El 1x1 de los agentes de los jugadores del FC Barcelona

Muchas veces los periodistas mencionamos nombres de representantes y damos por hecho que el aficionado los conoce, pero la realidad es distinta. Por eso, hoy repasamos quiénes son los agentes en los que confían los jugadores del Barça para dirigir sus carreras, los encargados de negociar con Deco, Laporta y el club y ofrecemos una breve radiografía de cada uno de ellos.

JOAN GARCIA Y DANI OLMO (Juanma López y Andy Bara - Niagara Sports Company)

Juanma López y Andy Bara se han ganado un lugar especial y mantienen una excelente relación con el club. Ambos se caracterizan por su cercanía y dedicación al jugador, acompañándole de forma constante. En varias de las protocolarias reuniones suele estar presente el abogado de la agencia, Ramón Valencia, especialmente cuando los asuntos están relacionados con las inscripciones de futbolistas. Su sello es la paciencia y la voluntad de trabajar siempre de la mano con el club, mostrando confianza en la entidad incluso en los momentos de mayor tensión.

FRENKIE DE JONG (Sebastian Ledure - Cresta Sports Firm)

Tras varias discrepancias con su antiguo agente, Ali Dursun, optó por confiar la gestión de su carrera a un abogado de prestigio. La decisión tiene su lógica dado que cuando un futbolista busca salir de un club, suele recurrir a un agente que negocie su traspaso y perciba la correspondiente comisión. En el caso de De Jong, la situación era distinta, ya que su objetivo siempre fue permanecer en el Barça, un escenario en el que un equipo legal podía desempeñar la labor de forma más eficaz. De Jong deposita plena confianza en Sebastien Ledure, abogado recomendado por Memphis Depay, quien trabajó con él durante años.

agentes frenkie / g

MARC ANDRÉ TER STEGEN (Dominic Vieira - ROOF)

El guardameta azulgrana ha depositado siempre su confianza en Dominic Vieira, su mano derecha e interlocutor habitual en el día a día. Hace tres veranos, en una negociación clave con el club, mostraron total disposición para diferir su salario. Más recientemente, con todo el ruido generado por la lesión, han afrontado una gestión de crisis sin precedentes, que terminó resolviéndose en un escenario favorable para ambas partes.

ERIC GARCIA Y GAVI (Iván de la Peña - De La Peña & Sostres)

Lejos de la captación tardía de jugadores, el exfutbolista de Barça y Espanyol ha construido su carrera como representante a partir del cuidado cercano del jugador desde las categorías más bajas, transmitiendo siempre valores como la humildad y el respeto. Discreto y trabajador, es habitual verlo en la Ciutat Esportiva cada fin de semana siguiendo de cerca a los más jóvenes. Su manera de entender la profesión se centra en acompañar al futbolista en su desarrollo personal y deportivo, procurando que nunca pierda la perspectiva ni olvide la importancia de mantener los pies en el suelo. Un representante cercano con el jugador y con un estilo muy alejado de los grandes focos.

MARCUS RASHFORD - (Arturo Canales - AC Talent)

Probablemente, el agente español más reconocido. A lo largo de su carrera no solo ha gestionado a grandes jugadores y operaciones de primer nivel, también se ha ganado la confianza de numerosos agentes para actuar como intermediario, tal y como ocurrió con Dane Rashford, hermano y representante de Marcus Rashford que no puede ejercer como tal pues no dispone de licencia. Fue él quien llevó las conversaciones con el Barça en completo silencio, mientras la atención mediática se centraba en Luis Díaz.

arturo canales / carlos monfort

FERMÍN LÓPEZ Y SZCZEZNY (Joshua Barnett y Xavi Giménez - Stellar CAA)

Con fuerte presencia alrededor del mundo pero especialmente en Inglaterra, Stellar sigue presente en el Barça. Joshua Barnett, el hijo del mítico Jonathan Barnett –que llevó a Gareth Bale al Madrid–, ha heredado el imperio de la agencia y gestiona la carrera del portero polaco. Mientras tanto, Xavier Giménez, es el encargado de representar a Fermín. Lo acompaña desde los inicios de su carrera y es un pilar fundamental para él.

PAU CUBARSÍ (LUISMI GRACIA - Bahía Internacional)

Esta agencia solo representa a jugadores españoles y tiene en sus filas a grandes talentos como Mikel Merino o Pedro Rodriguez. Su agente, Luismi Gracia, acompaña a Cubarsí desde hace muchos años en las categorías inferiores. Se trata de uno de los pocos agentes que acompaña a su jugador a prácticamente cada partido, pendiente de todo lo que pueda suceder y Cubarsí y su familia confían plenamente en él desde hace muchos años.

RONALD ARAUJO (EDO MAZZOLARI - Excellence Sports)

Pese a no residir en Barcelona pues la agencia tiene una fuerte influencia en la Serie A, el agente de Araújo suele acudir de manera prácticamente semanal para cuidar al jugador y estar pendiente de todas sus necesidades. Cuando toca sentarse a negociar con Deco también acuden Edmundo Kabchi y Edoardo Crjnar.

MARC BERNAL (RAÚL VERDÚ - Roc Nation)

Marc Bernal mantiene una relación de absoluta fidelidad con Raúl Verdú, forjada a lo largo de muchos años y cimentada en la confianza personal. Esa lealtad quedó patente cuando, tras la salida de Verdú de la agencia de Fali Ramadani, el futbolista decidió seguir sus pasos primero a CMG Sports y más tarde a Roc Nation, liderada por Fred Pena. Para Bernal, lo determinante no es la marca de la agencia, sino la persona que está al frente, y en ese sentido Verdú es una figura clave, así como su hermano Toni, que está empezando en el sector de la representación. Reconocido por su experiencia y sus amplias conexiones con clubes europeos, Verdú se ha consolidado como un representante de gran peso e influencia en el sector.

Raul Verdu / carlos monfort

ALEJANDRO BALDE, LAMINE YAMAL , MARC CASADÓ Y GUILLE FERNANDEZ (JORGE MENDES - GESTIFUTE)

Jorge Mendes es uno de los representantes más emblemáticos y reconocidos en el mundo del fútbol. Se le considera una figura incansable, siempre en movimiento, viajando a diario para estar cerca de sus jugadores y cerrar acuerdos clave. Aunque inició su carrera en Portugal, donde nació y comenzó a forjar su red de contactos, su ambición lo ha llevado a perseguir a los mejores futbolistas del planeta. Quienes lo conocen destacan su carisma, así como su enorme capacidad de persuasión y convicción.

JULES KOUNDÉ (JONATHAN KEBÉ - ESN)

El representante de Koundé mantiene con él una relación casi familiar, marcada por la cercanía y la confianza construida a lo largo de los años. Alterna su vida entre París, ciudad en la que reside; Madrid, donde representa a Tchouaméni; y Barcelona, donde acompaña al central azulgrana. Su imponente presencia física no pasa desapercibida en los despachos. Con discreción y paciencia, llevó a cabo durante meses las negociaciones que culminaron en la exitosa renovación de Koundé hasta 2030.

WhatsApp Image 2025 09 04 at 13.23.37 / carlos monfort

PEDRI Y FERRAN TORRES (Héctor Peris - Leaderbrock)

Acompañan a ambos jugadores desde hace muchos años y han construido con ellos una relación cercana y de gran confianza. Se caracterizan por ser representantes muy involucrados, siempre atentos a la última hora para estar plenamente informados y tomar las mejores decisiones para sus futbolistas.

ROBERT LEWANDOWSKI Y HANSI FLICK (Pini Zahavi - Gol Internacional LTD)

Probablemente, uno de los agentes con mayor relación con el Barça gracias a la estrecha amistad que mantiene con Joan Laporta desde hace muchos años. A sus 83 años, acumula una experiencia incomparable y se apoya en un equipo reducido, leal y de máxima confianza, que trabaja junto a él para atender todas las necesidades de sus futbolistas.

RAPHINHA (abogados, sin agente conocido)

Raphinha es el único jugador del Barça sin un agente reconocido tras la salida de Deco de la agencia D20 para asumir el cargo de director deportivo. Desde entonces, confía en un equipo de abogados para gestionar sus contratos. En la reunión clave para sellar ese acuerdo, Deco se sentó con Fabián Dias Soares, persona de máxima confianza de Raphinha.

GERARD MARTÍN (JOAQUIN VIGUERAS Y LEO BERMEJO - JV SPORTS)

Es una de las agencias con menor visibilidad en el entorno del Barça, aunque en los últimos años ha experimentado un crecimiento progresivo. Su actividad se centra en gran medida en jugadores de Segunda División, lo que les ha permitido construir una base sólida y dar pasos graduales en el mercado.

ANDREAS CHRISTENSEN (Sten Christensen)

El central estuvo representado durante un tiempo por Ilhan Gündogan, tío de Ilkay Gündogan. Sin embargo, desde hace ya varios años confía plenamente en su padre, Sten Christensen, para la gestión de su carrera. Fue portero en el Brøndby, trabajó como entrenador en sus las categorías inferiores y más tarde ejerció como ojeador para el Chelsea.