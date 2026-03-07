Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra el Athletic

Bernal y Joan Garcia, de lo poco salvable de un Barça espeso y que acusó el desgaste físico en la primera mitad en San Mamés

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Con el Madrid ganando sobre la bocina y colocándose a un solo punto afrontaba el Barça su duelo en San Mamés ante el Athletic Club. Un partido tras una batalla de muchísimo desgaste en el Spotify Camp Nou ante el Atlético. El equipo de Flick murió en la orilla, pero dio una gran imagen y se insufló de moral para afrontar lo que está por venir. Y lo que está por venir el próximo martes en Newcastle es la ida de los octavos de final de la Champions.

Hansi hacía descansar de inicio a Pedri, Fermín y Raphinha y daba la oportunidad a futbolistas como Rashford o Marc Casadó.

Este es el 1x1 de SPORT:

Joan Garcia, Portero8

Joan Garcia, Portero

Impecable

El mejor. Apareció, como siempre, cuando debía. Estuvo atento a los pases a la espalda de la defensa y en varios mano a mano salió valiente. Un seguro de vida.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Gladiador

Esta vez en el lateral diestro, Eric defendió con uñas y dientes, marca de la casa su entrega. Poquito en ataque, se emparejó con Robert Navarro y en general le ganó bien la partida. Se jugó el menisco en un par de ocasiones. Acabó de pivote.

Pau Cubarsí, Defensa8

Pau Cubarsí, Defensa

Mariscal

Otro gran encuentro del de Estanyol. Dando continuidad a su exhibición ante el Atlético, estuvo fino al corte y bien en salida pese a que el Athletic le marcó de cerca para evitar que fuera él quien comandara desde atrás.

Gerard Martín, Defensa7

Gerard Martín, Defensa

Creciente

Intentó (y en ocasiones consiguió) filtrar balones interesantes. El Athletic le flotó y tapó más a Cubarsí. Tras algunas pérdidas en el primer tiempo, fue a más y acabó ofreciendo garantías junto a 'Cuba'.

Joao Cancelo, Defensa6

Joao Cancelo, Defensa

Imprevisible

No cometió errores de bulto, pero tampoco ofreció su versión de desequilibrio ofensivo y generar jugadas de peligro. Partido discreto.

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Exigido

Le puso el empeño de siempre, se esforzó y trabajo, pero entró poco en contacto con el balón. No es fácil cuando vienes de inactividad. Mejor en una segunda mitad en la que acabó desfondado y sustituido.

Marc Bernal, Centrocampista7

Marc Bernal, Centrocampista

Clarividente

El mejor del Barça en los primeros 45 minutos. Está con ritmo, con confianza, juega bien con ese corpachón que tiene. Dio sentido al juego. Flick había pactado que jugaría una parte y lo relevó al descanso.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Ofuscado

No estuvo especialmente fino el egarense, que perdió algunos balones, incómodo. Se marchó contrariado a la hora de partido tras estar muy bien marcado todo el encuentro.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Selectivo

Estuvo fallón todo el partido, sin chispa. Pero es un genio y los jugadores especiales tienen que estar siempre en el césped porque en cualquier momento hacen un 'click'. Golazo por la escuadra, 0-1 y para casa.

Marcus Rashford, Delantero5

Marcus Rashford, Delantero

Estéril

Bastante flojo el británico, que no se marchó ni una vez de su par, perdió bastantes balones y no se le vio a gusto. Oportunidad desaprovechada en un encuentro en el que pasó sin pena ni gloria.

Ferran Torres, Delantero5

Ferran Torres, Delantero

Espeso

No atraviesa un buen momento goleador tras unos primeros meses a nivel muy alto. Un clásico en los '9'. No conectó mucho con el juego. Ya volverá a afinar cara a puerta y recuperar la confianza. Un bonito taconazo antes del descanso y poco más.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Determinante

Arrojó luz el canario. De eso va sobrado. Dio sentido al juego y un pase precioso a Lamine Yamal clave para el 0-1. Diferencial siempre.

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Incisivo

Intentó algún disparo y rompió al espacio un par de veces sin demasiada suerte.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Acorazado

Descargó bien de espaldas, hizo un par de desplazamientos interesantes. Correcto.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Agresivo

Entró con ganas, intento desequilibrar, arrastró a un defensa y generó a Lamine en el 0-1. Bastante bien.

Ronald Araujo, Defensa7

Ronald Araujo, Defensa

Serio

Entró y aportó serenidad y galones en la defensa.

