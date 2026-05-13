El 1x1 del Barça ante el Alavés

Primer partido como campeones para un FC Barcelona que llegaba a Mendizorroza tras días de celebración y jolgorio. El cuadro azulgrana, con el objetivo de llegar a los 100 puntos, visitaba a un cuadro babazorro luchando de forma desesperada por la permanencia. Dos realidades distintas que se topaban en la capital vasca.

El 1x1 del Barça frente al Deportivo Alavés / Sport

Hansi Flick apostaba por un once mezclando menos habituales, debutantes (Álvaro Cortés) y otros más fijos los últimos tiempos como Dani OImo.

Este es el 1x1 de SPORT:

5 Wojciech Szczesny, Portero Batido Solo le crearon una ocasión clara y le marcaron, así que tampoco podemos calibrar mucho cómo le ha afectado la resaca del lunes. Lo dio todo en la rúa y en Mendizorroza estuvo sobrio en el resto de acciones al margen del gol.

6 Jules Koundé, Defensa Discreto Sin estridencias, como su temporada. Lo intentó por la derecha junto asociándose con Roony (tuvo una buena internada pero su centro lo blocó Sivera) y en defensa estuvo correcto. Pasó al central con el cambio de Cubarsí.

7 Pau Cubarsí, Defensa Impoluto Líder de la defensa, el de Estanyol fue de los poco fijos en el once que repitió en Mendizorroza. Impecable en sus acciones, un gran corte a centro desde la izquierda y transmitiendo confianza junto al debutante Cortés. Jugó una hora y fue relevado.

7 Álvaro Cortés, Defensa Crecido Debutó el aragonés y la verdad que no se le vio el nerviosismo por ningún lado. Tranquilo, sereno, sin fallar ni un pase (y eso que arriesgó con varios profundos). Buenas sensaciones.

6 Alejandro Balde, Defensa Correcto No se prodigo tanto por ataque porque Rashford dio más profundidad por la izquierda. Comedido en sus internadas y en defensa sin sufrir, mejoró algo en el segundo tiempo.

6 Marc Bernal, Centrocampista Práctico Juega con una naturalidad pasmosa. Cada vez se parece más en sus movimientos a Busquets. No estuvo especialmente activo en 3/4 de campo, pero dio sentido al juego y no perdió balones. Lástima la última acción del gol en la que le faltó agresividad.

6 Marc Casadó, Centrocampista Voluntarioso Buena primera mitad de Marc, que incluso se descolgó y tuvo una buena ocasión que blocó la defensa. No acusó la inactividad y rayó a buen nivel. Luego se diluyó un poco y fue relevado en el 60'.

6 Dani Olmo, Centrocampista Decreciente Fue el que intentó poner balones diferentes, entre líneas. Marcó los tempos, dio pases muy interesantes a Bardghji y Rashford. Llevó el peso ofensivo e imaginativo, pero en la segunda acusó bastante el desgaste y fue desapareciendo.

5 Roony Bardghji, Delantero Descafeinado Le cuesta desbordar porque no tiene tanto peligro por fuera y los defensas lo saben. Bien en la asociación, intentándolo. Pero le falta ese punto de chispa. Fue relevado a la hora de partido.

6 Marcus Rashford, Delantero Chispeante Como siempre, dejó sus destellos. Tuvo un buen remate e intentó cambiar de ritmo y buscar cosas distintas. En la segunda mitad bajó bastante por la derecha.

5 Robert Lewandowski, Delantero Pesado Tuvo una buenísima, pero se durmió a la hora de dar el último pase cuando tenía opciones muy buenas. No participó apenas y estuvo bastante espeso.

6 Xavi Espart, Defensa Dinámico Entró con muchísimas ganas la última media hora. Le puso una marcha más al costado diestro y sobre todo en el repliegue con el equipo volcado hizo varios cortes de mérito.

6 Ferran Torres, Delantero Acelerado Salió dispuesto a revolucionar un poco la defensa vitoriana, cómoda con Lewandowski. Intentó varios cambios de ritmo, se le vio con chispa pero no acertó en la última decisión.

6 Pedri, Centrocampista Templado Dejó varios destellos de su inmensa clase. Aunque estuvo algo al ralentí en algunas acciones y no acabó de conectar del todo con el partido.

6 Joao Cancelo, Defensa Amonestado Salió por la izquierda y fue amonestado por una plancha.