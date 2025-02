El 1x1 del Barça ante el Alavés

Salía con todo Hansi Flick ante el Alavés en Montjuïc en el partido de la Jornada 22 de Liga. Si contra el Valencia la semana anterior había dado entrada a muchas rotaciones el técnico germano, esta vez apostaba por su once de gala. Consciente del tropiezo de ayer del Madrid y de la oportunidad de oro pra arañar tres puntos en la clasificación.

Con las bajas de Olmo, Bernal, Ter Stegen y Christensen, el teutón no dudaba en alinear a Cubarsí-Araujo, dejando a Eric en el banco tras dos titularidades seguidas, sentar a Frenkie de Jong después de salir de inicio dos encuentros seguidos. Y alinear al tridente de gala arriba.

Este es el 1x1 de SPORT:

El polaco apenas intervino en juego. Tuvo una salida marca de la casa en la que casi la lía, pero acabó resolviendo bien. Sacó una buena mano en una jugada que no valía.

Acostumbrados a verle desatado en ataque y sumando mucho, mostró su versión más comedida. Falló algún control delicado y no pudo conectar mucho con Lamine. En la segunda estuvo más atinado.

El lateral barcelonés estuvo bien en labores defensivas. Eso sí, esta vez no protagonizó cabalgadas marca de la casa ni pudo aportar demasiado en ataque. Ha ganado mucha seguridad y fiabilidad atrás, es un muro.

6

Marc Casadó, Centrocampista

Sacrificado

Trabajó bien, sobre todo en la labor más oscura, durante la primera mitad. No lució en salida de balón y quizás no se encuentra ahora mismo en su punto más álgido de la temporada, pero imaginamos que no le sentó bien el cambio al descanso. Fue el sacrificado por Flick para buscar algo distinto para el segundo tiempo.