Xavi Pascual: "¿El Barça? Ser favorito no significa que ganarás siempre"

El ex entrenador del equipo azulgrana cumple su segunda temporada al frente del Dinamo de Bucarest, dominador del balonmano de Rumanía Aspira a estar en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de 2026 con su club y en el Europeo 2024 con la selección, de la que es el entrenador

El ex entrenador del Barça Xavi Pascual, que cumple su segunda temporada al frente del Dinamo de Bucarest, dominador del balonmano de Rumanía, comentó en una entrevista con EFE que el club catalán tiene "una gran plantilla" y que es favorito a todo, pero que ello no supone "que vayas a ganar siempre".

Pregunta - ¿Qué le parece la temporada del Barça?

Respuesta - Ahora, al Barça me lo miro como a cualquier otro equipo y lo que me parece es que tiene una gran plantilla y que son los grandes favoritos a todos los títulos, pero ser favorito no significa que vayas a ganar siempre.

P - ¿Ha quedado atrás su salida del Barça después de doce años y 61 títulos, ganando todos los títulos en su última temporada?

R - Hay cosas que son difíciles de explicar, pero cuando hay una serie de personas que tiene otros intereses distintos a los tuyos, ya está todo dicho. Lo que tengo claro, tanto si fuese en el Barça, en el Dinamo o en el París, lo que no haré es hacer caso a lo que quieran algunos; haré lo que yo crea y eso era lo que no estaba dispuesto a hacer.

P - Rechazó una oferta del París Saint Germain para seguir en el Dinamo ¿Por qué?

R - Porque estoy muy contento en el club y puedo asegurar que si no estuviera bien me hubiese ido. Cuando salí del Barça fue el presidente del Dinamo quien vino a mi casa a buscarme. Me mostró un interés y una parte personal que aquellos momentos era muy importante para mí. Lo más importante es que hay un gran respeto a nivel personal y tanto mi mujer Ana, como mis dos hijos Alex e Iván, el mayor, que este año se encarga de temas audiovisuales, ya vive en Bucarest, estamos muy bien.

P - ¿Fue difícil tomar la decisión?

R - Las decisiones se toman siempre pensando en muchas variables y las que se daban en el Dinamo, en ese momento, eran muy mejores para mí. Mucha gente aseguraba que ya había firmado con el París, pero yo les aseguré que no había firmado nada. Si hubiese sido así lo hubiese dicho. Que un equipo como el PSG viniese a buscarme me llenó de orgullo, pero las decisiones no se pueden tomar sin valorarlo todo.

P - ¿Qué le pareció que el presidente del Dinamo dijese que el objetivo es que el equipo esté en 2026 en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones?

R - Ese es el objetivo que se marca el club porque ha de ser ambicioso y si los objetivos no lo son, te quedas estancado. Es muy complicado y difícil, pero vamos a intentarlo; tenemos tres temporadas y media por delante.

P - El Dinamo es líder invicto de la liga rumana tras 15 jornadas y cuarto en el Grupo a de la Liga e Campeones con solo tres derrotas en diez jornadas y 11 puntos. ¿Cómo se siente?

R - Creo que este balance a estas alturas de la temporada es algo que no entraba en nuestras propias quinielas, pero aún queda mucho en la Liga de Campeones y más en este grupo que, dejando a un lado a los tres primeros, cualquiera de los del resto es capaz de ganarte.

P - ¿Qué ha cambiado del año pasado a este para este salto de calidad?

R - Hemos dado un paso adelante en todo. También fue importante ganar la Supercopa de Rumanía en verano, hemos jugado partidos muy buenos en la liga y el equipo muestra cierta madurez. Lo que tengo claro es que febrero y marzo serán fundamentales para nosotros. Sigo contando con David Barrufet como director deportivo y espero que siga también hasta 2026.

P - Ha reforzado su equipo cono jugadores poco conocidos como el ucraniano Andrei Akimenko, el checo Stanislav Kasparek, el serbio Lazar Kukic, el bielorruso Viacheslav Bokhan y algún conocido como el egipcio Mohamed Ali Zein, ex del Barça y que es el segundo máximo goleador del equipo. ¿Esperaba el rendimiento que están teniendo?

R - Todos son jugadores que teníamos bastante controlados, que pasaban un poco desapercibidos, pero con el control que hacemos de la ligas siempre aparece algún jugador y en el caso de Akimenko es un jugador de mucho carácter, es competitivo y nos está dando un gran rendimiento. Y el resto son jugadores que no están en el nivel Top de los 'grandes' equipos, peor tienen calidad y esto se nota.

P - También firmó como Seleccionador Nacional de Rumanía por tres temporadas. ¿Qué objetivo se plantea?

R - El entrar en una fase final y la que nos marcamos es la del Europeo 2024. A partir de ahí hay que ver si lo lograremos o no pero en este momento estamos en buen predisposición (segundos de su grupo), ya veremos que pasará.