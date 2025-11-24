Más de 1.700 aficionados acompañarán al Barcelona en Stamford Bridge

Más de 1.700 aficionados del Barcelona acompañarán al conjunto azulgrana en el estadio de Stamford Bridge de Londres, donde este martes (21:00 CET) el equipo entrenado por Hansi Flick se enfrentará al Chelsea en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

En total serán 1.736 hinchas los que animarán al Barça en la capital inglesa, una expedición formada por 1.389 socios y 347 peñistas, con una destacada presencia de 117 peñistas catalanes precedentes de 35 grupos distintos.

Además de las peñas catalanas, sobresale la afluencia de las provenientes de Andalucía (10), Extremadura (9) y de Valencia y la Marina Alta (7). Asimismo, las peñas europeas también darán apoyo al equipo en el partido contra el Chelsea, con la Penya Blaugrana London of Great Britain, la más numerosa, con 34 personas al frente.

La expedición barcelonista partirá este lunes a medio día desde el aeropuerto de El Prat con destino Londres una vez concluida la última sesión preparatoria, y será ya por la tarde cuando Hansi Flick y Raphinha atenderán a los medios de comunicación con motivo de la previa del encuentro.

El regreso de Marcus Rashford, tras superar su afección gripal, y la baja de Pedri, que no estaría todavía recuperado totalmente, son algunas de las novedades que se esperan en la lista de convocados del técnico alemán para un partido que es trascendental para el futuro del Barça en la Champions y en su objetivo de terminar la fase de la liguilla situado en el top-8.