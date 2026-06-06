El 14 de junio, las finales del Torneig de Penyes en el 'Johan'

Un año más, los torneos organizados por la Agrupació de Penyes de Futbol del FCB llegan a su punto culminante. El 14 de junio, el Estadi Johan Cruyff acogerá las finales de las diferentes categorías en otra gran jornada festiva que promete enormes emociones y que está abierta a todos los aficionados y en especial, claro, a los familiares de los jóvenes futbolistas que estarán en liza.

El evento fue presentado el lunes 1 de junio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con presencia del presidente de la Agrupació, Lluís Monràs, el vicepresidente deportivo Félix Melero, el vicepresidente social Pep Capmany, el secretario Anton Duran y los vocales Gaietà Garcia -también presidente de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest-, Òscar Otero y Ferran Martínez. Éste último es, precisamente, el autor del cartel, que combina los colores del club con elementos representativos del fútbol formativo y el mundo peñístico.

Ferran Marínez con el cartel de las Finales / SPORT.es

Las finales del día 14 pondrán el punto final a una temporada marcada por la elevada participación y el crecimiento continuado de las competiciones impulsadas por la Agrupació. Cabe señalar que el torneo infantil llegará a su 58ª edición -nació en 1967/68-, el alevín, a la 45ª y el benjamín, a la 40ª. Y por segundo año, se disputa el torneo infantil femenino.

La jornada culminará con la entrega de trofeos y medallas a los equipos participantes y se convertirá, un año más, en el gran punto de encuentro de las penyes deportivas blaugrana, reuniendo a jugadores, entrenadores, familias, directivos y aficionados en una celebración en la que se ensalzan los valores del deporte, la convivencia y el barcelonismo.

Durante la presentación, Lluís Monràs agradeció la colaboración del FC Barcelona “que nos ha dado todas las facilidades para organizar este acto” y subrayó “la implicación de todas las penyes, equipos, técnicos, voluntarios y familias que hacen posible, año tras año, el éxito de este proyecto deportivo”.