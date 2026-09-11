Los 10 motivos por los que Lamine Yamal debe ganar el Balón de Oro

Lamine Yamal llega a la carrera por el Balón de Oro con argumentos de peso en los tres criterios que establece el premio: rendimiento individual, éxito colectivo y comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. El delantero blaugrana ha sido campeón del mundo con la selección española y de LaLiga con el Barça, ha firmado 25 goles y 20 asistencias durante la temporada, ha sido elegido mejor jugador del campeonato español y se ha consolidado como una de las grandes referencias de su equipo y de la selección.

Su candidatura combina títulos, estadísticas, protagonismo y reconocimientos individuales. Estos son los diez motivos por los que Lamine Yamal puede reclamar el premio, aunque hay uno más importante que todos ellos juntos: simplemente, es el mejor.

1. Campeón del mundo

El argumento colectivo más poderoso de Lamine Yamal es el Mundial 2026, ese título que todo futbolista busca ganar. Lo ha hecho con 19 años. El delantero fue campeón del mundo con España y tuvo un papel protagonista durante el torneo. El título mundial tiene un peso enorme en una temporada de Balón de Oro y coloca a Lamine en una posición privilegiada frente a otros candidatos. La propia lista de nominados refleja el impacto del Mundial en las candidaturas de los internacionales españoles.

Gavi y Lamine Yamal, con el trofeo del Mundial. / EFE

2. Campeón Liga

Lamine Yamal también ha sido campeón de la Liga 25-26. Los blaugrana conquistaron el campeonato y el de Mataró fue una de sus principales referencias ofensivas. Acabó la competición con 16 goles y 11 asistencias en 28 partidos. Es la combinación que mejor resume una candidatura al Balón de Oro: rendimiento individual al servicio de un equipo campeón. El título no se entendería sin él.

3. Estadísticas de ganador

Los números que presenta refuerzan todavía más su candidatura. Lamine cerró la temporada 25-26 con 57 partidos, 25 goles y 20 asistencias, unos números, esos dobles dígitos, que presentan a un futbolista diferencial. Y no es cuestión de tener en cuenta la edad, que no se trata de eso, pero sin duda ser tan diferencial con 19 años es, por lo menos, elogiable. Sonn 45 participaciones directas en goles en una misma temporada. Es uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

Lamine es un capitán 10 / Dani Barbeito

4. Decisivo en la Champions

El gran título europeo se le resistió al Barça, pero Lamine dejó también números importantes en la Champions League. El extremo disputó 10 partidos y marcó seis goles, además de repartir cuatro asistencias, según los registros de la competición. Es decir, participó directamente en diez goles en apenas diez encuentros europeos. Su rendimiento continental permite defender su candidatura incluso sin haber levantado la Champions.

5. Se ha convertido en una referencia del Barça

Más allá de las estadísticas, hay un dato que permite medir su peso dentro del vestuario: Lamine se ha convertido en uno de los líderes futbolísticos del Barça. Su importancia dentro de la estructura de Hansi Flick ha ido aumentando hasta el punto de que sus propios compañeros le eligieron como uno de los capitanes para esta temporada. Y en el debut del Barça en la Champions 26-27 dio un paso más: recibió el brazalete durante el partido ante el Feyenoord y se convirtió en el capitán más joven de la historia del primer equipo azulgrana, con 19 años y 58 días.

6. Protagonista también con España

El Mundial no fue simplemente un título conseguido como integrante de la selección. Lamine fue una de las caras principales de España durante el torneo. El delantero llegó a la cita después de una temporada de enorme producción con el Barça y terminó el campeonato como campeón del mundo, añadiendo el mayor título internacional posible a una candidatura que ya contaba con un curso de primer nivel a nivel de clubes. Su rendimiento con España refuerza así uno de los argumentos centrales del Balón de Oro: la capacidad de marcar diferencias tanto en el fútbol de clubes como en el escenario internacional.

7. Mejor jugador de LaLiga

Este es uno de los argumentos individuales más claros. Lamine fue elegido Jugador de la temporada 25-26 de la Liga después de firmar 16 goles y 11 asistencias en el campeonato. No se trata de una valoración sobre su potencial o sobre lo que puede llegar a ser: es un reconocimiento directo de quien organiza la competición respecto a su rendimiento. Lamine llega, por tanto, al Balón de Oro con uno de los principales premios individuales de la temporada en el fútbol español.

Lamine Yamal estrenó capitanía ante el Feyenoord / Dani Barbeito

8. Nadie es más mediático

Por supuesto que este tema debe ser tenido en cuenta. En un mundo, el del fútbol, tan mediatizado a nivel mundial, la figura de Lamine Yamal emerge como algo fresco, diferente, dispuesto a coronarse tanto dentro como fuera del terreno de juego. No existe futbolista en el mundo que venda más camisetas ni que sea más conocido a nivel planetario. Y este hecho, en un galardón cuyo peso mediático es evidente, también suma.

9. Cumple el criterio del 'fair play'

El tercer criterio del Balón de Oro es la clase y el 'fair play'. Y aquí Lamine puede presentar otro argumento a su favor: su comportamiento sobre el terreno de juego. Pese a ser uno de los futbolistas que más contacto recibe cuando encara, nunca se queja. Su comportamiento suele ser mucho más contenido que el de otros futbolistas de su posición, solo hace falta ver un partido del Real Madrid. No es, lógicamente, el argumento principal de su candidatura —los títulos y los números tienen mucho más peso—, pero sí completa el perfil que contempla el premio: rendimiento individual, éxito colectivo y comportamiento deportivo.

10. He's simply the best

Como decía Tina Turner en su temazo, 'The Best', Lamine Yamal es el mejor. Punto: "I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, come to me, wild and wired. Oh, you come to me. Give me everything I need".