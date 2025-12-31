Las 12 claves del Barça en 2025: el reinado de Flick y Lamine, el regreso más esperado y una asignatura pendiente

El 2025 a nivel competitivo está oficialmente finalizado para el FC Barcelona desde que Javier Alberola Rojas marcó el camino de los vestuarios en La Cerámica de Villarreal. Un año que, en clave azulgrana, debe calificarse como exitoso y con nota alta, aunque siempre hay cosas a mejorar y hay deberes para el próximo 2026. En SPORT analizamos las claves que han llevado al equipo de Hansi Flick a completar 12 meses que han devuelto la ilusión al barcelonismo.

Resumen, goles y highlights del Villarreal 0 - 2 FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

1.- Con Hansi Flick volvieron los títulos

LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España. El triplete doméstico completado en 2025 certificó el acierto de Joan Laporta en la contratación del técnico alemán. Su apuesta por un fútbol ofensivo y vertiginoso ha dado frutos. El año arrancó con el título ganado al Real Madrid en Arabia Saudí y ha finalizado con una nueva remontada en Liga sobre los blancos. Solo se escapó la Champions League. Flick, además, logró imponer su sello en muy poco tiempo y ser muy querido por el barcelonismo.

2.- Laporta-Flick-Deco, sintonía ganadora

Uno de los secretos de este Barça es el entendimiento entre el staff técnico, la dirección deportiva y la presidencia. A diferencia de otros clubes rivales, cada uno se dedica a su función y no hay injerencias. Aunque Hansi Flick y Joan Laporta, aparentemente son muy distintos y hasta una 'extraña pareja', su igual manera de ver el fútbol y el hecho de ir siempre de cara les ha permitido congeniar. El Barça es quien sale beneficiado.

Yuste, Laporta, Flick y Deco, en la presentación del técnico alemán / Dani Barbeito

3.- El gol como filosofía de vida

Si algo define a este Barça es su capacidad realizadora. Un equipo con enorme pegada en el que el gol está muy repartido, aunque Robert Lewandowski, el 'tiburón' Ferran Torres y Raphinha se llevan la palma. En el total de 2025, el equipo azulgrana contabilizó 169 dianas, la quinta mejor marca realizadora de la historia del club. Y en cuanto a LaLiga, un récord que iguala al de 1943: los de Flick marcaron en los 37 partidos jugados este año.

4.- El Barça de las remontadas en Liga se supera

Cuando parecía que el Barça estaba pinchando en LaLiga y el Real Madrid se escapaba, se ha repetido, e incluso mejorado, la historia del año pasado. El Barça actual suma 46 puntos cuando hace un año, tras los primeros 18 partidos, se quedó en 38. En el aspecto goleador, los de Flick llevan una diana más (51 a 50) y han encajado los mismos tantos, 20. La derrota en el clásico del Bernabéu fue un punto de inflexión para un equipo acostumbrado a remontar y que nunca se da por vencido.

5.- Ilusión intacta en la Champions

La Champions League es el gran reto de este Barça. Después de años en los que no dio para competir por el título, este 2025 se llegó hasta el penúltimo escalón, el de las semifinales ante el Inter de Milán en las que el equipo salió cruz cuando pudo salir cara. Esta edición ha empezado más irregular, apunta el equipo a play-off, pero se ha ganado, y por méritos propios, que se le considere entre los candidatos.

6.- Lamine Yamal ya luce la corona

Aunque se quedó a las puertas del Balón de Oro solo superado por Dembélé, el rey del Barça tiene motivos para ponerse la corona en sus celebraciones más sonadas. Ni las molestias de una pubalgia que, afortunadamente, han remitido frenan la progresión de un futbolista que este año cumplió la mayoría de edad y se acercó mucho más al gol.

Lamine Yamal, rey del Barça / EFE

7.- Raphinha y Pedri, dos tesoros con escaso reconocimiento

Hansi Flick se enciendo cuando percibe el escaso reconocimiento que tienen Raphinha y Pedri en los premios individuales. El brasileño consiguió al menos el de MVP de LaLiga en los Globe Soccer Awards, pero el de Tegueste, incomprensiblemente fuera del Top-10 del Balón de Oro, ni eso. Da igual, el Barça tiene la suerte de disfrutarlos y Hansi Flick ha conseguido sacar de ellos su mejor versión.

8.- Dro como el último estandarte de La Masia

El último canterano en debutar oficialmente con Hansi Flick ha sido Dro. El gallego ha pasado del Juvenil a formar parte de la primera plantilla, mientras otros futbolistas procedentes de La Masia ya son auténticos referentes, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. El técnico alemán continúa dando confianza a los jóvenes talentos y Toni Fernández y Jofre Torrents han ido teniendo sus oportunidades. Gerard Martín, a quien Flick dio la alternativa, se ha ganado el papel de titular.

9.- Joan Garcia, portero para una década

El Barça necesitaba un portero para los próximos años y no lo dudó: Joan Garcia fue el elegido. El de Sallent fue valiente y dio el paso en una situación que no era nada fácil. Una lesión de menisco interrumpió sus primeros meses en azulgrana, pero ha vuelto demostrando que es el número 1 en una portería con un gran caso a resolver: el del capitán Marc-André Ter Stegen.

10.- Iñigo y la asignatura pendiente en defensa

Pese al salto de calidad que ha supuesto la llegada de Joan Garcia, el Barça continúa teniendo un problema a nivel defensivo que afecta a todo el equipo, pues la presión comienza en los delanteros. Es cierto que no se están encajando más goles que la pasada campaña, aunque la sensación sea de mayor vulnerabilidad, como también es una certeza que el equipo echa en falta la autoridad de Iñigo Martínez tras su salida al fútbol saudí.

11.- Marcus Rashford, una cesión de nivel

El mercado de fichajes tuvo varios nombres propios el pasado verano. Del surrealista 'no' de Nico Williams tras haber sido el primero en mover ficha hasta la imposibilidad económica de traer a Luis Díaz, el elegido fue finalmente Marcus Rashford. Llegó cedido por el deseo de un Hansi Flick que se ha propuesto que el extremo vuelva a ser el jugador que deslumbró en el Manchester United. Y lo está consiguiendo: 7 goles y 11 asistencias en 24 partidos para cumplir con el deseo de quedarse.

12.- El Barça vuelve a casa: la magia del Spotify Camp Nou

El gran momento de este 2025 ha sido el regreso del FC Barcelona a su casa, el Spotify Camp Nou, tras el exilio en Montjuïc y haber pasado este año también por el Johan Cruyff. No es casualidad que todos los partidos en el nuevo hogar se hayan ganado: Athletic Club, Alavés, Atlético, Eintracht y Osasuna pueden dar fe. Y eso que el aforo todavía es limitado, a la espera de ascender a 60.000. El Camp Nou es mucho Camp Nou.