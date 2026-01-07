El 1x1 del Barça ante el Athletic Club

El Barça persigue su primer título del curso y el Athletic Club era el primer escollo en el camino hacia la gran final del domingo. El vigente campeón de la Supercopa de España se estrenaba, como en 2025, ante el cuadro dirigido por el Txingurri Valverde. Y en el mismo escenario, el King Abdullah Sports City. El cuadro de Flick buscaba ante los leones dar continuidad al buen estreno de año del pasado fin de semana en el derbi en el RCDE Stadium.

Este es el 1x1 de SPORT:

7 Joan Garcia, Portero Impecable Tuvo poquito trabajo, pero lo resolvió de forma nítida el de Sallent. Un tímido remate al principio y luego seguro por arriba y en salida de balón. En la segunda blocó una fácil y vio cómo le chutaban al palo.

7 Jules Koundé, Defensa Recuperado Empezó algo espeso y con algunas pérdidas, pero el galo se fue entonando y colaborando en esa banda derecha con Roony. Acabó el partido a un alto nivel, demostrando que está casi en la extraordinaria versión del curso pasado.

8 Pau Cubarsí, Defensa Maduro No le inquietaron demasiado, pero el de Estanyol se entendió muy bien con Eric y entendió en todo momento lo que demandaba el partido. Sigue teniendo 18 años, no lo olvidemos. Cortes, salida limpia como siempre. Madurando y siendo tan joven al mismo tiempo.

8 Eric Garcia, Defensa Agresivo Le da un plus de intensidad a todo lo que hace. Se vacía, aprieta, se anticipa al rival. Ya juegue de lateral, de centrocampista o de central, la posición que le tocó desempeñar ante el Athletic. Imprescindible. Temporadón.

8 Alejandro Balde, Defensa Profundo Dio muchísima amplitud y fue un verdadero incordio en ese costado con Raphinha. El Athletic las pasó canutas con ambos y Balde tuvo de esos días en los que hace mucho daño por dentro y por fuera. Flick le dio la última media hora de descanso.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Sobrio El neerlandés cumplió, sin alardes, en una noche en la que Flick le dio la manija al retrasar a Eric al central. Dio equilibrio y sentido en un partido en el que Sancet y compañía no le exigieron mucho.

8 Pedri, Centrocampista Estelar Otra 'masterclass' del de Tegueste. Ya cuando salió ante el Espanyol fue determinante y de inicio demostró que juega a otra cosa. Lee todo bien, es incisivo en todas sus acciones en 3/4 de campo. Dio sentido a todo el ataque del Barça. En la segunda Flick pudo dosificarlo, puesto que viene de poco ritmo de partidos y todavía no está al 100%.

8 Fermín López, Centrocampista Venenoso Es la definición de llegador. Falló una tras un gran orientado y dejada de Ferran. Pero no perdonó en la segunda clara que tuvo. Asistencia de Raphinha y la hundió en la escuadra. Tiene un don. Y el Barça lo aprecia.

9 Raphinha, Delantero Brutal Un espectáculo ver cómo ataca los espacios. Le da un plus de intensidad a todo. Y sus desmarques son miel para sus compañeros. Asistencia a Fermín y golazo perforando la escuadra de Unai. En la segunda tardó unos minutos en firmar el doblete. Ultranecesario.

8 Roony Bardghji, Delantero Crecido Le tocó salir de inicio para ocupar el siempre dificilísimo papel de Lamine Yamal. El vacío del de Rocafonda es muy grande, pero Roony sabe quitarse esa sombra de encima y rendir. Clave en la acción del gol de Ferran y dejando buenas jugadas y últimos pases peligrosos.

8 Ferran Torres, Delantero Cazador Había aparecido poquito, pero en apenas un par de minutos dejó dos grandes destellos. Una gran dejada para habilitar a Fermín y un balón en el área pequeña que mandó al fondo de la red para hacer subir el 1-0. Huele la sangre y tiene gol. Tiburón.

7 Marc Bernal, Centrocampista Ascendente Va sumando cada vez más minutos y siendo más protagonista. Vital que esté al 100% en esta segunda mitad de temporada.

7 Marcus Rashford, Delantero Activo Salió, como siempre, con ganas el inglés. Intentó un par de diagonales ya con el partido muy bajo de revoluciones.

7 Gerard Martín, Defensa Serio Con su dosis habitual de disciplina y seriedad. Cerró bien el carril zurdo.

7 Dani Olmo, Centrocampista Relevante Tras recuperarse de la lesión de hombro, sabe que debe ir subiendo en importancia. Dio fluidez.