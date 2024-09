190 millones en la enfermería por la selección

El virus FIFA ataca sin piedad a los internacionales que acuden a las citas con sus selecciones. Los jugadores caen como moscas y más que caerán porque nadie está interesado en combatir la causa y resolver el problema.

A más partidos, más lesiones, las matemáticas no fallan. Y como la fórmula de la solución es menos partidos, menos dinero, pues aquí todos miran para otro lado. Los clubs son los grandes perjudicados, junto a los futbolistas, que son los que se lesionan y acaso ponen en peligro sus carreras, pero tampoco hacen gran cosa para presionar a las FIFAS y UEFAS de turno, unos porque si les cortan el grifo de los ingresos no podrán pagar a sus figuras y los otros porque ven peligrar sus multimillonarios contratos.

La cuestión es que la situación se ha vuelto insostenible. Solo por dar los datos del Barça, y dejando claro que afecta a todos y el Madrid también lo pasa mal, resulta que ahora mismo el club azulgrana tiene 190 millones de euros en la enfermería por culpa de las selecciones.

Gavi (90) y Araujo (70), de larga duración, y Fermín (30). Y además, por ahí estuvieron también expuestos los 80 millones de Pedri, caído en la Eurocopa, lo que condicionó su pretemporada con el consiguiente riesgo que ello supone. No hay empresa que resista tamaño despropósito.

Podemos hacer tres cosas: seguir mirando hacia otro lado, recortar el calendario o bajar salarios, que esta es otra. Lo de ampliar plantillas y tener dos equipos no me convence, sería bajar la calidad del espectáculo y aumentar la deuda. O sea, que ellos deciden, clubs y futbolistas, digo... sin ellos, la FIFA no es nada.