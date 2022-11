Víctor Tomàs se hizo eterno con una gran fiesta en el Palau

El FC Barcelona retiró su camiseta con el número '8' y ya son 14 los dorsales retirados en la historia de las secciones "Gracias al presidente Laporta, al equipo, a la gente del club, a mi familia y a todos los culés", dijo emocionado

Todo salió redondo en un Palau que llevó en volandas a los de Carlos Ortega hacia una importantísima victoria por 26-24 frente al THW Kiel y después vitoreó a Víctor Tomàs en el homenaje que le debía el club con la retirada de su camiseta con el ‘8’ que lució casi siempre en sus dos décadas en el primer equipo.

De esta forma, el laureadísimo barcelonés que posó con todos sus títulos se convierte en el decimocuarto jugador de la historia de las secciones del FC Barcelona cuya camiseta cuelga del Palau junto a los de los también balonmanistas David Barrufet, Óscar Grau, Xavi O'Callaghan, Enric Masip, Iñaki Urdangarin y Joan Sagalés, los baloncestistas Andrés Jiménez, Nacho Solozabal, Juan Antonio San Epifanio, Juan Carlos Navarro, Roberto Dueñas, el portero de fútbol sala Paco Sedano y el genial 'Beto' Borregán (hockey patines).

El homenaje era una sorpresa para Víctor Tomàs, a quien no habían avanzado ningún detalle ni su familia, ni sus excompañeros ni todos los amigos que lo acompañaron. Como no podía ser de otra manera, los más emocionados eran su mujer Hege Bolstad, sus hijos Mía y Luka y sus padres Carles y Montserrat.

Con el presidente Joan Laporta como principal figura del club acompañado por el vicepresidente primero Rafa Yuste y por el responsable de la sección Joan Marin, entre los referentes de la sección que le acompañaron citar entre otros a un aplaudidísimo David Barrufet junto a Juanín García, Laszlo Nagy, Jesper Noddesbo, Daniel Saric, Raúl Entrerríos y Antonio García. También estuvieron los capitanes Sergio Lozano (fútbol sala) y Sergi Panadero (hockey), el 'jefe' del basket blaugrana Navarro, el del fútbol sala Jordi Torras y el del hockey Gaby Cairo.

"Querido papá, muchas personas te conocen por jugador, pero para nosotros eres nuestro papá. Estamos muy contentos por ti. Hablamos mucho de balonmano porque mamá también jugaba (era portera). La gente te quiere, eres una leyenda, un héroe. La gente te quiete porque siempre fuiste muy valiente defendiendo los colores del Barça. Hoy el Palau estará más que nunca contigo, papá", dijeron sus hijos en un vídeo que hizo aflorar las primeras lágrimas en el homenajeado.

Víctor Tomàs, emocionado junto a su mujer y sus hijos | JAVI FERRÁNDIZ

"Es muy trabajador y lo ha sido siempre", explicó su padre Carles en un vídeo. "Cuando se le mete algo entre ceja y ceja siempre lo consigue", terció su madre Montserrat. "Todavía me emociono cuando en una cena nos dijo que tenía que retirarse por un problema en el corazón", admitió su hermana Carla.

"Lo ha hecho todo con pasión y con un gran compromiso", explicó 'Pasqui'. "Ha sido muy cercano, siempre intentando ayudar", señaló el mítico Carles Puyol. "Tiene el corazón limpio", apuntó Saric. "Siempre ha buscado la excelencia", aportó un Ariño que pudo sufrir otra lesión grave ante el Kiel. "Siempre ha sabido motivar a sus compañeros", manifestó otro genio como Nikola Karabatic. "Ha sido un ejemplo para los compañeros y para los rivales", expresó Juanín. "Ha marcado una época como jugador", comentó 'Barru'.

Todo fue muy emotivo. El marcador proyectó imágenes históricas de Víctor Tomàs con el Barça, Gonzalo Pérez de Vargas le puso el brazalete de capitán firmado por todos los jugadores del primer equipo y por fin tuvo que tomar la palabra tras la interpretación de 'El Far del Sud', uno de los mejores temas de 'Sopa de Cabra' que le trajo grandes recuerdos. "Solo puedo agradecer todo esto. Este brazalete ha significado mucho para mí. Ha sido una gran responsabilidad y he intentado siempre lucirlo incluso cuando no lo llevaba puesto. He intentado ser un ejemplo", admitió en su intervención más aplaudida.

Víctor Tomàs es un ídolo para el Palau | JAVI FERRÁNDIZ

"Es un placer ver el Palau así, como hace años que no lo veía. Lo primero, gracias por haber ayudado al equipo a la victoria. La gente que me conoce sabe que siempre me he querido retirar jugando. No pude tener la retirada deseada y por eso he querido salir hoy con la camiseta del Barça, para retirarme como un jugador", indicó con los ojos húmedos.

"Gracias al presidente Joan Laporta por haberlo hecho posible, a toda la gente del club que ha trabajado con tanto cariño en este homenaje, a todo el equipo porque aunque estoy fuera muchos aún me hacéis sentir dentro del equipo y a todos los culés que me habéis hecho sentirme tan querido durante todos estos años. A vosotros, papá y mama, porque nunca podré agradeceros lo que habéis hecho por mí. Habéis sido el entorno perfecto y mis mejores aficionados", consiguió decir con la voz entrecortada.

Cuando tuvo que parar fue al dirigirse a los otros tres miembros de su familia. "Y a Hege, Luka y Mía, porque sois lo mejor que tengo en esta vida. Que todo lo que hemos pasado juntos son experiencias que nos llevaremos. Habéis sido los mejores, me habéis aguantado en los momentos buenos y en los malos, siempre estando a mi lado incondicionalmente. Y ya para acabar, Visca el Barça y Visca Cataluña", concluyó un 'eterno' Víctor Tomàs.

Desde SPORT nos sumamos a este homenaje merecidísimo a una de las figuras que mejor ha entendido lo que significa el Barça y que mejor ha transmitido lo que significa el famoso 'seny' a todos los jugadores que han ido pasando por el equipo. ¡Gracias por tanto, don Víctor!