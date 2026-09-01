El 1 de septiembre, la fecha talismán de Gabriel Jesus

Deportivamente, hay una fecha que marca la trayectoria de Gabriel Jesus y esta no es otra que el día de hoy: el 1 de septiembre. Hay un hilo conductor entre lo que ocurrió hace exactamente diez años y lo que está viviendo el delantero ahora mismo en la Ciudad Condal.

Una década atrás, el entonces delantero del Palmeiras, que ya se había comprometido con el City de Pep Guardiola, debutó con la selección brasileña. El 1 de septiembre de 2016 lo hizo como titular, vistiendo una camiseta tan mítica como la '9', y a lo grande. Marcó un doblete en la victoria por 0-3 ante Ecuador, en un encuentro de clasificación para el Mundial 2018 que se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Aquel fue un encuentro lleno de simbolismo para la Seleção, porque supuso también el estreno de Tite, el seleccionador que, a la postre, más ha confiado en el ahora '9' blaugrana. El exentrenador del Corinthians se presentaba como el salvador nacional de una Seleção que estaba en crisis deportiva y que había destituido a Dunga en junio.

Gabriel Jesus celebra con Tite uno de sus goles en su debut con Brasil / CBF

Gabriel Jesus, que por entonces tenía 19 años, era un clamor popular. Lideraba un Palmeiras que acabaría ganando el Brasileirão de aquel año y venía de haber conquistado el primer oro olímpico del fútbol masculino, en los Juegos de Río 2016. En Quito formó ataque con Neymar Jr., que aún estaba en el Barça, y con Philippe Coutinho, '10' del Liverpool, que saldría desde el banquillo.

Estadísticas robustas con Brasil

Hace una década, en Ecuador arrancó una trayectoria portentosa de Gabriel Jesus con la 'verdeamarela'. Hoy sigue siendo el cuarto mayor artillero de la Seleção en activo, con 32 participaciones directas en goles (19 dianas y 13 asistencias) en 64 internacionalidades, lo que representa una media de 0,5 por encuentro. Ha sido campeón de la Copa América 2019 y ha participado en dos Mundiales como titular, los de 2018 y 2022.

El fichaje por el Barça, a los 29 años, es interpretado por el propio protagonista como una oportunidad de oro para relanzar su carrera e ir acumulando argumentos para convencer a Carlo Ancelotti de que vuelva a convocarlo con Brasil. Todo lo que ocurre en el Spotify Camp Nou tiene una dimensión única y es lo que pretende aprovechar el ariete paulista.

Su última aparición con la Canarinha se remonta a noviembre de 2023, en partido de clasificación para este último Mundial, cuando el seleccionador era Fernando Diniz, que compaginaba el cargo con el banquillo del Fluminense y que hoy se sienta en el del Corinthians. Gabriel Jesus está convencido de que no ha dicho su última palabra con la 'verdeamarela', que sigue sin encontrar un '9' de referencia.

Jugar en el Barça, su otro sueño

En este 1 de septiembre de 2026, Gabriel Jesus ha estampado su firma en un contrato que lo convierte en jugador del Barcelona para las próximas tres temporadas. Viene del Arsenal, de Mikel Arteta, donde en los últimos años no pudo acabar de brillar por una secuencia de lesiones. Está eufórico y clínicamente recuperado, como el propio protagonista ha reconocido en su presentación oficial.

Gabriel Jesus posa con la camiseta del FC Barcelona en su presentación / Gorka Urresola/SPORT

Hoy se cumple uno de sus sueños, que quedó aplazado durante una década. En julio de 2016 el Barça lo tenía en cartera. Tenía una 'cláusula Barcelona' de salida de tan solo 25 millones de euros, gracias a las gestiones que había hecho André Cury, que era entonces el hombre de la secretaría técnica en Sudamérica. Pep Guardiola, sin embargo, cogió el teléfono y lo convenció para irse al City, que acabó pagando 30 millones por él.

Una misma fecha, diez años en el fútbol profesional y una doble celebración: es el día en que se le abrieron las puertas de Brasil, la selección más victoriosa de la historia, y del Barça, el único club en el mundo que es más que un club y, desde la llegada de Johan Cruyff al banquillo, un sinónimo de excelencia futbolística.