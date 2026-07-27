¿100 millones por Kroupi? El '9' del futuro y su ascensión meteórica de valor

El nombre de Eli Junior Kroupi ha vuelto a la agenda del Barça como alternativa a Julián Álvarez. A sus 20 años, el delantero del Bournemouth arrastra una revalorización meteórica —de apenas un par de millones a los 70 que hoy le asigna Transfermarkt— que ha disparado su cartel hasta los 100 y obliga a una pregunta: ¿tanto por un '9' que aún tiene que confirmarse del todo en la élite?

Una curva que se ha disparado en 2026

El dato que lo resume todo está en su gráfico de valor de mercado. Según Transfermarkt, Kroupi partía de un par de millones al asomar en el Lorient, escaló hasta rondar los 15 en su explosión como goleador, corrigió después hacia los 10… y en 2026 ha trazado una recta casi vertical: primero superó los 20 millones, luego saltó a los 40 y ahora se planta en los 70. El tramo más pronunciado es el más reciente, el de su primer curso en la Premier. En apenas año y medio, desde los 13 que pagó por él el Bournemouth, ha multiplicado por más de cinco su tasación.

De la cantera del Lorient a la Premier

Kroupi salió de la cantera del Lorient, donde debutó con 16 años y llegó a ser el jugador más joven en estrenarse con el club. El Bournemouth lo compró en febrero de 2025 por unos 13 millones y lo cedió de vuelta para acabar la temporada, en la que fue máximo goleador de la Ligue 2 con 22 goles, mejor jugador del campeonato e integrante del once ideal. Franco-marfileño, delantero móvil, técnico y de golpeo limpio, respondió a las expectativas.

Un salto de nivel confirmado en Inglaterra

Lejos de acusar el cambio de escenario, ha firmado un primer curso notable en la máxima categoría inglesa: 13 goles en 35 partidos con el Bournemouth esta temporada. Con el club clasificado para competición europea el próximo año, su cotización solo ha ido hacia arriba. Kroupi es, además, el perfil que más escasea y más se paga: delantero joven, con gol y ya rodado en la Premier.

70 según Transfermarkt, 100 según el Bournemouth

Aquí está la clave del sobreprecio. El mercado valora en 70 millones lo que el vendedor tasa en 100, y el obstáculo no es solo el dinero. El director ejecutivo del Bournemouth, Tiago Pinto, ha dejado claro que el jugador no está en venta, que su contrato supera los cuatro años y que no existe cláusula de rescisión. Traducido: esos 100 millones no serían un precio cerrado, sino un punto de partida al alza.

El Barça, entre el proyecto y la prioridad

En el Camp Nou el orden no cambia. Julián Álvarez sigue siendo la prioridad y la petición expresa de Flick; Kroupi gana enteros solo si el Atlético se mantiene inflexible. Y no está solo en la puja: Tottenham, PSG y Arsenal también siguen los pasos del delantero.

Noticias relacionadas

Ahí queda la duda que sobrevuela la operación: pagar por un '9' de futuro casi lo que costaría un delantero ya contrastado. La curva de Kroupi impresiona, pero todavía se sostiene sobre una sola gran temporada en la élite, gol y proyección; le falta el sello de la élite europea. Cien millones por esa promesa es la apuesta que el Barça se plantea.