FC BARCELONA
El 1x1 del Barça ante el Alavés
Muy buen nivel del debutante Cortés, de Cubarsí o Dani Olmo y más gris arriba Lewandowski o Bardghji
Primer partido como campeones para un FC Barcelona que llegaba a Mendizorroza tras días de celebración y jolgorio. El cuadro azulgrana, con el objetivo de llegar a los 100 puntos, visitaba a un cuadro babazorro luchando de forma desesperada por la permanencia. Dos realidades distintas que se topaban en la capital vasca.
Hansi Flick apostaba por un once mezclando menos habituales, debutantes (Álvaro Cortés) y otros más fijos los últimos tiempos como Dani OImo.
Este es el 1x1 de SPORT:
Wojciech Szczesny, Portero
Batido
Solo le crearon una ocasión clara y le marcaron, así que tampoco podemos calibrar mucho cómo le ha afectado la resaca del lunes. Lo dio todo en la rúa y en Mendizorroza estuvo sobrio en el resto de acciones al margen del gol.
Jules Koundé, Defensa
Discreto
Sin estridencias, como su temporada. Lo intentó por la derecha junto asociándose con Roony (tuvo una buena internada pero su centro lo blocó Sivera) y en defensa estuvo correcto. Pasó al central con el cambio de Cubarsí.
Pau Cubarsí, Defensa
Impoluto
Líder de la defensa, el de Estanyol fue de los poco fijos en el once que repitió en Mendizorroza. Impecable en sus acciones, un gran corte a centro desde la izquierda y transmitiendo confianza junto al debutante Cortés. Jugó una hora y fue relevado.
Álvaro Cortés, Defensa
Crecido
Debutó el aragonés y la verdad que no se le vio el nerviosismo por ningún lado. Tranquilo, sereno, sin fallar ni un pase (y eso que arriesgó con varios profundos). Buenas sensaciones.
Alejandro Balde, Defensa
Correcto
No se prodigo tanto por ataque porque Rashford dio más profundidad por la izquierda. Comedido en sus internadas y en defensa sin sufrir, mejoró algo en el segundo tiempo.
Marc Bernal, Centrocampista
Práctico
Juega con una naturalidad pasmosa. Cada vez se parece más en sus movimientos a Busquets. No estuvo especialmente activo en 3/4 de campo, pero dio sentido al juego y no perdió balones. Lástima la última acción del gol en la que le faltó agresividad.
Marc Casadó, Centrocampista
Voluntarioso
Buena primera mitad de Marc, que incluso se descolgó y tuvo una buena ocasión que blocó la defensa. No acusó la inactividad y rayó a buen nivel. Luego se diluyó un poco y fue relevado en el 60'.
Dani Olmo, Centrocampista
Decreciente
Fue el que intentó poner balones diferentes, entre líneas. Marcó los tempos, dio pases muy interesantes a Bardghji y Rashford. Llevó el peso ofensivo e imaginativo, pero en la segunda acusó bastante el desgaste y fue desapareciendo.
Roony Bardghji, Delantero
Descafeinado
Le cuesta desbordar porque no tiene tanto peligro por fuera y los defensas lo saben. Bien en la asociación, intentándolo. Pero le falta ese punto de chispa. Fue relevado a la hora de partido.
Marcus Rashford, Delantero
Chispeante
Como siempre, dejó sus destellos. Tuvo un buen remate e intentó cambiar de ritmo y buscar cosas distintas. En la segunda mitad bajó bastante por la derecha.
Robert Lewandowski, Delantero
Pesado
Tuvo una buenísima, pero se durmió a la hora de dar el último pase cuando tenía opciones muy buenas. No participó apenas y estuvo bastante espeso.
Xavi Espart, Defensa
Dinámico
Entró con muchísimas ganas la última media hora. Le puso una marcha más al costado diestro y sobre todo en el repliegue con el equipo volcado hizo varios cortes de mérito.
Ferran Torres, Delantero
Acelerado
Salió dispuesto a revolucionar un poco la defensa vitoriana, cómoda con Lewandowski. Intentó varios cambios de ritmo, se le vio con chispa pero no acertó en la última decisión.
Pedri, Centrocampista
Templado
Dejó varios destellos de su inmensa clase. Aunque estuvo algo al ralentí en algunas acciones y no acabó de conectar del todo con el partido.
Joao Cancelo, Defensa
Amonestado
Salió por la izquierda y fue amonestado por una plancha.
Tommy Marqués, Centrocampista
Premiado
Segundo rato del centrocampista con el primer equipo. Estuvo sobrio.
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