tegueste. Ya cuando salió ante el Espanyol fue determinante y de inicio demostró que juega a otra cosa. Lee todo bien, es incisivo en todas sus acciones en 3/4 de campo. Dio sentido a todo el ataque del Barça.

8 Fermín López, Centrocampista Mortífero Es la definición de llegador. Falló una tras un gran orientado y dejada de Ferran. Pero no perdonó en la segunda clara que tuvo. Asistencia de Raphinha y la hundió en la escuadra. Tiene un don. Y el Barça lo aprecia.

8 Raphinha, Delantero Eléctrico Un espectáculo ver cómo ataca los espacios. Le da un plus de intensidad a todo. Y sus desmarques son miel para sus compañeros. Asistencia a Fermín y golazo perforando la escuadra de Unai.

8 Roony Bardghji, Delantero Crecido Le tocó salir de inicio para ocupar el siempre dificilísimo papel de Lamine Yamal. El vacío del de Rocafonda es muy grande, pero Roony sabe quitarse esa sombra de encima y rendir. Clave en la acción del gol de Ferran y dejando buenas jugadas y últimos pases peligrosos.