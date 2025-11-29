El 1x1 del Barça - Alavés

El Barça es líder provisional tras imponerse al Alavés en un encuentro poco vistoso y en el que se sufrió a ratos, pero que sacó adelante gracias a un punto de oficio y, sobre todo, a la efectividad de Lamine y de Dani Olmo. Tres puntos para olvidarse de lo ocurrido en el Chelsea. Cosas a mejorar, aunque un triunfo imprescindible.

El Barça jugó un primer tiempo en el que volvió a mostrarse algo débil en defensa, tanto a balón parado, como llegó el 0-1, como también a la hora de defender muy alejado de Joan Garcia. Sin embargo, la presencia de Raphinha dio otro aire a los de Flick, que remontaron gracias a dos asistencias del brasileño.

El técnico alemán puso en el doble pivote a Bernal y a Casado, una pareja a la que le costó algo conectar, pero que, poco a poco, llegó a entenderse. Todo era algo nuevo para ellos, pese a conocerse sobradamente. La mejor noticia fue Raphinha, que conectó con todos: Balde, Lamine, Olmo... Lo suyo es puro fútbol. No fue un buen primer tiempo, pero bastó para marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

En el segundo tiempo Flick ordenó la entrada de Koundé y de Rashford por Bernal y Èric Garcia. Luego entraron Ferran Torres y Pedri, que dio otro aire al equipo. Cubarsí se marchó a falta de siete minutos y dejó su lugar a Christensen.

8 Joan Garcia, Portero Mr. Fantástico Cada jugada a balón parado es un dolor de muelas para él. A los cinco minutos, otra vez vendido por una acción mal defendida a la salida de un córner. Le da igual porque, como si fuera de goma, saca manos prodigiosas incluso desde el suelo, como el que evitó a bocajarro antes del 1-2 de Olmo. En el 85' volvió a salvar el empate en otro uno contra uno. ¡Qué porterazo!

6 Eric Garcia, Defensa Extensión Flick lo ha convertido en su prolongación sobre el césped, sea en la posición que sea. Esta vez jugó de lateral derecho y, como siempre, volvió a exhibir una inteligencia táctica única. Rinde porque entiende el fútbol como un todo, aunque sufrió a su espalda como toda la zaga. No salió en la segunda por el golpe que recibió en la cara.

6 Pau Cubarsí, Defensa Reconocible Se siente mucho más cómodo como central derecho y eso es una obviedad porque su fútbol fluye mucho mejor liderando en defensa y también iniciando con orden las acciones en ataque. Echó de menos más contundencia a su alrededor.

5 Gerard Martín, Defensa Reubicado Sigue sumando minutos como central y convenciendo cada día más a Flick. Se entiende bien con Balde y con Cubarsí, aunque obviamente debe crecer aún más para lucir mayor fiabilidad. Sufrió corriendo hacia atrás.

6 Alejandro Balde, Defensa Punzante La presencia de Raphinha le sienta bien porque parece un futbolista mucho más seguro de sí mismo, seguramente gracias a la red de seguridad que le ofrece la intensidad defensiva del brasileño. Iniciaron la jugada del empate entre ambos y no descansó ni un segundo.

6 Marc Casadó, Centrocampista Rectificado Volvió a la titularidad y su inicio fue complicado porque no estuvo seguro defendiendo el córner del 0-1. Luego se recuperó y fue mucho más reconocible, aunque le costó coger el ritmo como el pivote más avanzado junto a Bernal. Tras el descanso regresó al pivote posicional y ahí sí mostró su mejor versión, evitando contras sin descanso y también con balón, dando continuidad al juego del equipo.

6 Marc Bernal, Centrocampista Reintegrado Primer partido de inicio desde que regresó de la lesión. Pese a que, como Casadó, necesitó unos primeros minutos para organizarse y acomodarse, cuando lo hizo el equipo jugó al ritmo que marcaba el de Berga. No salió tras el descanso, aún no debe estar para noventa minutos.

8 Dani Olmo, Centrocampista Intuitivo Es puro talento y cuando el balón pasa por sus botas, siempre ocurren cosas. Se sitúa siempre en el espacio adecuado e interpreta el terreno de juego como un todo. Además, le sobra gol y aprovechó la segunda asistencia de Raphinha para adelantar al Barça. Tuvo el segundo tras una asistencia de Koundé que remató mal, pero no falló tras el regalo de Lamine en el descuento.

8 Lamine Yamal, Delantero Ostentoso Todo lo que hace luce con especial brillo. Marcó el primero, provocó un penalti no señalado, luego una amarilla en el centro del campo, dio continuidad, buscó el uno contra uno. Es un jugadorazo y, cuando está al 60% o 70% sigue siendo el mejor. Tuvo el doblete con un balón que se estrelló en el palo tras driblar al portero. Asistió para el tercero, de Olmo. Es una maravilla, un regalo.

5 Robert Lewandowski, Delantero Apagado Fue el delantero que menos entró en juego. La defensa del Alavés buscó alejarle del área y lo consiguió. No paró de intentarlo, de ofrecerse y de comprometerse. En la segunda, antes de ser sustituido, estuvo cerca del gol con un cabezazo a la salida de un córner.

8 Raphinha, Delantero Pilar Una cosa es el Barça sin él y otra muy diferente con él. Con el brasileño todo fluye, por lo menos en ataque, mucho mejor, haciendo a sus compañeros mucho más competentes. Dos asistencias. Los de los premios individuales no entienden nada. Jugó una hora antes de ser cambiado.

6 Marcus Rashford, Delantero Reiterativo No paró de intentarlo una y otra vez desde el extremo zurdo. Secundado por un incansable Balde, generó peligro prácticamente en cada acción, aunque le costó acabar bien.

6 Jules Koundé, Defensa Enérgico Tras su preocupante partido ante el Chelsea, fue suplente. Un toque de atención que le sentó bien porque salió tras el descanso y mejoró la versión inquietante de sus últimos encuentros. Más intenso y concentrado, asistió a Olmo, que definió mal.

5 Ferran Torres, Delantero Imperceptible Entró por Lewandowski y, como el polaco, participó poco. Seguramente el entramado defensivo del Alavés no ayudó a que la figura del delantero centro luciera.

8 Pedri, Centrocampista Genio Si comete algún error, es imperceptible, porque la sensación es que todo lo que hace lo hace bien. En realidad, todo lo que hace lo hace de la mejor manera posible. El Barça, con él, es otra historia. Esa es la diferencia entre un centrocampista influyente, que modela el fútbol a su antojo y otros que, simplemente, están.