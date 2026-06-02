La estrategia de Deco: los ingresos que espera el Barça con los derechos en porcentaje de ventas

En los últimos años, la tendencia del FC Barcelona desde los despachos de la Ciutat Esportiva está siendo la de incluir distintas cláusulas de recompra o porcentajes de futura venta en los jugadores que traspasa. El objetivo es claro: no perder definitivamente el hilo con el futbolista y tener la posibilidad de percibir una buena cantidad económica.

No siempre ocurre así. Por ejemplo, a Iñigo Martínez se le dejó marchar libre o en otros casos (como Unai Hernández o Dro) no se incluyó ningún tipo de opción. Actualmente, hay 14 futbolistas por los que el Barça mantiene algún tipo de derecho económico. Los detallamos a continuación, por orden cronológico:

Leo Messi y Riqui Puig, enfrentados en la MLS / EFE

1.- RIQUI PUIG

Fue traspasado a Los Ángeles Galaxy en agosto de 2022 a coste cero para liberar masa salarial. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta.

Estanis Pedrola celebra su gol ante el Valladolid en el Estadio de Gran Canaria. / Andrés Cruz

2.- ESTANIS PEDROLA

Fue traspasado a la Sampdoria en agosto de 2023 por 3 millones de euros tras haber cumplido cesión con el club genovés. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y ha jugado esta temporada cedido en la UD Las Palmas.

El FC Barcelona se reservó un 50 por ciento de una futura venta y una opción de recompra de 7 millones de euros.

Ez Abde, durante el Betis-Levante de Liga / Real Betis Balompié

3.- ABDE EZZALZOULI

Fue traspasado al Betis en septiembre de 2023 por 7,5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

El FC Barcelona se reservó en un primer momento un derecho de recompra y el 50% de una futura venta del jugador, que pasó en 2025 del 20% tras el acuerdo por el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras. La opción de recompra, por otra parte, terminó tras los dos primeros años de contrato.

Sergiño Dest, con el PSV Eindhoven / PSV

4.- SERGIÑO DEST

Fue traspasado a coste cero al PSV Eindhoven en junio de 2024. Tiene contrato hasta 2028.

El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado (podría estar alrededor del 20 por ciento) de una futura venta.

Mika Faye podría tiene poco protagonismo en el Rennes / X

5.- MIKA FAYE

Fue traspasado al Stade de Rennes en agosto de 2024 por 10,3 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El FC Barcelona se reservó el 30 por ciento de la plusvalía de una futura venta y un derecho de recompra de 25 millones de euros.

Vitor Roque, más Tigrinho que nunca / @Palmeiras

6.- VITOR ROQUE

Fue traspasado en febrero de 2025 al Palmeiras por 25,5 millones de euros más 5 en variables. Tiene contrato hasta diciembre de 2029.

El FC Barcelona se reservó el 20 por ciento de una futura venta.

Sergi Domínguez, en una imagen con el Dinamo de Zagreb / Dinamo Zagreb

7.- SERGI DOMÍNGUEZ

Fue traspasado al Dinamo de Zagreb en junio de 2025 por 1,2 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

El FC Barcelona se reservó el 20 por ciento de la plusvalía de una futura venta.

Álvaro Trilli, durante el Las Palmas-Córdoba CF en el Estadio de Gran Canaria. / lof

8.- TRILLI

Fue traspasado a coste cero en julio de 2025 al Real Valladolid. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y esta temporada la ha jugado cedido en el Córdoba.

El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado de una futura venta.

Noah Darvich, tras marcar un gol en el filial del Stuttgart / X

9.- NOAH DARVICH

Fue traspasado al Stuttgart en julio de 2025 por una cantidad cercana al millón de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado de una futura venta y un derecho de tanteo.

Eman Kospo, jugador de la Fiorentina / X

10.- EMAN KOSPO

Fue traspasado a la Fiorentina en julio de 2025 por 400.000 euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El FC Barcelona se reservó el 15 por ciento de una futura venta.

Pepelu controla a Pablo Torre en el primer tiempo del Mallorca - Valencia / LaLiga

11.- PABLO TORRE

Fue traspasado al Mallorca en julio de 2025 por 5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta, una opción de recompra de 10 millones de euros al término del primer año (sube a 12 el segundo) y un derecho de tanteo.

Jan Virgili, con el Mallorca / EFE

12.- JAN VIRGILI

Fue traspasado al Mallorca en agosto de 2025 por 3,5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta, una opción de compra fijada en unos 7,2 millones de euros tras el descenso del Mallorca y un derecho de tanteo.

Dos casos especiales

Tras repasar la lista de los 12 jugadores en los que el Barça todavía tendría opciones de ingresar dinero, llegamos al caso de Óscar Mingueza y Mika Mármol. Ambos jugadores, sobre los que el club también se había reservado un porcentaje de futura venta, están a punto de acabar contrato y el Barça ya no percibirá nada cuando se vayan libres a sus nuevos equipos.

Óscar Mingueza, junto a Ilaix Moriba / EFE

13*.- ÓSCAR MINGUEZA

Fue traspasado al Celta de Vigo en agosto de 2022 por 3 millones de euros y termina contrato este 30 de junio de 2026.

El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta, pero el de Santa Perpètua se marchará libre, probablemente a la Juventus.

Jesé Rodríguez y Mika Mármol chocan sus manos tras un gol / Jose Carlos Guerra

14*.- MIKA MÁRMOL

Fue traspasado a la UD Las Palmas en agosto de 2023 (procedía del Andorra) por 1,9 millones de euros y termina contrato el 30 de junio de 2026.

El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta, pero se irá a otro club como agente libre.