Un 11 histórico con jugadores que han brillado en el Barça y el Atlético de Madrid

Antes de esta serie de tres duelos entre el Barça y el Atlético de Madrid hemos querido jugar a un juego curioso. ¿Podríamos confeccionar un gran once con futbolistas que han jugado tanto de rojiblancos como de blaugranas?

Nos hemos dejado muchos nombres importantes como Sergi Barjuan, Juan Carlos, Miquel Soler,Julio Salinas, Landáburu, Arda Turan, Lluís Carrasco, Delfí Geli, Mendonça, Memphis Depay y muchos otros.

Luis Aragonés dirigió al Barça en la tremporada 1987-88 / Josep Maria Arolas

Dicho esto, este es nuestro once bformado una selección de futbolistas demucho nivel: Miguel Reina, Eusebio, Lenglet, Julio Alberto; Schuster, Marcial, Marcos Alonso, Griezmann; Arocha, Luis Suárez y David Villa.

El entrenador podría ser Balmanya o Radomir Antic pero hemos escogido a Luis Aragonés, un técnico que dejó huella en el Calderón y ganó una Copa del Rey en el banquillo barcelonista.

MIGUEL REINA: El padre de Pepe Reina ha pasado a la historia por encajar el gol más mítico de Cruyff tras el que fue reconocido como el holandés volador. Miguel Reina fue un extraordinario portero que compitió en el Barça con otro excelente guardameta como Salvador Sadurní. Después de su etapa blaugrana (1966-73) fue traspasado al Atlético de madrid.

En el conjunto colchonero brilló siete temporadas más en las que ganó 1 Liga, fue subcampeón de Europa y loogró su segundo Trofeo Zamora.

EUSEBIO SACRISTÁN: El de la Seca fue un gran centrocampista que el Barça fichó del Atlético de Madrid en el verano de 1988. Con Johan cruyff fue una pieza clave aunque silenciosa del Dram Team durante siete temporadas. En ocasiones puntuales jugó de lateral derecho aunque era un interior puro. En el Atlético había jugado a gran nivel una temporada antes de fichar por el Barça las órdenes de César Luis Menotti.

Eusebio continua siendo el cuarto jugador con más partidos en la historia de la liga al completar 19 temporadas en la élite del fútbol español.

CLEMENT LENGLET: El actual central del Atlético de Madrid tuvo un paso irregular por el Barça aunque sus inicios fueron prometedores. El defensa francés jugó cuatro temporadas de blaugrana y su dupla con Gerard Piqué fue excelente en su primer curso en el Camp Nou. El descenso de su rendimiento provocó que fuera cedido al Tottenham y Aston Vila antes de recalar la temporada anterior en el club rojiblanco.

Lenglet es un central zurdo técnico y seguro aunque algunas desconexiones le han alejado del defensa de súper élite que apuntaba hace unos años.

JULIO ALBERTO MORENO: El asturiano repartió su carrera entre el atlético de Madrid y el Barça. Con los rojiblancos despuntó en la cantera y debutó en el primer equipo en la temporada 1977-78. Tras una cesión al Recreativo volvió al conjunto colchonero y se consolidó como uno de los mejores laterales zurdos del país.

Tras dos temporadas brillantes con el Atlético, el Barça lo fichó en el verano de 1982 y se convirtió en un titular fijo para todos sus entrenadores. Julio Alberto completó nueve temporadas de blaugrana y se retiró en el año 1991 tras vivir el inicio del Dream Team de Cruyff. Julio Alberto es uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia del Barça.

BERND SCHUSTER: El alemán fue el mejor jugador del Barça de la década de los 80 y uno de los mejores cerebros del equipo barcelonista en toda su historia. Sus pases largos milimétricos, llegada al área y la ejecución genial de faltas eran sus principales virtudes. Tras muchas polémicas dejó el Barça en el verano del 1988 y fichó por el Real Madrid.

Tras dos temporadas discretas en lo individual en el Real Madrid, Schuster recuperó su mejor nivel en el Atlético convirtiéndose en el gran organizador del conjunto colchonero entre 1990 y 1993.

MARCIAL PINA:El asturiano es uno de los jugadores más elegantes de la historia del Barça. Miembro del mítico equipo blaugrana de la temporada 1973-74 su aportación al ataque del conjunto de Rinus Michels era destacadísima. Marcial se entendía de maravilla con Cruyff, Rexach y Sotil y se complementaba de manera armónica con Asensi y Juan Carlos.

Tras ocho temporadas como jugador del Barça, Marcial finalizó su carrera en el Atlético de Madrid. De rojiblanco, Marcial siguió deleitando con su clase extraordinaria. De rojiblanco fue capaz de marcarle en un partido dos goles de falta al Barça lográndolo uno coin la derecha y el otro con la izquierda.

ANTOINE GRIEZMANN:El francés es, probablemente, el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. En sus dos etapas como colchonero, Antoine Griezmann ha sido un líder y un crack diferencial. Sumar sacrificio defensivo, una habilidad única para asistir y mucha facilidad para anotar goles es algo que ha garantizado el galo en sus diez temporadas en el conjunto rojiblanco.

Entre sus dos etapas en el Atlético, Griezmann jugó dos años en el Barça con números positivos pero sensaciones agridulces.

MARCOS ALONSO: El 'pichón' jugó seis temporadas en el Atlético de Madrid en dos etapes diferentes (1979-82 y 87-90) con los colchoneros. En 143 partidos en el Calderón, Marcos Alonso anotó 15 goles. Su etapa de plenitud la vivió en el Barça.

De blaugrana sobresalió en una delantera mítica en la época de Menotti completando la magia de Maradona y la habilidad del Lobo Carrasco. Su gol al Real Madrid en la final de Copa del rey de la Romareda entró en la leyenda barcelonista.

ÁNGEL AROCHA:El tinerfeño es uno de los grandes goleadores de la historia del Barça. Pese a no ser un delantero puro anotó 132 tantos en los 145 partidos oficiales que disputó de blaugrana entre 1926 y 1933.

En el Atlético de Madrid jugó desde 1933 hasta el inicio de la guerra civil. Murió precisamente en la guerra civil en Balaguer luchando a favor del ejército 'nacional'.

LUIS SUÁREZ:El uruguayo es el tercer máximo goleador de la historia blaugrana con 198 goles en 284 partidos oficiales. El tridente que formó con Messi y Neymar es uno de los más potente que se han visto en la historia del fútbol. Suárez era un delantero centero intenso, agresivo pero dotado de una calidad técnica única.

Después de seis temporadas brillantes en el Barça jugó dos años como colchonero logrando ganar una Liga.

DAVID VILLA: El asturiano fue fichado por Guardiola para completar un trío de atacantes espectacular con Pedro rodríguez y leo Messi. Aunque en el Barça jugó más escorado a la banda izquierda, David Villa marcó 48 goles en los 121 partidos que disputó de blaugrana.

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Tras sus tres temporadas en el Barça alargó su carrera en el Atlético de Simeone y de rojiblanco logró conquistar una liga.