Informe SPORT
FC BARCELONA
La estrategia de Deco: los ingresos que espera el Barça con los derechos en porcentaje de ventas
El club se reserva porcentajes de futuras ventas y opciones de recompra de muchos de sus últimos traspasos
En los últimos años, la tendencia del FC Barcelona desde los despachos de la Ciutat Esportiva está siendo la de incluir distintas cláusulas de recompra o porcentajes de futura venta en los jugadores que traspasa. El objetivo es claro: no perder definitivamente el hilo con el futbolista y tener la posibilidad de percibir una buena cantidad económica.
No siempre ocurre así. Por ejemplo, a Iñigo Martínez se le dejó marchar libre o en otros casos (como Unai Hernández o Dro) no se incluyó ningún tipo de opción. Actualmente, hay 14 futbolistas por los que el Barça mantiene algún tipo de derecho económico. Los detallamos a continuación, por orden cronológico:
1.- RIQUI PUIG
Fue traspasado a Los Ángeles Galaxy en agosto de 2022 a coste cero para liberar masa salarial. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.
El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta.
2.- ESTANIS PEDROLA
Fue traspasado a la Sampdoria en agosto de 2023 por 3 millones de euros tras haber cumplido cesión con el club genovés. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y ha jugado esta temporada cedido en la UD Las Palmas.
El FC Barcelona se reservó un 50 por ciento de una futura venta y una opción de recompra de 7 millones de euros.
3.- ABDE EZZALZOULI
Fue traspasado al Betis en septiembre de 2023 por 7,5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.
El FC Barcelona se reservó en un primer momento un derecho de recompra y el 50% de una futura venta del jugador, que pasó en 2025 del 20% tras el acuerdo por el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras. La opción de recompra, por otra parte, terminó tras los dos primeros años de contrato.
4.- SERGIÑO DEST
Fue traspasado a coste cero al PSV Eindhoven en junio de 2024. Tiene contrato hasta 2028.
El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado (podría estar alrededor del 20 por ciento) de una futura venta.
5.- MIKA FAYE
Fue traspasado al Stade de Rennes en agosto de 2024 por 10,3 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.
El FC Barcelona se reservó el 30 por ciento de la plusvalía de una futura venta y un derecho de recompra de 25 millones de euros.
6.- VITOR ROQUE
Fue traspasado en febrero de 2025 al Palmeiras por 25,5 millones de euros más 5 en variables. Tiene contrato hasta diciembre de 2029.
El FC Barcelona se reservó el 20 por ciento de una futura venta.
7.- SERGI DOMÍNGUEZ
Fue traspasado al Dinamo de Zagreb en junio de 2025 por 1,2 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.
El FC Barcelona se reservó el 20 por ciento de la plusvalía de una futura venta.
8.- TRILLI
Fue traspasado a coste cero en julio de 2025 al Real Valladolid. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y esta temporada la ha jugado cedido en el Córdoba.
El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado de una futura venta.
9.- NOAH DARVICH
Fue traspasado al Stuttgart en julio de 2025 por una cantidad cercana al millón de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.
El FC Barcelona se reservó un tanto por ciento no especificado de una futura venta y un derecho de tanteo.
10.- EMAN KOSPO
Fue traspasado a la Fiorentina en julio de 2025 por 400.000 euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.
El FC Barcelona se reservó el 15 por ciento de una futura venta.
11.- PABLO TORRE
Fue traspasado al Mallorca en julio de 2025 por 5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.
El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta, una opción de recompra de 10 millones de euros al término del primer año (sube a 12 el segundo) y un derecho de tanteo.
12.- JAN VIRGILI
Fue traspasado al Mallorca en agosto de 2025 por 3,5 millones de euros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.
El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta, una opción de compra fijada en unos 7,2 millones de euros tras el descenso del Mallorca y un derecho de tanteo.
Dos casos especiales
Tras repasar la lista de los 12 jugadores en los que el Barça todavía tendría opciones de ingresar dinero, llegamos al caso de Óscar Mingueza y Mika Mármol. Ambos jugadores, sobre los que el club también se había reservado un porcentaje de futura venta, están a punto de acabar contrato y el Barça ya no percibirá nada cuando se vayan libres a sus nuevos equipos.
13*.- ÓSCAR MINGUEZA
Fue traspasado al Celta de Vigo en agosto de 2022 por 3 millones de euros y termina contrato este 30 de junio de 2026.
El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta, pero el de Santa Perpètua se marchará libre, probablemente a la Juventus.
14*.- MIKA MÁRMOL
Fue traspasado a la UD Las Palmas en agosto de 2023 (procedía del Andorra) por 1,9 millones de euros y termina contrato el 30 de junio de 2026.
El FC Barcelona se reservó el 50 por ciento de una futura venta, pero se irá a otro club como agente libre.
- Oferta sorpresa a Christensen
- Konaté, fichado por Florentino
- El Barça acelera la salida de Bardghji
- Sergi Domínguez, un chollo millonario para el Barça
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo
- ¡Ansu Fati, al Mónaco y el Barça roza el 1:1 del límite salarial!
- Ni Pedri ni Iniesta: Maldini señala al mejor centrocampista de la historia de España
- La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha