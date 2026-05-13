El 1x1 del Barça ante el Alavés al descanso

Primer partido como campeones para un FC Barcelona que llegaba a Mendizorroza tras días de celebración y jolgorio. El cuadro azulgrana, con el objetivo de llegar a los 100 puntos, visita a un cuadro babazorro luchando de forma desesperada por la permanencia. Dos realidades distintas que se topaban en la capital vasca.

El 1x1 del Barça ante el Deportivo Alavés al descanso / Sport

Hansi Flick apostaba por un once mezclando menos habituales, debutantes (Álvaro Cortés) y otros más fijos los últimos tiempos como Dani OImo.

Este es el 1x1 de SPORT:

5 Wojciech Szczesny, Portero Batido Solo le crearon una ocasión clara y le marcaron, así que tampoco podemos calibrar mucho cómo le ha afectado la resaca del lunes. Lo dio todo en la rúa y en Mendizorroza estuvo sobrio en el resto de acciones al margen del gol.

6 Jules Koundé, Defensa Discreto Sin estridencias, como su temporada. Lo intentó por la derecha asociándose con Roony (tuvo una buena internada pero su centro lo blocó Sivera) y en defensa estuvo correcto. Y eso que Rebbach estuvo muy profundo.

7 Pau Cubarsí, Defensa Mariscal Líder de la defensa, el de Estanyol fue de los poco fijos en el once que repitió en Mendizorroza. Impecable en sus acciones, un gran corte a centro desde la izquierda y transmitiendo confianza junto al debutante Cortés.

7 Álvaro Cortés, Defensa Crecido Debutó el aragonés y la verdad que no se le vio el nerviosismo por ningún lado. Tranquilo, sereno, sin fallar ni un pase (y eso que arriesgó con varios profundos). Buenas sensaciones.

6 Alejandro Balde, Defensa Correcto No se prodigo tanto por ataque porque Rashford dio más profundidad por la izquierda. Comedido en sus internadas y en defensa sin sufrir.

6 Marc Bernal, Centrocampista Práctico Juega con una naturalidad pasmosa. Cada vez se parece más en sus movimientos a Busquets. No estuvo especialmente activo en 3/4 de campo, pero dio sentido al juego y no perdió balones. Lástima la última acción del gol en la que le faltó agresividad.

6 Marc Casadó, Centrocampista Voluntarioso Buena primera mitad de Marc, que incluso se descolgó y tuvo una buena ocasión que blocó la defensa. No acusó la inactividad y rayó a buen nivel.

7 Dani Olmo, Centrocampista Diferente Fue el que intentó poner balones diferentes, entre líneas. Marcó los tempos, dio pases muy interesantes a Bardghji y Rashford. Llevó el peso ofensivo e imaginativo.

6 Roony Bardghji, Delantero Activo Le cuesta desbordar porque no tiene tanto peligro por fuera y los defensas lo saben. Bien en la asociación, intentándolo. Pero le falta ese punto de chispa.

7 Marcus Rashford, Delantero Chispeante Como siempre, dejó sus destellos. Tuvo un buen remate e intentó cambiar de ritmo y buscar cosas distintas.