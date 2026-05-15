Los 12 apóstoles de Hansi Flick

No son Pedro, Felipe, Simón ni Mateo. Ellos y otros fueron los doce apóstoles de Jesús que le ayudaron a difundir su mensaje y tenían como misión liderar la Iglesia.

El fútbol no es una religión aunque a veces lo parezca y Hansi Flick no es Dios aunque muchos culés lo adoren tras acercarse gracias a él a un estado total de felicidad futbolística.

Una de las grandes aportaciones de Flick en sus dos años como entrenador barcelonista está siendo su apuesta por La Masia. Si Flick es el pastor blaugrana, el lugar de formación espiritual de sus discípulos se encuentra en el fútbol formativo del club.

Así celebró el Barça de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

La Masia es la iglesia en la que los alumnos del estilo Barça aprenden el catecismo blaugrana.

En la cantera barcelonista la llegada de Hansi se tomó con expectación pero pocos podían imaginar que además de los elegidos (Lamine, Cubarsí, Fermín y compañía) se hubieran ido sumando más adeptos a la causa.

Talentos de la casa

De estos doce 'apóstoles' que han debutado con el primer equipo en estas dos temporadas encontramos casos de todo tipo. Los hay (Gerard Martín y Pau Víctor) que jugaban en el Barça Atlètic sin haberse formado en las categorías infantiles, cadetes y juveniles del club.

Los canteranos del Barça celebraron la Supercopa / FCB

Hay un caso (Dro) que saltó del Juvenil B y que curiosamente se marchó del Barça en el mercado de invierno. Al margen del gallego tampoco continúan en el Barça Pau Víctor, Sergi Domínguez y Andrés Cuenca. Para todos ellos debutar en el primer equipo del Barça fue un sueño y su carrera ha mejorado de manera ostensible desde entonces.

Los casos más relevantes son los de Marc Bernal y Gerard Martín que están consolidados con el primer equipo blaugrana.

Marc Bernal y Gerard Martín durante el entreno en la Ciutat Esportiva tras la rúa de celebración / Valentí ENRICH / Sport

Xavi Espart, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Álvaro Cortés continúan a día de hoy trabajando a las órdenes de Flick. Toni Fernández y Dani Rodríguez también continúan en la disciplina blaugrana pero en este caso ambos están en el Barça Atlètic.

El extremo está recuperándose de una lesión mientras que el mediapunta de Rubí trabaja para volver a los planes de Flick para las dos jornadas ligueras que restan o bien ya de cara a la próxima pretemporada.

Tommy Marqués se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

Además de estos jugadores muchos más han entrenado regularmente con el primer equipo y de estos unos elegidos han formado parte de convocatorias oficiales.

Flick no regala debuts con frivolidad y más que premiar a jugadores que hacen méritos en el filial busca nuevos intérpretes de su método futbolístico.

Una apuesta estudiada

Cuando Bojan y Deco hablaron con Hansi Flick para que se convirtiera en el nuevo 'míster blaugrana' se sorprendieron del conocimiento que el alemán tenía de las categorías inferiores. Dicho y hecho. Una de sus primeras decisiones fue apostar por Casadó y Bernal antes que decidir fichar un pivote.

El ascenso de Pau Víctor y Gerard Martín también sorprendió y lo más meritorio ha sido como el defensa zurdo ha crecido bajo la tutela del técnico germano. Si algún apóstol de Hansi ha crecido hasta convertirse en uno de sus extensiones en el campo este es Gerard Martín, un futbolista que no para de crecer bajo el auspicio del técnico de Heidelberg.

Marc Bernal vuelve a ejercitarse con el grupo / FC BARCELONA/Marc Graupera

Los centrales Sergi Domínguez y Cuenca tuvieron un paso efímeros por el primer equipo, algo que tratan de evitar los tres defensas que se han estrenado esta temporada (Espart, Cortés y Jofre).

Flick es un líder que da oportunidades pero para que estos minutos iniciales tengan continuidad se tienen que sumar diferentes factores.

Jugadores como Marc Bernal se han ganado la confianza del alemán a base de calidad y esfuerzo y el resto tienen que esperar a que su trabajo vaya acompañado de un espacio que quede libre y haya que ocupar.

Los 12 debutantes de la era Flick

Álvaro Cortés fue el último pero hay muchos otros con calidad y ambición para unirse a la lista de los elegidos. Esta selección de doce apóstoles crecerá pronto aunque lo duro no es llegar sino mantenerse.

MARC BERNAL: El mediocentro zurdo debutó en Mestalla en la primera jornada de la liga anterior. Hasta ahora ha sumado 34 partidos con el primer equipo y ha anotado cinco goles.

Hansi Flick ha apostado por Marc Bernal y Gerard Martín / Dani Barbeito

GERARD MARTÍN: El defensa zurdo de Sant Andreu de la Barca le ganó la partida a Valle como opción para dar descanso a Balde. Tras completar una primera temporada notable, este curso se ha salido ejerciendo como central zurdo titular. Gerard Martín es el debutante procedente del Barça Atlètic que más minutos ha sumado con Flick en el primer equipo.

PAU VÍCTOR: El de Sant Cugat fue el máximo goleador del Barça Atlètic y se ganó a pulso su ascenso al primer equipo. Flick lo hizo debutar contra el Valencia y participó en 29 partidos anotando dos goles. Actualmente milita en el Braga portugués.

Pau Víctor celebra el título de Liga en Cornellà-El Prat / Valentí Enrich

SERGI DOMÍNGUEZ: Hansi Flick confió en él en el primer tramo de la pasada temporada pero un partido aciago en Pamplona dificultó su progresión en el primer equipo. Su paso al Dinamo de Zagreb le está dando la oportunidad de crecer en muchos aspectos.

Sergi Domínguez y Andrés Cuenca debutaron con Flick / Javier Ferrándiz

ANDRÉS CUENCA: El central andaluz se estrenó en el primer equipo blaugrana en un partido de Champions en el Lluís Companys. Tras jugar contra el Young Boys, el defensa zurdo volvió al Barça Atlètic. Actualmente está cedido al Sporting y su futuro pasa por el Como.

TONI FERNÁNDEZ:Sus primeros minutos con el primer equipo llegaron en la Copa del Rey contra el Barbastro. Esta temporada fue titular contra el Girona. Actualmente sigue trabajando en el Bartça Atlètic para llamar la atención de Hansi Flick.

Toni y Dani Rodríguez se han estrenado en el primer equipo de la mano de Flick / FCB

DANI RODRÍGUEZ: El extremo vasco fue titular en Valladolid la temporada pasada cuando el Barça ya era campeón de liga. Las lesiones han dificultado que tenga más oportunidades en la élite.

JOFRE TORRENTS: Flick le dio la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en el campo del Mallorca. El lateral zurdo ha sumado esta temporada tres presencias a las órdenes del técnico alemán.

Jofre y Dro en un entrenamiento / Valentí Enrich

DRO FERNÁNDEZ: El gallego fue la gran sorpresa de la pretemporada. Sin ser titular en el Juvenil A saltó al primer equipo. Tras sumar 149 minutos con Flick decidió aceptar la oferta del PSG y emigrar a la liga francesa.

TOMMY MARQUÉS: En pocos meses este mediocentro canterano ha pasado de ser el jugador número 12 del Juvenil A a ser un asiduo en las convocatorias del primer equipo.

XAVI ESPART: El lateral derecho de Vilassar brilló con el Barça Atlètic en el primer tramo de esta temporada y se ha ganado a pulso el ascenso al primer equipo. Su debut europeo en el campo del Newcastle ha sido un buen inicio en en el primer equipo y hasta ahora ha aprovechado todas las oportunidades que le ha brindado Flick.

Espart Cortés y Tommy son habituales en las convocatorias de Flick / Dani Barbeito

ÁLVARO CORTÉS: El último debutante de La Masia completó 90 minutos a un gran nivel en Vitoria. Flick evaluó durante dos meses su progresión en los entrenamientos del primer equipo y su futuro a corto y medio plazo pasa por seguir conquistando oportunidades a las órdenes de Flick.