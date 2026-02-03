El 1x1 del Barça contra el Albacete

El Barça está haciendo los deberes y gana al descanso del partido contra el Albacete de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro lo ha vuelto a desequilibrar Lamine Yamal, que se está echando al equipo a sus espaldas. Los de Hansi Flick están a 45 minutos de ser semifinalistas.

Hansi Flick planteó un once titular con rotaciones entre titulares y suplentes. La gran novedad fue la titularidad de Ronald Araujo, la primera desde su regreso. El uruguayo estuvo a un buen nivel defensivo.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona contra el Albacete en la Copa del Rey:

6 Joan Garcia, Portero Paciente En las pocas ocasiones que llegó el Albacete, blocó y se estiró con agilidad, muy concentrado. Como siempre, el de Sallent estuvo certero con el balón en los pies.

4 Joao Cancelo, Defensa Temerario Innecesaria amarilla la que vio el portugués al cuarto de hora por una entrada a Dani Bernabéu, que le condicionó demasiado. Jugó en su posición más habitual, la de lateral diestro, y mostró su vocación ofensiva. Buena sintonía con Lamine Yamal.

6 Ronald Araujo, Defensa Reforzado El uruguayo regresó a la titularidad y estuvo seguro y avispado, como en una acción en la que desbarató, bien colocado, una acción ofensiva del Albacete. El capitán azulgrana necesita actuaciones que le permitan ir recuperando su mejor nivel.

6 Eric Garcia, Defensa Desenmascarado Ya sin la máscara, pero con la misma fuerza y confianza de siempre. Ubicado en el perfil izquierdo de la defensa, haciendo pareja con Araujo, el de Martorell no se complicó la vida.

5 Gerard Martín, Defensa Encajado Regresó a la posición donde mejor rinde, la del lateral izquierdo, aunque se le apreció algo falta de confianza. Tuvo la oportunidad de marcar, pero el remate le salió muy desviado.

6 Marc Bernal, Centrocampista Posicional Titularidad para el de Berga que hizo muchos kilómetros en el centro del campo y buscó a los futbolistas más adelantados con rápidas transiciones. Cometió un error en una entrega defensiva que, afortunadamente, quedó en nada.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Entonado Tuvo un par de remates de cabeza prácticamente en la misma línea de fondo, en una versión ofensiva del neerlandés. Gracias a su presión y posterior asistencia, llegó el primer gol azulgrana. Está en un buen momento.

6 Dani Olmo, Centrocampista Insistente En la posición que más le gusta, la de mediapunta, el de Terrassa tuvo una muy buena oportunidad que desvió un defensa local y mostró siempre sensación de peligro.

8 Lamine Yamal, Delantero Abrelatas Se echó al Barça a sus espaldas, puso buenos centros y culminó unos muy buenos 45 minutos con el gol que adelantó al Barça. Disparo preciso y de categoría. Es el líder de este equipo.

6 Marcus Rashford, Delantero Discontinuo Alternó buenas acciones, muy características del inglés, sobre todo en el dribling, con otras impropias de su categoría, como un disparo muy desviado solo empezar.