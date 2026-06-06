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El 14 de junio, las finales del Torneig de Penyes en el 'Johan'

El torneo en categoría infantil masculino llega a su 58ª edición, mientras que el torneo infantil femenino celebra por segundo año

Los responsables de las jornadas de las Finales del Torneig de Penyes durante la presentación del evento

Los responsables de las jornadas de las Finales del Torneig de Penyes durante la presentación del evento / SPORT.es

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Un año más, los torneos organizados por la Agrupació de Penyes de Futbol del FCB llegan a su punto culminante. El 14 de junio, el Estadi Johan Cruyff acogerá las finales de las diferentes categorías en otra gran jornada festiva que promete enormes emociones y que está abierta a todos los aficionados y en especial, claro, a los familiares de los jóvenes futbolistas que estarán en liza.

El evento fue presentado el lunes 1 de junio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con presencia del presidente de la Agrupació, Lluís Monràs, el vicepresidente deportivo Félix Melero, el vicepresidente social Pep Capmany, el secretario Anton Duran y los vocales Gaietà Garcia -también presidente de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest-, Òscar Otero y Ferran Martínez. Éste último es, precisamente, el autor del cartel, que combina los colores del club con elementos representativos del fútbol formativo y el mundo peñístico.

Ferran Marínez con el cartel de las Finales

Ferran Marínez con el cartel de las Finales / SPORT.es

Las finales del día 14 pondrán el punto final a una temporada marcada por la elevada participación y el crecimiento continuado de las competiciones impulsadas por la Agrupació. Cabe señalar que el torneo infantil llegará a su 58ª edición -nació en 1967/68-, el alevín, a la 45ª y el benjamín, a la 40ª. Y por segundo año, se disputa el torneo infantil femenino.

La jornada culminará con la entrega de trofeos y medallas a los equipos participantes y se convertirá, un año más, en el gran punto de encuentro de las penyes deportivas blaugrana, reuniendo a jugadores, entrenadores, familias, directivos y aficionados en una celebración en la que se ensalzan los valores del deporte, la convivencia y el barcelonismo.

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Durante la presentación, Lluís Monràs agradeció la colaboración del FC Barcelona “que nos ha dado todas las facilidades para organizar este acto” y subrayó “la implicación de todas las penyes, equipos, técnicos, voluntarios y familias que hacen posible, año tras año, el éxito de este proyecto deportivo”.

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