El 1x1 del Barça ante el Athletic

El Barça jugó un encuentro en el que mostró un muy buen nivel, aunque le faltó algo de precisión en las acciones finales para irse con mayor ventaja en el marcador al descanso, al que llegó con ventaja mínima tras el gol de Raphinha. El once de Hansi Flick, con tres cambios respecto al día del Elche, se presentó sobrio e intenso sobre el césped.

Raphinha jugó un partidazo como nueve, mientras que Fermín, Gordon y Pedri pusieron fútbol para aburrir, como Lamine Yamal. También en defensa estuvo seguro el equipo. Muy buen primer tiempo que tuvo el premio en el gol de Raphinha tras una extraordinaria asistencia de Pedri. Antes había rematado al palo de cabeza.

Bernal también se la puso a Lamine, que se quedó solo ante Unai Simón, que rechazó a córner cuando tenía a su lado a Gordon. Una jugada similar a la del inglés y Fermín en Elche que no acabó igual. Quien sí volvió a ver puerta fue el de El Campillo gracias a un error grave de Laporte. Lo celebró besándose el escudo. El Barça sufrió poco, aunque debió cerrar el triunfo antes.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Athletic Club:

7 Joan Garcia, Portero Sereno Es un hombre tranquilo y no duda nunca. El Athletic apretó poco y, cuando lo hizo y fue necesario, ahí estuvo Joan Garcia para poner paz, como en alguna salida salvadora. El rival no inquietó demasiado.

7 Eric Garcia, Defensa Multiplicado Con Nico Williams por su banda, dio la sensación de que tendría mucho trabajo en defensa, y en parte fue así, pero tuvo tiempo para sumarse al ataque e intentarlo con un remate de cabeza y dejar solos en ataque a varios de sus compañeros. Si hace algo mal, no se nota. Jugadorazo.

8 Pau Cubarsí, Defensa Jefazo Es quien manda en la línea de atrás. Por posición y, ya también, por jerarquía. La edad es solo un número para un futbolista que cerró espacios, dio continuidad y rompió líneas con esos pases suyos tan cortantes. Dio un recital e intentó un gol de chilena. De locos.

7 Gerard Martín, Defensa Rectificador Es un tío calmado, pero sobre el césped no se cansa de dar instrucciones y corregir posiciones. Ha ganado peso en el equipo y se nota. Se le ve con confianza y corta por alto y por bajo, aunque cometió un par de errores. El primero costó la amarilla a Espart y en el segundo, él mismo solucionó el marrón. Se le perdona, faltaría más.

7 Xavi Espart, Defensa Mimado Porque se lo está ganando. Es pronto para asegurarlo al cien por cien, pero da la sensación de que si no baja el nivel, el lateral zurdo puede ser suyo. Ante el Athletic volvió a demostrar que el juego del Barça no tiene secretos para él. Inteligente y concentrado, vio la amarilla evitando un mano a mano de Iñaki Williams.

7 Marc Bernal, Centrocampista Liberado Le costó tener continuidad en el primer tiempo porque no le llegaban demasiados balones. El Athletic le enjauló, pero no dejó de pedirla nunca y trabajó muchísimo a nivel defensivo para liberarse. En el último cuarto de hora se desató el vendaval futbolístico. Un festival. Hasta que fue sustituido por Rodri.

8 Pedri, Centrocampista Delicatessen Algo parecido a lo de Bernal le ocurrió al de Tegueste, cuyo fútbol brilla cuanto más contacto tiene con el balón. También entendió Terzic que por ahí estaba el peligro blaugrana, pero es que Pedri necesita muy poco para brillar y dejó detalles de genio. Asistencia 'gourmet' a Raphinha. También le anularon un gol por un supuesto fuera de juego previo de Lamine. ¡Qué maravilla de jugador!

8 Fermín López, Centrocampista Extensivo Estuvo en todas partes y en todo momento, dando continuidad en el centro del campo, desmarcándose con peligro, ayudando en la presión, por arriba, por abajo, por dentro... Es un portento físico y, además, va sobrado de calidad. Marcó el gol más fácil de su vida. También vale y lo celebró besándose el escudo. ¡Grande Ferminator!

7 Lamine Yamal, Delantero Buscado No dejó de intentarlo, de abrirse y disparar al palo largo, de buscar compañeros en la frontal, de ponerlas en el área. Mereció el gol o la asistencia y, cuando más participaba, más peligro generaba el Barça. Por eso todos le buscan. Tuvo un mano a mano con Unai Simón que mereció acabar en gol. Paradón. Tras el descanso siguió a lo suyo, estrelló un balón en el larguero y dejó detalles callejeros.

8 Raphinha, Delantero Acolchado Cada vez se le ve más cómodo como delantero centro porque ha entendido la movilidad que requiere la posición. Remató de cabeza al palo, habilitó a Lamine varias veces, se entendió con Fermín y con Gordon. Una maravilla que mereció la ovación del Camp Nou cuando fue sustituido.

7 Gordon, Delantero 'Unodinoi' Lo hizo todo prácticamente bien, es decir, que le faltó un puntito para que todas sus jugadas fueran limpias. Es cuestión de tiempo que así sea, cuestión de ritmo solo porque ha entendido su función por banda izquierda. No entendió que Lamine no se la diera en una jugada parecida a la suya con Fermín en Elche. Ha caído de pie.

6 Rodrigo Hernández, Centrocampista Bienvenido Le dijo a Florentino que gracias, pero que a él le gusta jugar a fútbol. Y eso el Camp Nou siempre lo agradece. Entró por Bernal y recibió una ovación cerrada. Los catalanes son gente que sabe acoger, que recibe con los brazos abiertos a quienes deciden ser parte de esto.

6 Dani Olmo, Centrocampista Golpeado Salió a retener el balón y casi le cuesta la pierna porque recibió un par de coces peligrosas. Le sobra el fútbol y también sabe sufrir cuando toca. Fue quien más puso para ir, primero a por el segundo y, luego, a por el tercero.

6 Jules Koundé, Defensa Suplente Parece que Èric Garcia le ha ganado la partida y tuvo minutos más para dar descanso al canterano que por razones tácticas. Deberá dar un paso al frente si quiere ser importante.

6 Adeyemi, Delantero Motivado Da igual que salga de titular o suplente. Lo da todo. Tuvo un remate en el que Unai realizó un paradón imposible, aunque habría sido anulado por fuera de juego.