El 1x1 del Barça contra el Al-Ahly

Último test de pretemporada. Partido con más importancia social por la conexión afición-jugadores que relevancia futbolística. Flick sigue insistiendo en Xavi Espart como jugador importante mientras que Hamza ha arrancado este último partido de pretemporada como titular. Como curiosidad es muy poco habitual una delantera con tres jugadores zurdos.

El Barça ha vencido al conjunto egipcio (2-1) con buenas sensaciones pese a lo ajustado del marcador.

Así hemos visto a los jugadores del Barça contra el Al-Ahly en esta última prueba de la pretemporada..

JOAN GARCIA (6) Espectador: El portero de Sallent apenas trabajo a lo largo de la primera parte. Solo tuvo que realizar una parada y fácil.

ERIC GARCIA (6) Cumplidor: El polivalente jugador de Martorell ha vuelto a arrancar el encuentro como lateral. Sin estar brillante siempre cumple todas las obligaciones propias de su demarcación.

JULES KOUNDE (7) Nostálgico: El defensa francés volvió a su posición original de central. Koundé se mostró muy cómodo y tranquilo en una demarcación en la que llegó a ser uno de los mejores del mundo cuando jugaba en el Sevilla. Sin estar muy exigido el galo transmitió buenas vibraciones.

GERARD MARTÍN (6) Corrector: El central catalán es un fijo en el eje izquierdo de la defensa blaugrana. Siempre atento, rápido y sin cometer errores. Su presencia es sinónimo de seguridad.

ALEJANDRO BALDE (7) Asistente:El lateral zurdo se proyectó una y otra vez al ataque aprovechando los movimientos de Raphinha. Su insistencia ha tenido el premio de una gran asistencia a Hamza en el 1-0.

MARC BERNAL (7) Motivado:El de Berga está en forma y motivado para ganarse un sitio en el equipo pese al fichaje de Rodri. El centrocampista zurdo es siempre una ayuda para sus compañeros por su gran generosidad e imteligencia táctica. Su manera de avanzar metros y filtrar balones es excelente.

XAVI ESPART (8) Crecido: El de Vilassar ha vuelto a jugar de inicio como interior interpretando el rol de Pedri ligeramente escorado a la izquierda. Juega con una velocidad superior al resto. Intenso, agresivo y certero en el pase. Está de dulce. Recuperó mil balones. Pudo marcar un gol que hubiera premiado su partidazo.

FERMÍN LÓPEZ (7) Hiperactivo: El mediapunta andaluz gozó de una ocasión clara tras sortear al portero. Generó una oportunidad meridiana para Raphinha. Fue de más a menos aunque su esfuerzo defensivo siempre suma.

LAMINE YAMAL (6) Relajado: El de Rocafonda necesita todavía tiempo para estar en su mejor versión. Falló algunos pases que normalmente no erra. Como siempre deja destellos de clase únicos. Da la sensación de que siempre disfruta en el campo aunque le falta ganar ritmo de competición. Ha ido de menos a más.

HAMZA ABDELKARIM (7) Reivindicativo: El delantero centro egipcio ha sido titular contra sus excompañeros del Al-Ahly. Dispuso de una ocasión clara pero sus ganas de marcar provocaron que se precipitara y cayera en fuera de juego. Ha vuelto a marcar en una acción de 9 puro con un remate impecable con la zurda. Se está ganando una plaza en la plantilla del primer equipo.

RAPHINHA (8) Ejemplar: El brasileño ha vuelto a ejercer de extremo izquierdo. En su mejor demarcación siempre aporta desmarques y verticalidad. Rozó el gol con un chut exterior formidable. Puede estar más o menos acertado pero su entrega es total. Su cobertura defensiva en el minuo 27 defendiendo como un animal es una locura. Provocó un penalti que él mismo se encargó de transformar con maestría.

También han jugado estos futbolistas en la segunda mitad.

JORDI PESQUER (6) Veloz: Estuvo a puntyo de evitar el gol del Al-Ahly. En ataque siempre se muestra vertical y con calidad para pasar y centrar. Entró menos en juego que en anteriores partidos.

ÁLVARO CORTÉS (6) Seguro: Siempre está bien colocado. No pudo hacer nada en el gol del equipo egipcio. Probó su potente disparo con un remate muy lejano. Tuvo otra ocasión con un remate de cabeza en el minuto 90.

ORIAN GOREN (8) Prometedor: Solo necesitó siete minutos para generar una clara ocasión de gol. Su talento es sublime. El Camp Nou será donde exhibirá su portentosa clase. Jugó 27 minutos a gran nivel. Dejó su plaza a Pedri pero no tardará demasiado en exhibir su inmenso potencial.

DANI OLMO (7) Fino : El egarense buscó de manera constante a Lamine en los primeros minutos. Dejó pases de enorme calidad. Su elegancia es incomparable.

BRIAN FARIÑAS (7) Polivalente: El de Benicarló tuvo toda la segunda mitad para reivindicarse. En el primer tramo ejerció de '6' y posteriormente ejerció de lateral derecho. Supo jugar con criterio e inteligencia. Muy intenso y activo.

ANTHONY GORDON (6) Ansioso :Marcó un gol que el árbitro anuló por fuera de juego. Empezó de extremo y acabó de falso nueve. Alternó acciones prometedoras con alguna ejecución irregular. Provocó un penalti con inteligencia que él mismo se encargó de chutar sin éxito. Muchas ganas pero acierto irregular.

CHRISTENSEN (7) Acertado: Entró por Koundé para seguir sumando minutos como central derecho. Su pretemporada es ilusionante. Muy bien situado y diferencial en las correcciones.

GAVI (6) Implicado: Entró con ganas de imponer su jerarquía y mandar en el campo. Para el andaluz no hay partidos amistosos.

KARIM ADEYEMI (7) Veloz: Su cambio de ritmo y punta de velocidad con metros por delante es bestial. Desequilibra por potencia pero le falta decidir mejor para finalizar o pasar en el momento de la verdad. Probó un chut exterior con un peligro bestial.

BISIWU (6) Invisible: El belga apenas pudo entrar en juego en el tramo final del partido. Intentó desmarcarse pero sus compañeros no lo supieron entender ni encontrar.

PEDRI (6) Reaparecido: Primeros minutos del canario de la pretemporada. Verlo de nuevo en el Camp Nou es un lujo.

SCZCESNY (6) Testimonial: Entró en los últimos minutos sin apenas intervenir.

Noticias relacionadas

O