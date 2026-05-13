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FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Alavés al descanso

Muy buen nivel del debutante Cortés, de Cubarsí o Dani Olmo y más gris arriba Lewandowski

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Primer partido como campeones para un FC Barcelona que llegaba a Mendizorroza tras días de celebración y jolgorio. El cuadro azulgrana, con el objetivo de llegar a los 100 puntos, visita a un cuadro babazorro luchando de forma desesperada por la permanencia. Dos realidades distintas que se topaban en la capital vasca.

El 1x1 del Barça ante el Deportivo Alavés al descanso

El 1x1 del Barça ante el Deportivo Alavés al descanso

El 1x1 del Barça ante el Deportivo Alavés al descanso / Sport

Hansi Flick apostaba por un once mezclando menos habituales, debutantes (Álvaro Cortés) y otros más fijos los últimos tiempos como Dani OImo.

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Este es el 1x1 de SPORT:

Wojciech Szczesny, Portero5

Wojciech Szczesny, Portero

Batido

Solo le crearon una ocasión clara y le marcaron, así que tampoco podemos calibrar mucho cómo le ha afectado la resaca del lunes. Lo dio todo en la rúa y en Mendizorroza estuvo sobrio en el resto de acciones al margen del gol.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Discreto

Sin estridencias, como su temporada. Lo intentó por la derecha asociándose con Roony (tuvo una buena internada pero su centro lo blocó Sivera) y en defensa estuvo correcto. Y eso que Rebbach estuvo muy profundo.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Mariscal

Líder de la defensa, el de Estanyol fue de los poco fijos en el once que repitió en Mendizorroza. Impecable en sus acciones, un gran corte a centro desde la izquierda y transmitiendo confianza junto al debutante Cortés.

Álvaro Cortés, Defensa7

Álvaro Cortés, Defensa

Crecido

Debutó el aragonés y la verdad que no se le vio el nerviosismo por ningún lado. Tranquilo, sereno, sin fallar ni un pase (y eso que arriesgó con varios profundos). Buenas sensaciones.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Correcto

No se prodigo tanto por ataque porque Rashford dio más profundidad por la izquierda. Comedido en sus internadas y en defensa sin sufrir.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Práctico

Juega con una naturalidad pasmosa. Cada vez se parece más en sus movimientos a Busquets. No estuvo especialmente activo en 3/4 de campo, pero dio sentido al juego y no perdió balones. Lástima la última acción del gol en la que le faltó agresividad.

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Voluntarioso

Buena primera mitad de Marc, que incluso se descolgó y tuvo una buena ocasión que blocó la defensa. No acusó la inactividad y rayó a buen nivel.

Dani Olmo, Centrocampista7

Dani Olmo, Centrocampista

Diferente

Fue el que intentó poner balones diferentes, entre líneas. Marcó los tempos, dio pases muy interesantes a Bardghji y Rashford. Llevó el peso ofensivo e imaginativo.

Roony Bardghji, Delantero6

Roony Bardghji, Delantero

Activo

Le cuesta desbordar porque no tiene tanto peligro por fuera y los defensas lo saben. Bien en la asociación, intentándolo. Pero le falta ese punto de chispa.

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Chispeante

Como siempre, dejó sus destellos. Tuvo un buen remate e intentó cambiar de ritmo y buscar cosas distintas.

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Pesado

Tuvo una buenísima, pero se durmió a la hora de dar el último pase cuando tenía opciones muy buenas. No participó apenas y estuvo bastante espeso.

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