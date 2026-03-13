Las 10 mejores frases del debate entre Laporta y Font (y el momento más personal)

Joan Laporta y Víctor Font protagonizaron un debate en '3Cat' que fue subiendo de revoluciones con el paso de los minutos. Los dos candidatos subieron el tono cuando pudieron interpelarse directamente, ya sin intermediarios. Font fue el candidato con más posesión (sumó más minutos) en la primera parte del encuentro y, tras la primera pausa, se vio un Laporta más intervencionista.

El último debate no aportó grandes novedades. Tras muchos días de entrevistas e intervenciones, los dos candidatos usaron frases de segunda mano: conceptos que han ido repetidiendo para que vayan calando entre el barcelonismo. Laporta insistió con la figura de Deco, y la posición de Flick, para atacar a su contricante. Y Font insistió con la situación económica del club, sus efectos colaterales y el perfil presidencialista de Laporta. Haaland fue uno de los nombres que atravesaron un debate que fue de menos a más.

Estas son algunas de las frases más destacadas del debate

Laporta: "Víctor Font basa su campaña en mentir. Quiere cambiar a Deco por un triplete. La salida de Deco pone en peligro la continuidad de Hansi Flick. Esto es no entender cómo funcionan las cosas".Deco es mejor que Mateu Alemany. Ha configurado la plantilla, ha renovado a toda una generación de jóvenes. Hay una estructura que funciona".

Font: "Deco es socio de Alejandro Echevarría, es su principal virtud para ser director deportivo del Barça. Relevó al hijo de Johan Cruyff que se fue menospreciado y a Mateu Alemany. Lo que tiene lo ha heredado".

Laporta: "Víctor Font niega evidencias y dice mentiras. Es un tecnócrata que trabaja detrás de un ordenador. Todo lo que hemos construido lo quiere destruir".

Font: "El domingo tenemos que decidir entre el modelo de la confrontación y de un presidente reparte carnets, de los turistas y que criminaliza a la grada de animación; un Barça que nos limita o uno imparable".

Laporta: "Messi merece una estatua, ha sido el mejor jugador de la historia. Ahora bien, el culer quiere pensar en el presente. No le vamos a utilizar como otros".

Font: "Decir que Messi es pasado es menospreciar al mejor jugador de la historia. Messi es presente y también futuro. Le ofreceremos ser presidente de honor. Flick, junto a la dirección deportiva, decidirá cómo debe terminar su trayectoria".

Laporta: "Lo de Haaland es una mentira categórica, que ya la han desmentido. Le ha salido el tiro por la culata. No tienes sentido del ridículo".

Font: "Hemos tenido que regalar a Iñigo Martínez y este año lo notamos a faltar. Estamos negociando una opción de compra por Erling Haaland para cuando quiere marchar del Manchester City"

Laporta: "La previsión es el 2028, con la cubierta. Estas obras no son matemáticas, hay imponderables. El 80% del aforo será para abonados, habrá 5.000 más de la lista de espera. Los socios no abonados tendrán un 50% de descuento en las entradas".

Font: "El modelo económico actual depende de los turistas. Un socio que quiera ir a ver un partido se tiene que gastar un dineral".

El momento más personal

El debate se cerró con una pregunta para los dos candidatos: ¿qué admira de su contrincante?

Laporta de Font: "Admiro que es del Barça, su barcelonismo".

Font de Laporta: "Admiro su intuición, por eso a veces la improvisación le funciona. Pero, es un riesgo".