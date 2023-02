Las 10 mejores frases de Joan Laporta

El presidente ha vivido una comparecencia de prensa de casi dos horas en la que ha repasado absolutamente toda la actualidad del Barça La posible venta de Ansu, la Superliga, el 'fair play' financiero, las inscripciones de fichajes, la renovación de Balde...

En un contexto (para variar) repleto de varios focos de actualidad en clave azulgrana, Joan Laporta atendía a los medios de comunicación en rueda de prensa este jueves a partir de las 12:00. Después del 'terremoto' causado por las palabras de Matías Messi, hermano de Leo, respecto a la mala relación con el presidente del FC Barcelona, sin duda la comparecencia de 'Jan' ha generado bastante expectación.

A nivel 'teórico', el máximo mandatario azulgrana salía a la palestra para hacer balance de la primera mitad de temporada. Con el equipo campeón de invierno y a ocho puntos del Madrid y a las puertas de la eliminatoria de Europa League frente al Manchester United. Viento favorable en un club barcelonista que se encuentra inmerso también en pleno proceso de remodelación del Camp Nou. Luego, con tanto espacio de tiempo, se las ha visto de todos los colores. Pero lo ha capeado como es habitual en él, con maestría. Es su terreno, sin lugar a dudas.

Vamos a repasar las 10 mejores frases del máximo mandatario azulgrana en el Auditori 1899:

Creo que lo que se pretende con la Superliga es que no se rompa el diálogo con UEFA; compartimos al 100% el decálogo y el proyecto

En estos momentos no nos planteamos vender a Ansu. El futuro no lo puedo predecir, pero para nosotros es un jugador en el que tenemos depositadas grandes esperanzas

No hemos hablado con Busquets, no nos hemos sentado. No consideramos ninguna de las partes que sea el momento